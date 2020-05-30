【馬克思復歸】藍綠共識的惡：拆解台灣人眼中的「共」

導語：當馬雲在中國大陸B站（Bilibili視頻網站）發表的演講《商業本身就是最大的公益》被數以千計的評論攻擊爆棚後，再看看當今的全球社會，令人不禁想問，究竟誰又能肯定自由主義才是人類的唯一解藥？

馬雲的言論，多少帶着資本主義精英對現有自由主義世界秩序的認知。更值得追問的是，究竟是什麼樣的問題，讓此前不久還受到年輕人吹捧的成功企業家遭重摔在地，成為新世代眼中不屑一顧的貪婪資本家？究竟全球有哪些變化隱藏着馬克思幽靈或左翼的重現？自詡為馬列繼承者的中國大陸面臨那些問題？其又是如何看待自己？從中共的歷史發展過程、以及隔海的台灣社會來看，又該如何解讀左翼迴歸的論述？以上的問題，多維新聞將以「馬克思復歸」為主題，通過系列稿件加以探討。

馬克思…那個大鬍子外國人？毛澤東、中共搞的共產主義就是馬克思主義？看馬克思主義或左翼思想著作、開讀書會討論「進步」思想會招惹牢獄之災甚至殺身之禍？這些問題，在國民黨高壓統治下的戒嚴時期，是台灣社會最素樸的想法，但同時也是禁忌。

台灣戒嚴時期，馬克思所代表的一切左翼浪潮都受到官方嚴格禁止。（多維新聞）

不過，二戰後的台灣社會曾經存在過一段左翼榮景。自1945-1948年間，由於國民黨的重心仍是在大陸與中共拚搏，無多餘心力控管台灣，因此不論是出版業、學術界，馬克思或左派的討論隨處可見，書報攤買得到魯迅的作品、校園中不乏帶有「進步思想」與「底層關懷」、遠從大陸赴台的教師。

例如魯迅至交、曾任台灣省編譯館館長、台灣大學中文系主任的許壽裳，與「二二八事件」後創作木刻作品「恐怖的檢查」、在台灣師範學院（現今之台灣師範大學）任教、最後捲入「吳乃光叛亂案」於1952年遭槍決的黃榮燦，以及朱鳴岡、麥非等左翼藝術家。

黃榮燦遭槍決後，被草草葬於現今台北市六張犁的亂葬崗。（張鈞凱／多維新聞）

至於台籍人士，例如像作家吳濁流、楊逵，曾加入台共的蘇新與作家王白淵共同組織「文化協進會」並編輯《台灣文化》，以及白色恐怖時期遭槍決的作家朱點人、捲入鹿窟事件的呂赫若等，他們都是帶有強烈左翼色彩、底層關懷與階級意識的人物。

國共相爭 「左」、「共」、「馬」成禁忌

然而，馬克思主義與左翼思想在台灣社會的傳播，卻在1949年戛然而止。事實上，在1947年發生的「二二八事件」中，許多受害者被羅織的罪名，除了「叛國」、「鼓吹台獨」外，還被冠上「宣傳共黨工作」，這大概與日據時期曾加入「台灣共產黨」的謝雪紅、以及陳明忠、古瑞明、鍾逸人等人所組織之「二七部隊」脱離不了干係，同時亦代表國民黨把國共鬥爭帶到台灣，成為維持社會穩定與「定罪」的法寶。

也就是從「二二八事件」後，許多台灣知識分子由於對國民政府不滿，因此從支持「白色祖國」（國民黨）轉向「紅色祖國」（中共）。自1949年起，由於在大陸戰場節節敗退，國民黨決定退守台灣；因此，國民政府更要求台灣要肅清「馬列毛」及相關思想荼毒，以維持社會穩定，避免在台灣重蹈大陸覆轍。

二二八事件中曾參加二七部隊的陳明忠，是台灣左統派的代表人物之一，也曾因此招致牢獄之災。（張鈞凱／多維新聞）

為達到高層的要求與指標，不僅政府內部、就連市井小民間也充斥着「抓耙仔」（吿密者），只要跟左派、跟馬克思、更不用說跟中共有一絲瓜葛的嫌疑，當局是抱持「寧可錯殺一百，也不放過一人」的心態，造成台灣社會從1949年起到1980年代冤錯假案不斷，白坐牢甚至葬送生命者更成千上萬。

弔詭的是，國民政府雖然嚴禁馬列毛與左派思想，但政策作為卻又帶有某種左翼色彩。例如「公地放領」、「耕者有其田」等土改措施，讓廣大基層農民有土地能夠耕種、收穫並養家活口，且藉此收回部分地主與小資產階級的特權，連帶消弭階級隔閡。不過，也因為土改的激烈程度，使部分地主與資產階級對國民黨產生不滿，當時萌發未久的台獨思想與賡續之海外台獨活動，還因此獲得舊時代既得利益者的支持。

