【港版國安法】蔡英文緊急發聲明　不料「捅了香港一刀」

根據全國人大會議議程，「港版國安法」草案將在5月28日全國人大會議閉幕當天投票表決。昨日（24日）有網民發起「5.24反惡歌法大遊行」，最終演變為警民衝突，示威者以磚頭陣及雨傘陣對峙，警方出動水炮車及發催淚彈驅散，行動中警方全日至少拘捕180人。

蔡英文於5月24日晚間在Facebook上表示，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」。對於此刻正在奮力捍衛香港核心價值的香港人民，台灣各界一直給予極大的關心與支持。她強調，面對情勢變化，台灣會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助，蔡英文同時指出，相關情況一旦發生變化，考慮停止部分或全部的《香港澳門關係條例》。

不過，蔡英文的邏輯似乎有點自相矛盾，嘴巴說着要「撐香港」，提供香港人民必要的協助，卻又揚言要因「港版國安法」停止《香港澳門關係條例》，這變相讓香港人赴台居留的難度增高。對此，陸委會副主委邱垂正表示，「若未來港版國安法通過後，港人來台居留、投資、旅行管制視同大陸人，將從嚴審查」。根據台媒報道，國安人士認為，蔡英文的口頭警吿代表某種程度抵制香港被「中國化」，藉此呼籲北京當局勿片面改變現狀。

以工作為例，香港或澳門居民在台受聘僱工作，準用「有關外國人聘僱、管理及處罰之規定」，與大陸人在台工作相比，受僱時間、轉換工作所受限制較小。而以旅遊來說，大陸居民線上申請赴台個人旅遊，需經台灣的旅行社或旅行業全聯會代為送件申請，且需要提供存款證明等文件。相較之下，一般港澳居民只需填寫簡單資料，即可網上申請赴台旅遊。

換句話說，蔡英文的邏輯是透過「制裁港人」的警示，呼籲北京當局勿片面改變香港「一國兩制」的現狀，但這樣的做法顯然無濟於事。

對此，國民黨主席江啟臣批評民進黨政府對香港的關心是隨着選舉時程節奏，「忽遠忽近、時強時弱」，但卻從來沒有明確動作。相較之下，台灣民眾黨已預計在立法院提案，將《香港澳門關係條例》第18條中關於港澳民眾政治庇護明確化和制度化。

不過，台灣其實沒有通過《香港澳門關係條例》第18條關於香港民眾政治庇護的個案，根據台灣媒體報道，有赴台港人就「爆料」，其實《香港澳門關係條例》第18條未適用在任何人身上，甚至直言「連林榮基都沒有了，何況是我們」。據悉，遭跨境逮捕的「銅鑼灣書店」老闆林榮基，是以投資600萬元新台幣移民來台居留，並沒有用政治庇護的途徑。

銅鑼灣書店4月25日在台北開幕，據報林榮基是以投資600萬元新台幣移民赴台居留，並沒有用政治庇護的途徑。（中央社）

蔡英文在2020大選前曾說，針對香港反修例人士赴台尋求政治庇護，《香港澳門關係條例》第18條就能處理，不需要通過《難民法》。但這個說法，以選後的情況來看，的確是一張「空頭支票」，如今民進黨在立法院中已經過半，形成絕對多數，但顯然蔡英文並沒有打算讓更多香港人赴台尋求政治庇護。

另一方面，如果民進黨針對香港事件推行《難民法》是可行的嗎？其實蔡英文本人是法律專家，她自己也很清楚，《難民法》無法適用在兩岸三地居民，因為這個在法學邏輯本身就是違反一中憲法的。此外，如果針對大陸人士推行《難民法》將引發兩岸的政治風波，也是蔡英文在未來必須要考慮的。

對於蔡英文來說，最簡單的做法就是「口惠而實不至」，能避免碰「香港政治難民」這個「燙手山芋」的議題就儘量避免。何況選舉已經結束，民進黨和蔡英文因為香港事件已經在2020總統大選中獲益匪淺，而目前沒有選舉要面對，花太多心力來處理顯然並不夠精明。

另一方面，蔡英文說假如北京通過「港版國安法」變成「一國一制」後，就要因「國安因素」停止部分《香港澳門關係條例》的做法，雖然表面上看起來很像對香港人「落井下石」，但這似乎才符合蔡政府越來越緊縮和「去中國化」的兩岸政策。香港人如果還要天真地相信台灣能提供幫助，或許真的是「一廂情願」了。