【蔡英文就職】啟動修憲除「雜音」　蔡英文的「兩國」圖謀

蔡英文宣布將在第二個台灣總統任期啟動憲改工程，引發台灣朝野討論。立論最「偏激」者，當屬「九二共識」一詞的「發明人」、前台灣國安會秘書長蘇起預言「2024年選的將不是中華民國總統」。

蘇起的憂慮其來有自，他認為蔡英文是李登輝 「兩岸特殊國與國關係」論述起草人，但20年前因為美國強力阻擋，才終於避免「兩國論」入憲，而今美國因自身「抗中」需求，恐對蔡英文開了綠燈，據以推論2024年選舉將「另立國號」。與蘇起言論「唱和」者，則有多個「獨派」團體，包括所謂「野百合學運世代」、「太陽花學運世代」集結髮表「30年未竟業，台灣需要新憲法」聲明，要求蔡英文承擔責任，制定新憲一舉擺脱「大中國」幽靈。

蔡英文在就職時說出不加括號的「中華民國台灣」新國名，不需要「新憲法」，「台灣已是主權獨立的國家，現在名字叫中華民國台灣」的印象就已經很強大。（中央社）

國民黨主席江啟臣先前已聲明「九二共識理念仍在」，但不當「兩岸剎車皮」，在這個議題上表示「修憲是立法院職權」，國民黨立法院黨團則「提醒」修憲是「潘多拉盒子」，換個說法表示「反對」。

反而有親綠媒體報道引用「民進黨高層」說法，指蔡英文已在演說中表明會依循《憲法》、《兩岸人民關係條例》維持台海和平穩定，直指修憲不會觸及敏感的「國家定位」議題，呼應民進黨立法院黨團總召柯建銘先前表示，兩岸及國際關係複雜，是重中之重的議題，必須以「黨團決議」為主，預先踩下「剎車」。

蘇起對蔡英文「只做不說」的觀察是對的。不過，她啟動修憲工程，不必修改敏感的《中華民國憲法》第四條及《中華民國憲法增修條文》前言的「因應國家統一前」文字，也能收到「實質兩國」效果，更重要的是，透過修憲工程，一舉清除過去四年時常對她掣肘的「獨派」雜音。

蔡英文宣示啟動修憲，讓「獨派」大老推動的「制憲意向」公投失去施力點。（林仕祥／多維新聞）

必須先回頭去看李登輝任內的六次修憲工程，捨去被台灣司法院大法官會議宣吿「違憲」的第五次修憲「國民大會代表延任案」不計，李登輝透過修憲前言的「安排」，透過五次修憲逐次完成「去中國法統」、「強化總統職權」及「台灣省虛級化」工程，掩過江澤民的耳目，讓「台灣主體」順勢滑入兩岸棋局，也是台灣的「統、獨天秤」開始傾斜的起點。

蔡英文是李登輝「兩國論」論述起草人之一，對於李登輝運用「修憲」工程捭闔兩岸、結合非國民黨勢力剷除國民黨內雜音，遂行「務實兩國」的「巧妙」，自然是心領神會。

蔡英文雖彈着依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》維持台海和平穩定的老調，不過是師法李登輝的「務實」罷了，況且，除了「因應國家統一前」文字，原本對於「大陸地區人民」猶帶温情的《兩岸人民關係條例》，經過2019年幾次以「國家安全」之名進行的修正，爾今早已面目全非，實質上更像是一部「防中共同路人法」，再加上新冠肺炎疫情讓台灣享有過去難有的「能見度」，且非短期可受控制，至少在未來一、二年，兩岸「現狀」實則與「兩國」無異，蔡英文啟動「修憲工程」，大可不必另生枝節踩「法理台獨」紅線。

台灣總統蔡英文（前中）21日在行政院長蘇貞昌（前右）、立法院長游錫堃（前左）等人陪同下，前往台北市圓山國民革命忠烈祠致祭。（中央社）

最受衝擊的反而是力爭「新憲」的「獨派」，一則蔡英文在就職演說中已讓不加括號的「中華民國台灣」新國名在「共同體意識」的語境中浮出水面，「務實台獨工作者」賴清德在旁「聽訓」，不需要「新憲」，「台灣已是主權獨立的國家，現在名字叫中華民國台灣」的印象就已足夠強大，先前由「獨派」大老發動的「制憲意向」公投，或是當下「制定新憲」聲明已失去施力點；二則蔡英文啟動修憲的首要是「十八歲公民投票權」，收攏年輕人的意圖不在話下，實則也讓「獨派」失去了「生力軍」的支撐，順利的話，蔡英文在她的第二任任期可望不再來有自「獨派」的掣肘。

對於2024年的台灣總統選舉是否會採用「新國名」，蘇起可能多慮了。真正應該要擔心的應該是賴清德，2024年代表民進黨競選台灣總統的人，有很大可能不會是他。