即使有土改等具有左翼關懷的政策，但整個蔣介石到蔣經國執政初期，台灣社會逢左必反，從上到下、從小孩到老人皆然，就連小學標準教材中的兒歌也曾出現〈反共抗俄歌〉、〈共匪都是你不好〉等曲目，意識形態建構如同習近平說的一樣「從娃娃抓起」。正因如此，普通人無法、不願、更不敢提到有關話題。國民政府對於左或共，以「一朝被蛇咬，十年怕草繩」來形容頗為貼切，〈何日君再來〉、〈四季紅〉等著名歌曲，就因有暗示紅軍與左傾的疑慮遭禁。

可以說，直到蔣經國納入越來越多台灣本土菁英進入治理體系、加上「美麗島事件」後西方世界關注審判結果，某種程度上使得政治與意識形態緊箍咒開始鬆綁，許多舊時的禁忌才陸續重新浮上水面。

蔣經國接下治理台灣的任務後，台灣社會才逐漸轉向多元。（中央社）

台獨與統一矛盾 反「共」又成台灣主流

時序進入1980年代，由於台灣經濟發展突飛猛進，隨着經濟進步、收入提高而來，民眾對於與自己切身相關的議題也就更為關注。「勞工運動」、「消費者保護運動」、「環境保護運動」、「農民運動」、「原住民族運動」、以及「女權運動」等，在整個八零年代風起雲湧。

一方面有社會運動，另一方面社會對於政治的關注也越來越多，特別是1979年「美麗島事件」、1980年「林宅血案」、1981年「陳文成事件」以及1984年的「江南案」，皆讓民眾對政治權利的要求、對蔣家與國民黨的統治不滿升高。反國民黨的政治運動者，加上部分社會運動人士，意圖從過去的「黨外」衝破戒嚴時代的拒馬組織政黨，民進黨就在這樣的大環境下於1986年成立。

林宅血案緊接在美麗島事件後發生，至今仍未真正破案。（林君穎／多維新聞）

因為民進黨籌設背景結合了反國民黨與社運人士，主要從解決社會與階級問題的左翼情懷出發，因此該黨被認為是在極為右派保守的國民黨對立面、亦即一個「左翼政黨」。甚至，當時最支持打破兩岸僵局、開放兩岸探親的，也是成立未久的民進黨，這在2020年現在，可能是非常難以想象。

然而，民進黨的左翼路線沒能維持太久，由於1991年該黨通過「台獨黨綱」，加上許多海外台獨人士因1987年解嚴後陸續返台投入政治，以及海外台獨活動支持者的金主、許多台灣本土企業主紛紛支持民進黨，資本家的介入，讓民進黨不再那麼左，反而往中間、甚至往「右」靠近許多。

1991年10月，民進黨通過台獨黨綱，間接影響兩岸關係近30年（站立者為時任民進黨主席黃信介）。（中央社）

而因為台獨成為民進黨的新主流、社會與階級議題變成其次，許多社運與工運人士選擇退出民進黨，並陸續成立工黨、勞動黨、綠黨等組織，但在1980年代末期到2010年代中期，可說都不成氣候，無法成為市場「主流」。

主要原因在於，高舉台獨大旗的民進黨，在李登輝的「認識台灣」教育基礎上，於兩次執政後不斷強化台灣的「本土意識」，使台灣新生代越來越認為兩岸是「不同的」、兩岸不是「同一國」，民眾從過去絕大多數的「中國人認同」蜕變成以「台灣人認同」為優勢；再加上部分左翼政黨團體的統派立場，更讓許多民眾認為，那些人就是要搞鬥爭、搞階級對立、是共產黨同路人！

李登輝治下推動的「認識台灣」教材，成為台灣追求本土化與去中國化的工具之一。（Reuters）

為了彰顯兩岸的差異，民進黨在法律、教育、國防、外交各方面都以反中抗中當做要求。十分弔詭的是，民進黨似乎承接了解嚴前國民黨的任務，成為「反共最前鋒」。也因此，台灣社會的反共與「聞共色變」氛圍可說從來沒有消失，反「共」莫名地成為了跨時代的藍綠共識。

左翼 其實一直都在

由於經歷過白色恐怖威權時期，使得台灣社會對馬克思主義與左翼、共黨存在一定程度的歧視和標籤，許多人在未能全盤理解馬克思思想時，因為兩岸因素就將其簡化成為「惡」的象徵。

即便如此，運作已逾25年的台灣健保體系、近年來勞權意識的上升、青年對低薪與被剝削的不滿等，都是十分「左」且充滿社會主義色彩與階級關懷的。但當權者往往會以一句「不然你給共產黨統治」來搪塞，卻忽視左翼情懷內許多的元素早已存在、或能讓社會更美好。

台灣的全民健康保險就有濃厚的左翼色彩。（多維新聞）

就像大家對喬治奧韋爾（George Orwell）的理解就是《1984》（Nineteen Eighty-Four）、《動物農莊》（Animal Farm）中的反共，卻忽略他反的實際上是斯大林主義（Stalinism）而非馬克思主義或社會主義。而台灣的左派在談論階級問題時，往往又會因政治立場被攻擊。

其實，若大眾能夠靜下心思考就會發現，沒有一個所謂的「主義」能夠解決所有問題。資本主義或自由主義主宰世界迄今，人類確實進步了很多，但也有更多疑難雜症產生。或許，試著從不同角度與視野切入問題，可能還能得到不錯的結果，畢竟，不去試，怎知道？