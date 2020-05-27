【兩會2020】美國「攪局」兩會　北京不會在乎

與往年熱鬧的年度政治性聚會相比，在新冠疫情的陰影之下，2020年中國兩會不僅氣氛略顯沉重，連輿論熱點也從較為輕鬆的國內民生側重更具槍藥味的港台議題，中美關係。更具體地說，2020年中國兩會中所呈現的政治重點就是中美博弈。

兩會召開前夕圍繞新冠疫情展開的中美輿論戰已經令中美關係呈現相當的緊張狀態，在5月20日、21日分別舉行的第十三屆中國全國政協三次會議與第十三屆中國全國人大三次會議的新聞發佈會上，關於中國病毒論，口罩外交，輸出抗疫模式，隱瞞疫情信息這些已經在過去數月甚囂塵上的輿論爭議仍舊被搬到發佈會現場要求作出回應。彭博社記者更是直接點破中美關係矛盾凸顯，「逼問」疫情之後的走向。

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無論是政協和人大的新聞發佈會上，還是中國國務委員兼外長王毅的外交記者會上，中美話題都是被問的最多的問題，而中國的回應也保持一致地強硬。顯然，外界都嗅到了當前兩大國之間的異常氛圍。

就在中國全國兩會召開前不到24小時之際，白宮推出一份長達16頁的《美國對華戰略方針》，該份有別與往專門針對中國的報吿承認過去幾十年的對華接觸政策失敗，並表示將採取全面施壓的方式，遏制中國的擴張。白宮選在如此敏感的時間節點發布，示威中國的信號不明而喻。幾乎同一時間，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發文祝賀對蔡英文開啟第二任期，這是美國國務卿首次對台灣總統就職表示祝賀，隨後美國更是以1.8億美元的對台軍售計劃作為蔡的任職賀禮。5月21日，在中國兩會剛剛宣布將制定港版國安法的計劃之後，美國隨即對北京祭出威脅措施，香港街頭再現示威運動。

網民發起24日下午在港島區遊行反對「港版國安法」，約千人下午於銅鑼灣一帶聚集，期間有人堵路破壞、向警方投擲雜物，警方亦多次施放催淚彈及發射水炮車驅散人群。（資料圖片）

或許這種緊張不如貿易戰時來的直觀，但是其背後的較量力度並不亞於貿易戰。對北京來說，無論是貿易、科技甚至金融等領域的直接衝突或許都可以通過坐下來談判解決，但是當美國將手伸進港台時情況則完全不一樣了。北京認為，港台事務是中國內政，尤其是香港，在中國收回其主權23年之後，英美等仍然借香港來挾制中國，對中國主權進行挑戰是北京難以容忍的。而美國正是深知北京對此的敏感，才一而再再而三地抬升港台話題。

此次兩會，尤為惹人關注的議題港版國安法的推出與北京對台灣的表述變化，這兩個議題引發不少的討論，顯示了北京對港台問題的重新思考。但仔細看，其實際上未嘗不是跟美國過招。雖然北京堅持港台問題是中國內政，決不允許外部勢力染指，但是美國在港台議題上扮演角色，並拿之與中國博弈已經是政治現實。因此，北京在全國兩會上對港台動作必然預見了美國的反應，當然北京會如何對待美國的反應又是另一回事。

5月22日中國國務院總理李克強政府工作報吿涉及台灣部分，與往屆相比，缺失「九二共識」與「和平統一」的表述一時為輿論熱議，外界認為這是北京有意傳遞信號。雖然此後官方媒體解釋是因此次會議時長限制壓縮報吿篇幅，但仍難消除外界的疑慮。當天，另一個小細節是在李克強作政府工作報吿的同時，中共黨媒《人民日報》在新聞稿中以標題重點提示「李克強：反對外部勢力干預港澳事務」向外界推送這一消息，但是現場李克強並未提及該句。外界將之稱為中國官媒「鬧烏龍」，但是「烏龍」背後難道不是北京雖然在港澳事務上態度決絕又不得不考慮美國的反應嗎？

一個更直接的例證是北京宣布將推行港版國安法的制定後，5月23日主管港澳事務的中國國務院副總理韓正在當日的港澳聯組會議上稱，早在去年（2019年）10月底的中共十九屆四中全會時，中央就已下定決心要建立維護香港國安的制度。出席了該次會議的中國政協副主席、前香港特首梁振英對外表示，「國家已全面、充分地考慮立法後引起的後果。」近日，圍繞美國等政客對北京推出港版國安法的指責言論，港府、涉港機構、中國外交部等紛紛表態，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。而在5月24日的王毅答記者會上，在被問到台灣問題在中美關係中更加突出。王毅措辭嚴厲稱美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。

王毅強調香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，同時稱港版國安法是針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治及居民的權利和自由，亦不影響外國投資者在香港的正當權益。（新華社）

儘管兩會前後美國在疫情、台灣、香港等話題上聲音很亮，而香港的示威者幻想以美國的聲援為後盾，甚至打出邀請美軍登陸香港的牌子，但這都是戲。此次兩會北京選擇直接繞過香港通過中國全國人大立法等已經說明，北京這次是下了決心，不會妥協，而且北京知道美國儘管聲勢再大，不會有實際動作，更不會危局。而處理港台問題上，無論是香港的局勢推動還是台灣的局勢逼人，北京已經沒有退路。