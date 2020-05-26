我不是「戰狼」？　中國外交官強硬談吐恐「喧賓奪主」

十三屆全國人大三次會議舉行的外長記者會上，有外媒質疑中國外交變得愈來愈強硬，甚至被批評為「戰狼外交」，國務委員、外交部長王毅對於「戰狼」一詞未有直接評價，但就強調中方「從來不會主動欺凌別人，但是對於蓄意中傷，一定會作出有力回擊」。

在王毅回應前後，本國外交官同樣重申中方旨在捍衛公平正義，但就對「戰狼」這個表述莫衷一是。駐英大使劉曉明認為：「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』。」駐意大使李軍華則有不同看法：「我個人不認為『戰狼』是合適的標籤，『功夫熊貓』的比喻或許更貼切。」

「防火長城」內外呈不同反應

是不是「戰狼」都好，最緊要是看觀眾怎樣去理解，畢竟外交官的公開發言都不是關在門內講給自己聽。

國務委員、外交部長王毅。（新華社）

就如同許多新聞傳播現象一樣，「防火長城」內外呈現不同反應。官媒和內媒不吝於「出口轉內銷」，大書特書本國外交官的義正辭嚴金句，想創建每星期固定欄目也不缺供應，迴響亦普遍正面。至於牆外反應，除了華文地區，和應的絕無僅有，反駁的亦不算得多，歐亞美非觀眾基本上是對口水戰無感。

這其實都很合理，試問若非養成了特定新聞習慣，誰會有空檔去理會其他國家的外交官爭甚麼鬧甚麼，還不如先關心本地天氣和物價。

駐法大使罕有登上法媒要聞

駐法大使盧沙野就被戲稱為「戰狼」，其領導下的大使館在疫情其間便多次投書法媒，捍衛北京立場，指責西方虛偽，大部份訊息都在所駐國石沉大海，直到其中一篇評論被指有誣衊和影射法國之嫌，才罕有登上法媒要聞之列，亦惹來法國外交部長召見表態。不過其後館方就此澄清，卻已是沒人報道的過氣新聞。

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由疫情爆發至今，法國對華基本上無外交衝突，與大部份西方大國一樣，不願捲入中美角力的漩渦之中，所以駐法使館的做法就更突顯所謂「戰狼外交」的有趣之處：官方講法是據理力爭，不畏縮不怯懦，但事實是無人理會，有人理會也只能充當一兩天政治熱話，痛陳大義的金句最後翻譯成中文「進口」回國。

更為要者，義正辭嚴是形式，有效傳播北京的訊息才是目的，但從上述「我不是戰狼」爭議可見，表達形式居然喧賓奪主，成為需要由外長親自維護討論的對象，而外交官則由代表本國利益和形象的使節，間中變為需要維護自身形象的具爭議人物。手段變成了目的，牆外迴響亦欠奉，亦不見得對中國外交有具體影響。

「醫療外交」奏效無關口水戰

講正面影響，無人理會的訊息等於不存在的訊息，中國在非洲的「醫療外交」收得可觀成效，不單化解早前廣州「排非」公關危機，還進一步鞏固北京具實力又願擔當的可靠形象，就與口水戰沒甚麼關係。講負面影響，中國的國際地位建基於雄厚政經影響力，即使要扣「戰狼失言失禮」的帽子，也不會動搖得了。

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外交工作是一門專業，如果單憑「鬧得好不好」去判斷外交官的工作表現，完全是看輕了他們長年累積的訓練、經驗、人脈和判斷力。當然毋可否認的是，傾向於強硬表態的外交官近年都獲重用或晉升，當中包括發言人趙立堅、其上司華春瑩和盧沙野。

撇除仕途考量，「戰狼化」作為一種談吐方式，有可能是中美角力白熱化的副產品之一。畢竟一個巴掌拍不響，例如美國國務卿蓬佩奧把「武漢病毒」掛在嘴邊，指稱北京是「殘暴政權」，還一度拋出「武漢實驗室泄毒」陰謀論，稱其為「美國戰狼」亦並不為過，以「戰狼化」方式回應也的確是對等還擊。