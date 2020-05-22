【世衛大會】美日摑醒台灣　台灣狐假虎威的妄圖破滅

第73屆世界衛生大會（WHA）5月18日、19日採用在線會議方式進行，台灣方面等待許久的WHA邀請函終究未至，反而在事前給了台灣「在表態上極大的支持」的美國、日本、澳洲甚或台灣的邦交國，在此次「雷聲大雨點小」，僅有台灣邦交國釋出基本的「友邦道義」，替台灣提了個參與案送交大會討論，但戮力「口罩外交」的台灣殷切等待的結果是：理念相近國家跟台灣邦交國「建議」台灣參與WHA一案留待今（2020）年年底復會之時再行討論。不過對台灣而言，當此刻最有利的「勢」都不能把握，年底會是更好的局面嗎？

蔡英文等人期盼已久的WHA邀請函終究沒來，美國、日本等事前的大力支持，如今看來似像虛晃一招。 （台灣總統府供圖）

對於美國、日本缺席提案，台灣外交部給出的說法是支持的方式有很多種，美國透過多方管道發聲挺台，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更親上火線，譴責世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），分明有權邀請台灣卻不邀請，指責譚德塞公然說謊，在台灣詮釋的語境裏，美國業已實質挺台了；日本方面，則有多名重量級官員，包含日本首相安倍晉三，齊聲向譚德塞喊話，並將台灣納入2020年外交藍皮書，也已是實質挺台。

然而，實際來看，美國、日本等理念相近國家確確實實缺席實質支持台灣的行列，台灣外交部的說詞與其說是替美國緩頰，更像是替自己緩頰，甚至台外交部長吳釗燮於台立法院備詢時，親口坦承「台灣受邀以觀察員身分與會的機率不高」，表示至少上至蔡英文、蘇貞昌，下至台外交部高級官員清楚知道，台灣跟着美日等理念相近國家起舞的最終結果將是空虛的。由此衍生出的問題是：既然事先知道台灣以觀察員身分參與WHA的機會不高，為何要讓台灣人有所期待？

蔡英文清楚理解她於今（2020）年初的總統大選「輾壓」國民黨籍候選人韓國瑜的817萬張選票從何而來，她倚靠的是2019年香港反修例風波、中共的施壓，炒出台灣人的恐中及國族情緒，故在台灣的國際參與或者是台灣面對國際局勢的變化，蔡英文選擇「押寶」美國、「親近」日本、「友好」歐盟等理念相近國家，那是蔡英文面對兩岸關係的變化，乃至更深層的中美博弈所能選擇的應對方式，也是台灣入WHA受阻，更好將中共當成稻草人打的轉移方式。

台灣吵着參與WHA，渴求關愛的眼光投向美國，美國卻是帶着日本、澳洲等「小弟」施以兩手策略，一手是美國總統特朗普（Donald Trump）、美國國務卿蓬佩奧及各國重要官員對中共、WHO強硬放話，另一手則是不實際提案，給中共跟WHO一個面子，也不把事情做絕。美日不實際提案挺台入WHA，之於美日是因為其深知國際政治的現實，亦知現在僅是中美博弈的階段，還不到要在國際場域兵戎相見；之於台灣則是一掌摑醒，台灣的夢終該醒來。

特朗普的兩手策略將台灣徹底「耍弄」一番，台灣不僅被美國推上最前線，如今還要面對兩岸關係的破局。 （AP）

綜觀台灣從開始做「勢」參與WHA，美日配合台灣演出挺台戲碼的整段過程，台灣可謂「倚美靠日」，妄圖美日打破「一中政策（One-China policy）」挺台灣擴大國際參與，讓一中原則在國際間不再是鐵板一塊，但現今的國際情勢仍不到足以鬆動的時候，台灣不僅錯判，同時是把台灣的國際參與當成政客炒作的籌碼。而台灣重視國際參與的「虛」，卻徹底忽略了「實」，台灣的黃粱一夢究竟是自我安慰的呈現，或是美日等國為了防堵中共擴張勢力，向台灣高層及社會灌食迷湯？檢視美日這次的作為可能更像後者。