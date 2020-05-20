【觀察】蓬佩奧祝賀蔡英文引大陸反彈　兩會如何表述台灣成懸念

在台灣，蔡英文5月20日上午9時在台灣總統府大禮堂舉行其第二任期總統就職儀式。典禮主持人特別請台灣外交部代表重述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開對蔡英文就職第二任期的聲明。

在台灣政客看來，這是美國國務卿「首次發表聲明」祝賀台灣總統就職，具有重大意義。台灣總統府發言人黃重諺表示，蓬佩奧的聲明具體展現美國對台灣民主的堅定支持，充分彰顯了台美雙方的互信與友好。

5月20日，蔡英文宣誓就職典禮舉行。（@Flickr「總統府」）

對於蓬佩奧這種明顯的「站隊」行為，對岸中國大陸外交部、國台辦、國防部5月20日聯袂發聲表態，除了重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，上述三部門還步調一致地批評蓬佩奧此舉「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。」中國國防部還強硬提及「中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整」。

近年以來，中國大陸多次重申「兩岸必須統一，也必將統一」，並在2019年初提出了「兩制台灣方案」。不過蔡英文5月20日的就職演說，重申不會接受北京「一國兩制」原則，明言「這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對蔡英文就職表示祝賀，引發各方關注。（資料圖片）

台灣事涉中國主權與領土完整，在中共眼中台灣問題事關中國的核心利益，影響中國崛起復興進程。台灣不統一將來無疑會成為中國崛起復興的阻力。比如，在中美對抗格局下，為維護國際「一中」格局，中共需要付出越來越大的政治、經濟、軍事與外交成本。這次台灣與美國等一起，在新冠肺炎疫情輿論戰上的給中國大陸造成的被動，就再次說明儘快解決台灣問題的必要性。

繼2019年初習近平發表對台重要講話後，同年10月，中共十九屆四中全會明確堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進國家和平統一的目標任務。大陸國台辦也多次公開強調：統一是中華民族偉大復興的歷史必然，任何人任何勢力都無法阻擋。所以，外界多認為，「反獨促統」依然會是大陸方面對台灣問題的基本立場。不過，第一期待蔡英文改變態度立場已經無期望，第二美國近年強勢介入台海關係且大有借台灣壓制大陸的姿態愈發明顯背景之下，兩岸以及中美矛盾衝突似乎已經難以避免。

蔡英文從立法院院長游錫堃手中接下「中華民國之璽」。（中央社）

就此蔡英文就職演講所稱，兩岸關係已經走到了至關重要的十字路口。在這一關鍵節點，即將在北京開幕的2020年中國全會兩會上，中共領導人將如何表述台灣問題，成為包括台灣媒體在內的全球媒體的關注。兩會上中共對台灣問題的佈局勢必成為未來兩岸關係發展的重要指引，也將成為觀察和預估下一階段台海局勢的重要窗口。