【兩會2020】汪洋工作報吿「缺台灣」　蔡政府麻煩大了

2020年全國政協會議今天（21日）開幕，在剛剛發佈的「全國政協常委會工作報吿」（以下簡稱政協工作報吿）中，原本大家期望的兩岸議題一句帶過──「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交往」。

也就是說，大陸對台剩下「歡迎台灣人來大陸」一句話，對政府完全不談。這是近年政協工作報吿中台灣最「輕」的一次。

全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。（資料圖片）

而前一天蔡英文剛發表完連任演說。長期與台灣溝通的政協在報吿中卻連「口頭喊話」台灣政府都沒有。

蔡政府上任後，從2016年至2019年，在兩會的政協工作報吿中，兩岸都是一段小重點。2016年是「在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，繼續促進兩岸關係和平發展」；2017年是「堅持九二共識共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑」、加強與青年一線的交流等。

2018年與2017年時差不多，「在堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展，加強與台灣民意代表機制化交流，就台資企業轉型升級」等，2019年則是「認真學習貫徹習近平總書記在《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流。」

綜觀下來大同小異，但基本還是「有話」。今年的「無話」，可能充分體現什麼叫「無聲勝有聲」。

5月20日蔡英文展開第二任台灣總統任期。（資料圖片）

為何無話？其一，「5.20」蔡英文的連任演說，在兩岸部分亦是一筆帶過，雖然言語温和，但通篇仍是「親美抗中」路線延續。當過去四年兩岸歷經陸客不來、斷交、然後陸生赴台中止，而台灣政府也更明確自身路線。

這時兩岸政府也都彼此認定，無須多說，也無話可說。

在大陸方面，吸收台灣年輕人赴陸的政策不會變，後續也可能有更多政策出台，兩岸經貿協議自然「該怎麼做怎麼做」，這些相信台灣政府也早有預料。至於後續兩岸情勢，彼此也無須多說──可以猜測，政協放棄了跟台灣政府的溝通。

其二，後續還有全國人大會議上總理李克強的「政府工作報吿」，若政協工作報吿未說，政府工作報吿還會不會提兩岸、怎麼提，外界都在關注。

但蔡英文那番連任演說，除了對台的國台辦之外，中國外交部和國防部都在同日回應，且回應更多地針對美方，顯示未來兩岸關係，中方很明白台灣政府並非重點、與台灣也無話談。

當台灣完全綁於美國那方，兩岸之間能談的模糊和温情空間也逐漸壓縮，一切取決於中美雙方究竟會為了台海，做到哪一個地步──從這點來看中方只能不斷提升實力，讓美國明白為台海所需付的壓力。

未來兩岸關係似乎「沒台灣什麼事」，反正中美鬥法，但衝突與風險在上升。

總歸，在中美對峙、台灣選邊的情況下，已經超出了傳統那一套對台可以應對的。台海正在升温，它與中美的「老大老二之爭」包裹在一起，且逐漸被推到衝突的前線。