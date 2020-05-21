【蔡英文就職】蔡英文兩岸政策　理性與激情的拉鋸戰

台灣陸委會相當罕見地在5月20日總統就職演說後，召開記者會闡述兩岸政策，這不尋常的動作，當然有助於外界理解蔡英文團隊的兩岸政策，特別是她的就職演說對於兩岸着墨得比較少的情況下，很多概念可以進一步得到釐清的機會。

不過，陸委會主委陳明通親自上場的解釋結果，卻難免讓人感到失望，原因在於蔡英文的演說裏，兩岸政策許多地方講得並不清楚，例如「兩岸關係處於歷史轉折點」、「變局」、「台海現狀」等，但是陳明通在這些議題上不少都是答非所問，有些議題更是搬出選舉語境，使整場記者會的主軸失焦，也讓其釋出兩岸政策信號的完整度有所塌陷。

以往台灣總統就職演說當天，都會發表兩岸相關政策或論述，但是台陸委會甚少會在同一日出面講解兩岸政策。（廖士鋒／多維新聞）

在記者會上，陳明通所強調的主題，顯然是在新冠肺炎疫情衝擊下，台灣迫切於疫後「重建」，所以需要兩岸和平穩定的環境，換句話說，就是希望中國大陸可以接受蔡英文演說提到的《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》底線，不再對台灣有更多片面的制裁政策，使台灣經濟或外貿更加惡化。

但是，整場記者會上，陳明通卻又不斷提到蔡英文過去4年的兩岸政策獲得「817萬人肯定」、未來兩岸關係「雙方都有責任」、並且數度重申「堅定拒絕一國兩制」，讓政治性、甚至是選舉話語掩蓋了經濟困頓的現實與重建的迫切，台媒的報道也紛紛集中在政治話語的對抗上。

尤其，關於2016年蔡英文就職演說提到的「九二年曆史會談事實」，在陳明通口中也成為了「歷史已經翻過一頁、不用再去重複」，並且5月21日面對記者提問「中國大陸還沒有翻頁」時，他還進一步補充「那就等他們跟上來吧」，這無異於重拾2019年台陸委會不斷高分貝批判中共、把責任都歸咎於中共的思維。

蔡英文5月20日上午宣誓就職。（中央社）

上述這些實際上是「配樂」的言論，卻喧賓奪主，也可以看作是蔡英文政府明明希望兩岸穩定，但是展現出來的結果卻難免陷入選舉激情中。釋放這些「雜訊」，很可能無助於讓北京理解到台北希望能夠和緩兩岸緊張形勢的「主旋律」，更無助於讓台灣進行嚴峻的「重建」工作。

歸根結柢，台灣的經濟面臨基本面的困境也是不爭的事實，數十萬的應屆大學畢業生即將面臨艱困的謀職、勞工退休基金因為政府投資失利慘賠數千億台幣、更有十年來新高的「無薪價」以及不斷走揚的失業率，這些都是蔡英文就職演說中，自豪台灣「經濟成長回到四小龍的第一名，股市萬點也成為常態」的另一面，經濟困境若不能及早消除，對於蔡英文以及民進黨的聲望與支持度，可能會有極大的影響，甚或是重蹈2018年台灣九合一大選慘敗的覆轍。

回過頭來說，既然需要良好、穩定的台海環境來處理經濟這個目前還沒激起民眾怒火的「陰暗面」（陳明通所說的「重建」），此時重操「抗中保台」的選舉語言、激起兩岸政治對抗，也反映了民進黨政府兩岸政策的複雜心理，未來「想要兩岸好又不願伸出橄欖枝」這種理性與激情的拉鋸或許會再持續一陣子，直到其中一個思維終於徹底佔上風的時候。