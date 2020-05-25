馬雲開創「援非抗疫」典範　法媒熱議中資「醫療外交」角色

COVID-19新型冠狀病毒疫情大爆發，中國在國際輿論場上備受壓力，甚至連一向穩健的發展中國家戰線亦出現變數。儘管如此，北京不單成功減低公關危機的影響，更於「醫療外交」展示深厚政經實力。

公關危機來得快去得快

4月中旬，內地爆發「排非」爭議，廣州政府被指粗爆執法，防疫人員強行拘押尼日利亞僑民及沒收其護照，更當場與尼國總領事一度爭持。其後有報道稱，廣州的非洲僑民被房東趕走，餐廳和酒店均拒絕接待，被迫流落街頭。

在官方層面，非洲各國及非盟聯手向中方表達不滿，關注非裔僑民在華待遇；在民間層面，Twitter上湧現以「#ChinaMustExplain」（中國必須解釋）作標籤的帖子，轉載疑似微博截圖，顯示帶有種族歧視意味的中文留言及其英文翻譯。

阿里巴巴創辦人馬雲。（Reuters/資料圖片）

公關危機就是那麼一回事，來得快也去得快，就在一個月左右的時間，地方政府承諾改善處理手法，外交部再三向非洲使節交代事件，多管齊下後各方都找得到下台階，網上的批評之聲也迅速降溫。實則「排非」爭議關得很大，但由始至終都無礙中國「醫療外交」收效。

成功轉化在地經貿關係

法國《世界報》（非洲版）於5月22日刊登專題報道，題為《中國從非洲抗疫戰爭中受益以宣傳其企業》，內容揭示中企如何大規模動員援助各國，供應口罩、呼吸器、防護衣物、病毒檢測試劑等等裝備，其間操作不是無緣無故地「空投物資」，而是轉化早就紮根的在地經貿關係。

在阿爾及利亞，中國鐵建和中國建築集團均參與大型基建項目，包括興建高速公路和機場。到了疫情蔓延之時，兩大中企便由經貿合作單位，搖身一為商界慈善組織，既供應所在國所需物資，同時拍下許多宣傳照片，注明是「中國鐵建向阿爾及利亞捐贈呼吸機」。

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同類的搖身一變亦出現於馬里和南非，中國海外工程、海信、華為等等大型企業都在援非工作中大顯身手。對於中企的積極表現，該則專題報道著墨於探討背後的政治意義，尤其是在各大民間援助場合，不時看到中國外交官身影，企業宣傳照片也上載到中國使領館的社交平台專頁。

官商合作抑或企業自發？

就「官商合作論」一面，內地富豪馬雲旗下基金會自3月底首開「援非抗疫」的典範，而其慈善物資由埃塞俄比亞航送包辦運送，埃國外交官更隨機親自押運。須知道埃國為中國在非的主要政經夥伴，大批中資在當地辦工廠起基建；該國前衛生部長譚德塞亦在北京力薦下，當選現任世衛總幹事。

就「企業自發論」，該專題報道引述經濟學家裴天士（Thierry Pairault），他認為要將政治和經濟邏輯分開看待：「（馬雲援非）首要有助於其基金會及其所投資非洲初創企業的利益。但當然，這間接幫助了北京，可以進而宣告：『看看這是中國捐助的』。」

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報道又引述一名駐西非某國的歐洲外交官，其大意是中國外交官純粹「搭單」，把本國企業的慈善活動當作自身工作成果。

無論是官商合作，抑或是企業自發，事實是作為「世界工廠」的中國有意願亦有能力協助非洲，而歐美各國都自顧不暇，甚至要在華搶購醫療物資。據《世界報》（非洲版）4月2日的專題報道，南非國防軍統帥索克（Solly Shoke）便表示：「我們樂於接受所有善意，但就當下而言，只有中國在我們這一方。」

🔑🔑🔑內地早前爆發「排非」爭議，商業機構和中外網民都捲入風波🔑🔑🔑