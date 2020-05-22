【兩會2020】李克強坦誠內憂外患 　「撒錢」數萬億保大局

5月22日，被推遲兩個半月的全國人大全體會議在一個特殊的時間節點開幕。這是自1995年以來，北京首次將「兩會」召開時間被迫延後至年中。

當天的開幕式重頭戲仍然是按照以往慣例由現任國務院總理作年度政府工作報吿。不過，相較於以往歷年政府工作報吿，國務院總理李克強這次宣讀工作報吿的時間從之前的1小時40分鐘左右大幅壓縮至1小時左右。

國務院總理李克強作年度政府工作報吿。（路透社）

內媒稱，這是改革開放以來篇幅最短的一份政府工作報吿，全文僅1萬多字。事實上，因為新冠肺炎疫情的原因，此次「兩會」日程、會期也被大幅壓縮，在5月21日全國政協主席汪洋所作的工作報吿也壓縮了篇幅（僅6,500多字）。而且，人們也敏鋭地注意到李克強在讀這份工作報吿時語速明顯快於往常。

相較於以往，這份姍姍來遲的「壓縮版」報吿並非「年度」報吿。2019年12月底開始蔓延的新冠肺炎疫情讓中國社會陷入一場曠日持久的「戰時狀態」，儘管李克強的2020年政府工作報吿的確在當時已開始按照傳統「兩會」的節奏在準備，但是很顯然後續的疫情「打亂」了節奏，這份報吿不得不重新修訂調整。

李克強在報吿中大幅壓縮了常規性內容，而對中國如何應對疫情以及走出「後疫情時代」的危局着墨最多，所有的「調整」幾乎都在圍繞疫情困局調整年度預期和政策手段。「這事實上是一份跨度一年半的年度政府工作報吿」，評論者稱。

事實上，因為疫情，李克強對今年中國所處形勢的判斷甚至比2019年「兩會」時更加嚴峻。一年前，李克強只是強調了中國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力。而這次，李克強認為中國所面臨的除了「世界經濟增長低迷，國際經貿摩擦加劇，國內經濟下行壓力加大」外，還面臨內外部環境的困難局面：1）受全球疫情衝擊，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動盪；2）國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業特別是中小微企業困難凸顯，金融等領域風險有所積聚，基層財政收支矛盾加劇。

「六保」是4月17日中央政治局會議上提出的。就是保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉。其中保就業列在首位。（中新社）

為此，李克強在這份報吿中首次沒有為經濟增長速度設定目標值。他解釋說，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做，有利於引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。

通觀李克強的這份在全場贏得30多次掌聲的報吿，為了應對當下的社會經濟頹勢，首先穩定住局勢，保證好「兜底」，其祭出的殺手鐗概括起來不外「節流撒錢」和以工代賑。

當天，李克強斬釘截鐵地宣布將中國年度財政赤字率上調到3.6%以上，規模比2019年增加1萬億元。須知，這對中國來說是一次不小幅度的增長。受限於國際通例3%財政赤字紅線的限制，中國財政赤字率水平很少超過3%，2016年、2017年赤字率均為3%，2018年赤字率為2.6%，2019年提高到2.8%。

此外，1萬億元抗疫特別國債也將同1萬億財政赤字共計2萬億「全部轉給地方」「資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減税降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用」。

在「十三五」收官和扶貧攻堅戰最後一年，同時也為了從疫情低迷期中儘速脱離，李克強還宣布一系列減税降費、延長貸款償付周期、強化對穩企業的金融支持，尤其是對目前深陷困境的中小微企業；同時，他還承諾由地方政府安排3.75萬億元重點支持「新型基礎設施建設」等。

李克強還宣布一系列減税降費、延長貸款償付周期、強化對穩企業的金融支持，尤其是對目前深陷困境的中小微企業。（中新社）

而「撒錢」提振社會經濟，各級政府被繼續要求「真正過緊日子」：中央本級支出負增長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上，重新安排各類結餘和沉澱資金。他警吿說，各項支出務必精打細算，一定要把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。

李克強在釋放清晰信號。北京將「犧牲」一年時間的經濟增長補缺今年的疫後恢復和扶貧攻堅任務，讓政府花大力氣壓縮開支將有限的財政資金應用於大規模的投資熱潮和擴大內需。如果得當，這不僅能夠確保脱貧攻堅順利完成，更重要的是幫助中國率先在全球疫情背景下觸底反彈，走出陰霾天。

「當前和今後一個時期，我國發展面臨風險挑戰前所未有，但我們有獨特政治和制度優勢、雄厚經濟基礎、巨大市場潛力，億萬人民勤勞智慧……當前的難關一定能闖過」，李克強說。