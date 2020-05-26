【觀察】汪洋栗戰書再提九二共識　顯見陸對台「大政方針」不變

5月21日及5月22日開議的大陸兩會上，政協主席汪洋與國務院總理李克強兩人報吿中的兩岸部分，都未如過去提到「九二共識」，且講到統一也沒有提和平二字，相關變化引發各界熱議。不過，汪洋隨後在與涉台團組對話時重提九二共識，人大委員長栗戰書也在報吿中述及九二共識，種種迹象顯示，大陸對台基調未變，但未來視情況將有可能強化「單邊主義」的運作。

全國政協主席汪洋在政協開幕式上的講話，沒有提到九二共識。（新華社）

汪洋雖然在政協開幕式上未提九二共識，但在5月23日參加民革、台盟、以及台聯界委員聯組會發言時仍強調堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

5月24日時，汪洋又參加全國人大台灣省代表團審議，在該場合中，汪洋再度言及和平與「九二共識」等關鍵詞；栗戰書則是在「十三屆全國人大三次會議第二次全體會議」上揭櫫中共對台工作大政方針，除了堅持一個中國原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，仍將在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

事實上，當汪洋與李克強看似接連省略「九二共識」等關鍵詞後，部分台灣親綠學者認為北京是在向台灣伸出橄欖枝，大陸領導人是在回應蔡英文就職演說中未提「九二歷史事實」一事，認為大陸或許也有議擱置爭議頗多的「九二共識」，甚至，也有人認為，就在台灣陸委會主委陳明通說「歷史已經翻過一頁，九二共識不必再討論」後，北京領導人還真的不說「九二共識」，看來大陸也跟上台灣的腳步，翻過歷史的那一頁。

國務院總理李克強於人大會上發表政府工作報吿。（ AFP）

然而，後續的發展並不像親綠人士的想象，隨着汪洋、栗戰書、甚至外長王毅都重提九二共識後，外界這才明白，如同內媒央視做的說明一樣，包括「一個中國」原則、「九二共識」、「一國兩制」等，其實都是被包裹進大陸對台的「大政方針」之中，不提「九二共識」不代表就放棄之，反而體現出北京「以我為主」的基調與自信。

甚至，北京連日來的舉動，或許更體現出大陸對台的實事求是；簡言之，不說不意謂拋棄，而是大陸知道跟民進黨「沒什麼好說的」，因此也就不必再刻意提之。

其實，自蔡英文於2016年上台以來，大陸對台更多的是繞過台灣官方或既有管道，徑自推出其兩岸政策。期間，包括2018年提出的「惠台31條措施」、居住證、各地的惠台政策、2019年暫時中止陸客赴台自由行、以及日前終止本年度的陸生赴台就讀計劃等，都是大陸片面行動的表現，台灣對北京的動作往往都只能被動應對，無法提出有效的解決之道。

2016年以來，蔡英文政府與北京可說幾無互動。（台灣總統府供圖）

如今，大陸對台的基本調性仍在，也並未完全關上兩岸互動的大門，但假如民進黨政府持續沉浸在選舉的氛圍中，繼續抗中反共的手段，而不去好好思考如何才能夠真正改善兩岸關係，則未來北京對台單邊主義將會更明確、甚至更激烈，長此下去，台灣只會陷入更深的泥淖之中。