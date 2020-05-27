【兩會2020】中國加大對農村養老的財政支持

近日，國務院總理李克強在北京召開的全國人大代表會議上做政府工作報吿，表示要「上調退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金最低標準」。

江蘇省等地區也在日前將全省城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準由每人每月148元（人民幣，下同）提高到160元。人大代表也提議要提高農村養老的政府扶持。中國的農村養老問題日益凸顯。

2020年5月25日星期一，中國國家主席習近平(左)和總理李克強抵達北京人民大會堂，參加中國全國人民代表大會第二次全體會議。(Roman Pilipey/Pool Photo via AP)

為應對人口老齡化危機，中國近20年來，建立了養老保險制度，形成了包括基本養老保險、企業補充養老保險和個人儲蓄性養老保險為主的多層次養老保險體系。但總體來說，由於農村家庭養老的人力資源外流、經濟能力相對薄弱、模式滯後，導致農村的養老能力十分脆弱。

最近幾年，中國整合政府、社會、市場和家庭多方力量，提出到2020年，全面建成以居家為基礎、社區為依託、機構為支撐的養老服務體系。但與發達國家相比，中國為應對老齡化所做的制度安排相對於快速且規模巨大的人口老齡化形勢，明顯滯後。

5月9日，重慶涪陵一養老院為該院的30多位老人擺燭光宴，迎接即將到來的母親節。（中新社）

尤其是農村社會保障水平還很低，農村的養老保障制度、醫療保障制度與農村老年人口的需求之間差距較大。雖然近些年新農村合作醫療、大病保障機制在不斷完善，尤其在精準扶貧的過程中，健康扶貧、產業扶貧、防止因病致貧等方面有所成效，農村基本養老金也從十年前每人每月55元提高到目前的每人每月150元。此次中國又表達了要提高城鄉基礎養老金最低標準，顯示出對農村養老的重視。但這個層次的養老補貼對農村居民來說基本是杯水車薪。

農村養老金與城市企業退休人員的養老金差距巨大。數據顯示，2014年之後，中國7400多萬企業退休勞動者的養老金標準突破了2000元。城鄉之間的差距十分明顯，因此，不少人大代表提議中國政府要提高農村養老的政策支持。

重慶老人在街頭聊天休閑。（資料圖片）

在財政支持偏弱之外，中國農村養老的另一個嚴重問題是，過度依賴家庭養老，政府的社會保障只是比較低的層次，只把重點放在失去家庭依託的老年弱勢群體。這就造成了農村養老的選擇非常單一，難以適應當今的經濟社會發展，從而造成了養老與現實的衝突。

中國《老年人權益保護法》明確規定，老年人養老以居家為基礎，家庭成員應當尊重、關心和照料老年人，但在面臨現實生存壓力時，這個養老模式就遭遇嚴峻挑戰。正如在前不久發生在陝西省靖邊縣的活埋生母案中，這位79歲的老人有兩個兒子一個女兒，且家庭條件還可以，很難納入政府保障體系中，因此，對失去自理能力的老人日間照料、康復護理、精神慰藉等只能由兒女來完成。但當前農村家庭的經濟情況，顯然很難實現由某一家人專門照顧的情況。

安徽合肥，老人當地愛心食堂買飯。（資料圖片）

因此，近幾年中國不少地方已開始探索更多的養老方式。例如，河北邯鄲部分地區由農村集體牽頭，探索出留守老人集中居住、互幫互助的養老機制；江蘇姜堰等部分農村地區依託老人協會組建服務志願隊，定期為留守老人提供上門服務；廣東鬱南敬老院採取公建民營的改革，實現政府和社會優勢互補，很好地滿足了當地農村老人的養老服務需求。

中國農村養老體系和模式必須從傳統的家庭式養老向更符合現代社會結構的新模式轉變，創造更多的可能性，比如社區養老和機構養老，讓農村養老有更多的選擇。