【兩會2020．觀察】「被遺忘」的蔣超良有機會現身嗎？

因疫情擱置兩月之久的中國全國「兩會」終於開幕，在這個政治人物雲集的場合，輿論一貫關注中共政壇明星官員。 早前在輿論怒浪中被免去湖北省委書記的「封疆大吏」蔣超良來說，其會不會現身便是一個焦點。

自2月13日去職之後，蔣超良便未再公開露面。在官方的通報中，蔣超良的名字只是在3月6日辭去湖北省人大常委會主任職務時出現過，這次調整是其目前為止最近的一個消息。當湖北以及中國全國的疫情形勢已經得到控制之後，曾經站在輿論風口上的蔣會再次現身嗎？

按照中國《全國人大代表大會地方各級人民代表大會代表法》，除非是因刑事案件被羈押正在受偵查、起訴、審判的；被依法判處管制、拘役或者有期徒刑而沒有附加剝奪政治權利，正在服刑的，以及被終止代表資格的不能行使中國全國人大代表職務。

在2020年「兩會」開幕之前，去職的中國全國人大代表20餘人，大部分是因觸犯法律紀律被查，也有因去世人大代表資格自然終止與個人原因辭去職務的。但是至兩會開幕都並未見到關於蔣超良去職人大代表的通報。也即是說，蔣現在仍具有第十三屆中國全國人大代表資格，而如無意外，蔣超良理應出現在中國全國「兩會」現場。

其實，仍具有人大代表資格的蔣超良現身兩會本不是一個新聞，只是眾所周知的原因外界其實是想知道一度引發輿論熱議的他如今怎樣？坦白講，當疫情形勢逐漸平穩之後，回過頭再看當時對蔣的爭議，其實是帶有強烈的不理性情緒的。不過，作為曾經的湖北「一把手」，當時湖北疫情形勢如此嚴峻，當地的調度又是如此令人失望，從整個局勢來說，蔣也理應負責。

只是，如果蔣照常現身兩會，失去了「湖北省委書記」的身份之後，只是以人大代表的席位出現難免尷尬，屆時免不了再受輿論關注。

時運不濟也好，能力不足也罷，疫情之初至今仍有太多的疑問待解。而對於這位1957年出生的官僚來說，因為這場「意外」，其或提早結束政治生涯。事實上，蔣超良在中共政壇是為數不多的金融系統任地方大員的案例。其早年一直在中國銀行系統，直到2014年轉任吉林省委副書記並被提名為吉林省省長候選人，自此進入地方政壇，也是在當年補選第十二屆中國全國人大代表，此後的2016年調任湖北省委書記。而在2018年的中國全國兩會前夕，蔣超良還曾是當時中國央行行長的熱門人選之一。