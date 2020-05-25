【兩會2020】兩會關鍵決策　透露習近平核心治國理念

因疫情耽擱兩個月後，5月21日、22日中國一年一度的政協、人大會議相繼召開，一些具有關鍵影響的經濟、政治決策曝露出來，凸顯了以習近平為核心的中共新領導層，治理國家的思路和理念。

其中最引人關注的有兩點，一是經濟層面，在政府工作報吿中，中國國務院總理李克強沒有提出全年經濟增速具體目標，並且重申了「房子是用來住的、不是用來炒的定位」，給今年中國經濟的發展指明瞭方向。二是人大提出制定港版國安法，堅決填補香港國安漏洞，為更好地實施「一國兩制」的國策鞏固基礎。

先看第一點，雖然不是第一次未設經濟增速具體目標，但今年是中國全面建成小康社會的決勝之年，北京能夠力排眾議作此決定，仍然難能可貴，體現了中共領導層始終堅持「實事求是」的治國理念。

李克強未提今年經濟增速具體目標，有利於中國經濟實事求是的正常發展。（AFP）

2020年是一個有很多政治意義的一年，不僅要實現全面小康，還要力爭完成全面脱貧。而要達成這些很有政治意義的目標，無疑需要一定的經濟增速。況且今年是中共建黨100周年的前一年，同樣需要漂亮的經濟數據來為明年的慶祝，送上賀禮。所有這些政治考量，應該都會促使中共克服疫情的困境，制定較高的經濟增速目標，以督促地方官員全力發展經濟。

如果以習近平為首的中共高層像特朗普（Donald Trump）總統一樣，腦子裏都是政治考量，一切以完成政治目標為重，李克強的政府工作報吿或許是另一番模樣。還好，中共高層沒有被這些政治考量劫持，而是保持了頭腦清醒，對現實有實事求是的認識，畢竟全球疫情和經貿形勢的不確定性依然很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素，制定過高或過低的經濟增長目標，只會擾亂地方官員的原有節奏，實沒有必要。

應該說，根據現實需要，靈活調整政策，北京做到了。當然有靈活也有堅守，如李克強再次表達了「住房不炒」的政策，延續了近三年的穩健房地產政策，讓中國蠢蠢欲動的房價回歸穩定。很奇怪，與經濟的不振反向而動，近兩個月中國一些城市的房價又開始出現快速上漲的勢頭，一些所謂的經濟研究者也有意無意的散播房價將上漲的消息，好像要推動房價的新一輪上漲，妄圖以房地產泡沫來提振被疫情衝擊的經濟。

習近平對國家發展有系統的思考，其做事目標堅定，方向清晰。（新華社）

或許中國不少與房地產有關的利益集團，還在期待重現2017年之前的房地產榮景，希望用各種手段推動房價上漲，製造「買房就賺，不買房就虧」的消費恐慌心理，促使人們掏光家底買房。一些中國地方政府出於增加財政收入和推動經濟發展的目的，也希望房地產市場繁榮。兩者形成合力，難免給中國房地產市場帶來不穩定因素。

不過，從李克強重申「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，促進房地產市場平穩健康發展」來看，北京已經對房地產泡沫形成堅定而清醒的認識，明白它會給國家經濟帶來嚴重傷害。房地產泡沫只會帶來短期的虛假繁榮，長期來看，它只會阻礙國家實體經濟的發展，甚至因為高房價讓老百姓買不起房，而造成社會動盪。中共不會為了經濟短期的虛假繁榮，而犧牲國家的長遠發展。

再看第二點，制定港版國安法凸顯了習近平高層不怕事，敢做事的硬朗作風。香港23條立法原本早就應該完成，但由於香港複雜的政治環境，泛民缺乏政治智慧只知一味反對，且有美國等西方勢力的介入，讓香港自身完成23條立法幾乎成為不可能的任務。由此帶來的結果，就是去年反修例風波時所展現的，極端政治勢力崛起，肆意破壞香港社會秩序，一些不理性的港獨人士與西方串聯，將香港變成反華基地，甚至內地人說普通話都可能被打。

面對香港暴露的國安漏洞和政治壓力（包括國際壓力），香港可能因此再次出現暴力騷亂，美國也可能採取反制措施，但習近平沒有選擇退縮，而是迎難而上，不避風險，直接從根本上解決問題，再次體現了其喜歡攻堅克難的做事風格。只有把國安漏洞補上了，香港的一國兩制才能行穩致遠，給香港未來政治發展提供更多互信空間。

發現問題，堅定不移的解決問題，無論遇到什麼阻礙，都朝着目標前行，這或許就是本屆政府的做事風格。習近平等中共高層的治國理念是怎樣的？從以上兩點看，應該就是保持戰略定力，實事求是，靈活應變，堅定不移的攻堅克難，為中國長遠發展奠定堅實的經濟和政治基礎。