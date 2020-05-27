外交口水戰無關「雖遠必誅」　中美誰是真正「戰狼」？

以外交部長王毅為首，近日中國外交官就近年常見的強硬表態，解釋箇中考量，個別官員更反駁「戰狼」標籤，認為道理站在自己一邊，義正辭嚴，應該被視為「功夫熊貓」。 內地官媒《環球時報》亦就此發表社評，題為〈搞「戰狼外交」的不是北京，而是華盛頓〉。

美軍在伊拉克擊斃伊朗軍事領袖

社評作出如下判斷：「要說『戰狼』，哪國的外交也沒有美國外交更登峰造極。看看現在美國在制裁多少國家，美國在世界多少地方維持著駐軍，又在就多少國家的事務發號施令，說三道四。」講「制裁」與「駐軍」，沒有人可以否認美國的單邊主義和長臂管轄，但如果就此定義為「戰狼」，就不太貼切了。

今年1月，伊朗民眾悼念被美軍擊斃的革命衛隊的「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（Reuters）

若果要批評美國，稱呼其強權行徑為「霸道」、「冷戰思維」或「帝國主義」，要提出一套言之成理的講法並不困難，畢竟今年初就發生驚世駭俗的一幕：美軍在伊拉克發射導彈擊斃伊朗革命衛隊的「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼。如僅以「戰狼」批評華府在未有宣戰的情況下，於第三國公然殺害他國軍事領袖，實在失之過輕。

事緣「戰狼」稱號脫胎自2017年內地電影《戰狼2》，內容講述中國退役軍人在海外勇救同胞和難民，劇情充滿愛國主義色彩，宣傳用語更開宗明義用上「犯我中華者，雖遠必誅」。

官媒：貼標籤是意識形態操作

當外交官被扣上「戰狼」的帽子，論者並非說他們會像戲中男主角一樣置生死於度外，帶著槍炮子彈遠赴海外殺敵救人。剛好相反，沒有人會當電影橋段是真實行為，劇中一切都是表演技藝和科技特效，以強烈聲畫為觀眾帶來感官刺激，但就不是真的爆發了一場「雖遠必誅」。

🔑美軍炸死伊朗指揮官蘇萊曼尼🔑

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對反方而言，他們以「戰狼」戲稱中國外交官，針對的不是行為，而是談吐方式，認為他們仿如代入了電影角色，對外表態時用上不搭調的戲劇手法，於實務無益，於禮節則有可議之處。對正方而言，他們的態度似乎也很曖昧，有人認為「戰狼化」是值得自豪的事，也有人認為是對國家大義的貶損。

《環時》即在正方當中持負面意見：「給中國外交貼上『戰狼』標籤是一種極端的意識形態操作，有些網民這麼說說也就罷了，西方主流輿論如果拿這個標籤針對中國外交說事，則是將自己的國際政治思維庸俗化，屬於典型的嘩眾取寵。」

「戰狼」與否都不影響國際地位

儘管如此，外交部卻不是內交部，話說給海外觀眾聽，他們如偶而聽得進耳裡，有甚麼看法也無從控制，況且即使在防火牆城之內，質疑之聲亦不在少數。更為要者，遣詞造句是手段，傳播訊息是目的，若採取實事求是的態度，手段變成了目的，外交官要為遣詞造句的方式而辯護，是否物有所值就見仁見智了。

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當然，以同樣實事求是的態度，「戰狼」不「戰狼」其實都無所謂。單講疫情其間，中國即使遭遇一系列公關危機，由瞞報漏報到「排非」爭議都一一化解，消極一面是傷不了本國分毫，所謂「追責索賠」只是笑話，積極一面就是「醫療外交」大顯身手，彰顯本國有能力亦有意願援助受災各國。

遍觀全世界，「戰狼」又何止存在於中國呢？美國國務卿蓬佩奧把「武漢病毒」掛在嘴邊，指北京是「殘暴政權」，還一度拋出「武漢實驗室泄毒」陰謀論，但口水戰終歸是口水戰，中美政經關係暫時仍「鬥而不破」走下去。也許「戰狼化」談吐只是表象，潛藏其下的是日益熾烈、需要戲劇化表達的大國競爭。

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