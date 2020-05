【中美角力】「和平演變」失敗　美國轉變遏制中國戰略

隨着中國持續崛起,美國對華態度急轉直下。5月20日美國白宮發佈一份長達16頁的《美國對華戰略方針》,直言要以全面施壓方式,遏制中國發展。但對美國來說,這份報吿也說明其在過去對華實施的「和平演變」戰略走入死胡同。

這份英文名為《United States Strategic Approach to The People’s Republic of China》的報吿稱,自1979年與中國建交以來,美國在對華策略上一直是「抱有希望的」,美國希望通過接觸交往,能使中國「經濟開放」和「政治開放」,然而40年後的今天,美國認為自己並未如願。

美國特朗普(Donald trump)(左)政府對中國的施壓越來越頻繁,中國領導人則在呼籲合作的同時亦做出反制。(Reuters)

在對美國抱有十足警惕的中國人看來,所謂使中國「經濟開放」和「政治開放」實際上就中國版的「和平演變」,試圖顛覆中共在中國的統治,重現扳倒蘇聯的輝煌。而未能如願則意味着美國對中國發起的「和平演變」已然失效。

按照中國軍方在2013年發佈《較量無聲》視頻的說法,美國對中國實施「和平演變」至少有五條「戰線」,分別為政治滲透、文化滲透、輿論和思想滲透、組織滲透、社會滲透。

「美國充分利用在國際政治經濟中的主導地位,企圖把持經濟話語權,向把持政治話語權拓展,以經濟上的接軌,促進政治上的並軌,以民主、自由、人權等作為旗號,通過漸進式影響中國社會轉型來逐步誘導中國政治轉型」,這部曾引發輿論風波的視頻如是說。

但隨着中國新一任領導人自2013年主政以來,中共在政治領域強力反腐、經濟領域全面改革、意識形態領域修補漏洞、軍事領域鼎新革故,促進中國肌體免疫力大幅增強,美國的「和平演變」顯現疲態。

及至今次新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發,中國強力防疫抗疫成果顯著與美國反應失靈對比差距明顯,可以說不僅激發中國民眾的愛國熱情和民族自信心,而且也對美國的制度產生深深的懷疑。

利用代理人尋求「軟顛覆」不成,《美國對華戰略方針》則提出「硬對抗」,以全面施壓方式遏制中國發展。其中,美國重申兩大戰略目標,一是提高與各組織機構、盟友和合作夥伴之間關係的彈性,二是「迫使中國停止或減少損害美國利益的行為」。

自中美貿易戰爆發以來,美國逐步在經濟領域、科技領域和軍事領域不斷向中國施以極限壓力。華盛頓不惜一切代價打壓華為便是有目共睹的案例。但中國始終表示以「搞好自身建設」的不變應對萬變。

美國不斷擴大對華為的制裁力度,表面上是要消除網絡安全憂慮,實質上是要維護美國的全球科技領域霸主地位。(資料圖片)

就在5月21日晚,全國人大發言人張業遂在回答有關後疫情時代中美關係如何走的問題時表示,如果美國堅持冷戰思維,推行遏制中國的戰略,損害中國的核心和重大利益,結果只能是損人害己。中國不惹事,但也不怕事,將堅定不移捍衛自身主權、安全和發展利益。

而在5月22日,中國外交部在回應這份報吿時亦強調,將繼續走中國特色社會主義道路,並不斷取得更大的、新的勝利,將堅定捍衛國家主權、安全和發展利益,將堅決反擊遏制打壓,「美國不可能得逞」。