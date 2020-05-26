【港版國安法】雨天收傘？　蔡英文攬炒台港關係

第十三屆全國人民代表大會第三次會議，擬表決通過《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制定相關法律的決定》（即「港版國安法」），授權人大常委會擬定相關法律列入香港《基本法》附件三，制止「顛覆政府」、「分裂國家」、「恐怖活動」及「外部勢力干涉」等危害國家安全行為進行立法，《決定》內容還包括北京的國安機構可視需要在香港設立機構，香港特區政府也應定期向北京的中央政府提出國安報吿。

蔡英文表示若「情勢有變」，將考慮依法停止《港澳條例》適用，不再給予香港人「特殊待遇」。（洪嘉徽／多維新聞）

「港版國安法」被列入全國人大會議議程後，除再次引發香港街頭衝突，美國、英國、加拿大、澳洲等國也出聲譴責北京擬推動「一國一制」，蔡英文不意外的也在其臉書（Facebook）發文強調會在「既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助」，同時「威脅」，若香港的「情勢有變」，為避免危害台灣安全，不排除取消《香港澳門關係條例》（簡稱《港澳條例》）給予香港人的特殊待遇，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）威脅將審查香港是否仍高度自治，不排除取消香港「特殊地位」的「思考」，如出一轍。

簡述台灣《香港澳門關係條例》（簡稱《港澳條例》）給予港、澳地區人民的「特殊待遇」，涵蓋人員出入境、來台居留、投資、定居等方方面面，均優於《兩岸人民關係條例》給予「大陸地區人民」待遇。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前稱，將審查香港是否仍高度自治。（資料圖片）

舉例來說，持有港、澳地區長期居留證明及護照之永久性居民，可以省去大陸人民赴台觀光要透過旅行社申請、擔保等層層節制等繁文縟節規定，自行上網或落地申請入境，除首次入境需簽證費，其餘均免費，每次停留時間為不超過30天，遠高於給予大陸人民的15天規定；港、澳學生來台就學規定也遠較大陸地區學生來台就學規定寬鬆許多，甚至大陸學生來台除學歷證明外，還得附上「財力證明」等「不文明」規定，此外，港、澳生可比照外籍生，依規定繳交相關費用後即可適用台灣的「全民健保」，相較於陸生至今無法適用，也顯得「人道」許多。

此外，港、澳人士可依直系親屬或配偶在台灣設有戶籍、有專業技術能力並取得香港、澳門政府發給之執業證書者、經台灣目的事業主管機關來台投資超過新台幣600萬元者、來台就學、就業等16種情形申請來台居留，居留達一定年限且經審核沒有危害國安、涉重大犯罪、從事與入境許可不符合事由及偽照證件等7種情形者，可以申請定居，其中又以來台依親、來台投資者，只要在台定居屆滿2年就可申請台灣身分證最為寬鬆，也比「陸配」在台灣居留滿4年才能申請門坎更低。

雖然台灣政府對於香港、澳門居民來台就學、就業及居民、定居規定如此寬鬆，但根據台灣內政部入出國及移民署統計資料，2016年起自香港申請來台居留的香港人約在4,000人上下，就學約佔4成、依親約佔2成4、投資移民約1成6，2019年首次突破5,000人，達到5,858人，較2018年的4,148人增加41.12%，2020年前4月統計更已達到2,383人；2019年申請赴台定居的香港人達到1,474人，較2018年的1,090人多出35%，2017年、2016年則分別為1,086人及1,074人。

依照台灣現行規定，港人赴台旅遊、求學等都較大陸人士方便。（網絡圖片）

香港居民赴台申請居留者激增，很大原因為去年開始的反修例運動，讓台灣的「吸引力」大增，台灣大學於去年11 月騷亂情勢最緊張時，就宣布歡迎在香港有大學學籍者赴台大就學或「訪問」，「不限名額」，有媒體報道稱台大當時即接受超過500名香港師生成為「訪問學者」或「訪問生」，大開方便之門。不能不說是拜台灣法令給予香港人「特殊化待遇」及便利所賜。

猶記得香港眾志秘書長黃之鋒曾在2019年9月抵台，呼籲蔡英文政府增訂「難民法」，必要時給予香港人民「政治庇護」，當時蔡英文在接受媒體訪問時響應，表示支持香港人民追求自由民主，但「現有法律基礎已經足夠…會提供必要的協助」，台灣內政部更直言「需要凝聚共識」。

香港「眾志」秘書長黃之鋒（左二）曾赴台，呼籲民進黨制定《難民法》。（中央社）

換言之，2019年，蔡英文政府的確藉由《港澳條例》給予港人的特殊特遇及寬鬆規定，默默的對香港學生及符合依親、投資等樣態來台居留人士大開方便之門，但因此「受惠」的香港人，也不過千人之譜，但對於制定《難民法》給予香港人來台政治庇護「制度性」安排卻敬謝不敏。

主要的考慮還是在《港澳條例》仍在「一國」的框架內施行，且港、澳特區政府也給予台灣對等「互惠」，而《難民法》一經制定，不僅要對各國「難民」一體適用，若因此擴及香港，除了得罪北京之外，更有「內政國際化」疑慮。

爾今，北京繞過香港立法會，將擬「港版國安法」以《香港基本法》附件三方式呈現，港人申請赴台就學、就業、定居的需求勢將激增，「情勢有變」是真，但蔡英文卻反考慮停止《港澳條例》之適用，代之以更嚴格的《兩岸人民關係條例》，不但看不到任何「更加協助香港人民」的可能性，反而更似國民黨主席江啟臣說的「撐香港只是喊喊口號」，有「雨天收傘」的嫌疑。

蔡英文與蓬佩奧一樣，嘴上說着要「支持香港」，想出的辦法卻是從「犧牲香港人的權益出發」，以為北京會為了「特殊待遇」而放棄對「核心利益」的堅持，凸顯的是對北京作風處事的「無知」。

23日，有支持香港反修例運動人士在台北車站打出橫幅。（中央社）

說到底，這也是香港人一直未正視北京的「核心利益」，延宕《香港基本法第23條》立法工作，再加上意外發生的「反修例」運動及2019年新冠肺炎疫情，導致情勢惡化致此，其實怨不得人，蔡英文「撐香港」只徒剩口號，「攬炒」台港關係，不過也是「現實考慮」罷了。

然而，北京為「核心利益」的堅持態度，藉「港版國安法」的「示範」，卻值得台灣人深入省思，輕易的將北京比喻成《伊索寓言》裏的「北風」或「太陽」都失之簡略，因為北京可以是北風，也可以是太陽，台灣人固然應該團結，但更應該及早找到與北京溝通之道，因為「境外勢力」其實並不可靠。