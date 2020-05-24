【兩會2020】無「九二」沒「和平」　中共對台釋放三訊號

2020年全國兩會開幕後，在「政協工作報吿」內台灣相關內容僅佔了一句話，「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交往」，顯示蔡政府上任至今大陸對其「無話可說」的態度。

而緊接着，在5月22日這天，國務院總理李克強在「政府工作報吿」中談及兩岸關係時，不僅未提「九二共識」(此為2009年後首次「政府工作報吿」未提)，甚至只提了「促進統一」，但並未提「和平」。

5月22日，李克強作政府工作報告。（新華社）

「和平」沒了，這更是1983年之後的首次。

「一國兩制，和平統一」、「兩岸關係朝向有利於和平統一的方向發展」、「推進祖國和平統一進程」，從八零年代到去年（2019）的兩會政府報吿中，「和平統一」是台灣問題中必會提的一詞。

來看一個對比。2020年兩會的政府工作報吿，李克強是這樣說，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

2019年則是，「全面貫徹落實習近平總書記在《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。」

看似大同小異，但按照中共用詞的謹慎，沒了「九二共識」、沒了「和平統一」，可以猜測其釋放出幾個訊號。

其一，沒「九二共識」不是更好，而是空間更窄。

「九二共識」在大陸方面的解讀，是昔日兩岸政府有互信，以此條件下的「各退一步」，中共從來是隻認「一個中國」的，只是默許台灣政府有對民意的詮釋空間──站在中共立場而言這是善意。

在民進黨把「九二共識」拋去後，大陸順勢拋去也是意料之中。往後只有「一中」，兩岸之間模糊温情的空間越來越壓縮。

誠然，民進黨部分人士很可能認為這次蔡英文的演說中對大陸有善意，但遺憾的是從大陸的反應來看，並不如此。

大陸並不認為蔡英文的就職演說中對大陸有善意。（中央社）

其二，在此基礎下，陸方對台灣政府無話可說，以後兩岸問題中共會自行處理。

此次兩會眾所注目的除了台灣之外，就是香港──全國人大宣布將審議《有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》，此消息使外界一陣譁然。中共「直接拿來自己做」，這適用於香港，同樣對台也是這態度──當然香港與台灣情況完全不同。

但「反修例」時部分西方政治人物拿香港議題操作，這無疑是中共無法忍受、堅定要「補好」的漏洞。而當前中美衝突下，對台灣也會是類似態度。儘管這需要中美實力與各種周旋，但當前情勢下中共也不認為民進黨政府佔有太重要角色。

其三，為後期可能更大的兩岸衝突作預吿。

此次「統一」前未有和平，不能一下子斷定「大陸要朝武統方向走」，中共從未放棄「武統」、但也不會因為特定政黨當選或現象就認定「和平統一無望」。此論定太過武斷。

但不可否認，往後台海不會平靜。台灣政府經濟的、外交的壓力，都會接踵而來。當然，當前不是台灣政府「想轉向就轉向」，且不論民意壓力，也需要面對美國，台灣在其中必然覺得委屈。

但這是台灣在成為中美博弈的一顆棋子後，必然要面對的難題，而「一中政策」和「利益受損/風險增加」的選擇題也擺到了台灣人民面前。人民在投票時是情緒的，並不會想到「經濟問題」或戰爭風險，但此次政府報吿的「沒九二」，就跟「沒和平」一樣，殘酷的選擇題會在幾年內一直浮上台面。

對於大陸而言，往後的挑戰與其說是兩岸關係挑戰，不如說是與美國出招之挑戰。而台灣則需要明確，台灣經濟、外交各方面，都無法逃脱兩岸關係，從蔡英文的連任發言也可看出，她也知道世界變了。

「中國」這塊難啃骨頭，政府與人民都在相互欺瞞──「沒關係，台灣不用跟中國談，經濟可以去中。」這個「把頭埋在沙子裏」的舉動，還能再埋多久，取決於未來台海局勢了。