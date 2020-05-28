【觀察】列根備忘錄前提若有似無　美國才是台海不穩的「影武者」

台外交部5月26日公布1982年時任美國總統列根（Ronald Reagan）簽署備忘錄，吿知當時的美國國務卿舒爾茲（George Shultz）、國防部長温伯格（Caspar Weinberger），美國簽署817公報的前提條件是「中共必須以和平手段解決兩岸歧異」，中方承諾此前提條件後，美方才答應簽署817公報，逐年對台減少軍售。

事實上，美方在817公報上留了一手，以備未來的美國總統「彈性」使用，即「對台的軍售數量跟質量完全根據中共所構成的威脅之上」，反面解釋美方對台軍售是否遞減，建立在「中共的威脅」，如美國政府判斷中國大陸對台威脅不僅未減，甚至增加，美國則無必要依據817公報履行對中國承諾。817公報的這句前提，給了美國政府相當大的解釋空間，可供美國利用兩岸關係，調和中美關係，用以「玩弄」的依據。

前美國總統列根（中）。他任美國總統時，以817公報換取中方對和平解決兩岸問題的承諾，但同時也留了一手，美國對台軍售的質量決定於中方的威脅。 （AFP）

然而，現實的情況如若是台灣「主動」成為台海的不安定因子，美國政府又應如何依據列根備忘錄所言以及817公報處理兩岸問題？列根備忘錄的內容是依據中國對台的所為，決定對台軍售的質與量，假如台灣內部發生試圖片面改變「現狀」的事情，譬如公投獨立、蔡英文單方面宣布「台獨」，又或是進行實質的「法理台獨」，種種可能引發台海危機，或進一步引發台海戰爭的作為，基於美國對台軍售是強化「自我防衛」能力，並以中共威脅作為前提，倘由台灣自己發起挑釁、引發戰爭，美國對台軍售還會有正當性嗎？

根據日前美國發布「美國對華戰略方針」報吿，結合解密列根備忘錄，恰好逢迎美國特朗普（Donald Trump）近期大力「反中」，迫使台灣成為美國的抗中第一線，而美國本身則又於各個國際場域大玩兩面手法，事情做的夠狠卻不做絕。

蔡英文自2020年初，表面上看起來順風順水，台海實則在美國的操弄下暗潮洶湧。 （台灣總統府供圖）

美國政府的政治作為向來考慮「人、事、時、地、物」。人的方面，儘管蔡英文仍寄望兩岸保有彈性空間，但在國際情勢的壓力下，親美可能是蔡英文眼下唯一的選擇；事的方面，台灣在參與世界衛生大會（WHA）的動員上，欠了美國一份人情，這「人情」肯定是拿台灣未來某些政治議題站隊美國換來的；時的方面，特朗普適逢選舉，操作美國國內反中情緒，「中國因素」、「中國威脅」必然是其競選連任的籌碼，當台灣成為美國馬前卒、站上反中第一線，特朗普再可順勢操作台灣如何受中共欺凌的「可憐形象」，加深中方「可惡模樣」的負面形象；地的方面，不限於地理因素，而是在美、中、台三方之間，美方如何運用台灣，牽制中國且可趁機號召歐洲國家站上抗中「第二線」；至於物的方面，至少今（2020）年年底美國選舉結束前，特朗普在蔡英文5月20日就職談話當天對台軍售，送給中國一份「打臉」817公報的「大禮」，目的還是選舉考慮，旨在取得美國總統選舉的勝利。

美國國務院5月20日表示，批准以1.8億美元向台灣出售18枚MK-48重量級魚雷。（美國defpost網站）

綜觀從2020年初至今，美國政府的一系列作為不無可能是有目的的借台海議題興風作浪，而美國售台軍武亦早已不是《台灣關係法》所載的「防衛性武器」，近期特朗普政府批准售台MK48魚雷，這本身就已是「攻擊性武器」，F-16戰機也早已具備越台海作戰的能力，美國一方面將「中共的威脅」當作判斷標準，另一方面卻說不清何為攻擊性、防衛性，自顧強化台灣的「攻擊能力」，美國政府今朝的舉措對於台海和平算不算挑釁？美國枱面上下的言行恐怕才是迫使台灣成為和平不穩因子的原因，列根備忘錄的前提在美國政府動機可議的舉措下已是若有似無。