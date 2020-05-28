美軍未來巡防艦決標　或將為台軍未來巡防艦指標？

原本依照2016年的規劃，台灣海軍將在2022年開始獲得擁有相位陣列雷達（神盾）、垂直導彈發射器以及匿蹤外型的新型巡防艦（Frigate，大陸稱「護衛艦」）。但是此計劃，從2016年醖釀至今，台灣國家中山科學研究院（簡稱：台中科院），依舊無法在其仿製自美國產品的PESA相位陣列雷達完成研發工作，由於該雷達體體積龐大，無法安裝在台灣海軍要求的4,000於噸排水量的中型巡防艦艦身上，如果台灣海軍依照原本的戰略需求，要求要擁有神盾巡防艦，時程恐怕要落在2026年以後，嚴重影響台灣戰備，也無法應付台海目前的極端緊張局勢。

由於技術、戰略需求和規格的問題，台灣海軍下一代巡防艦可能至2026年都呈現難產局面，美軍近期決標下一代巡防艦，台軍可能獲得啟示。（陳宗逸／多維新聞）

在台灣海軍面臨戰艦老舊、無法汰換的窘境之下，日前也有許多輿論，認為台灣應該趁着中美開始新冷戰的關鍵時刻，向美國求購即將退役的勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦等二手軍事資源，才能夠迅速補足台軍目前艦艇老舊、裝備老舊的窘境。但是，如今中美在西太平洋爭霸，美軍已經嚴重體認到本身的艦艇數量過低，一旦沒有任何改革，將在2030年左右失去海上優勢，故美軍目前是否有二手神盾艦能夠售予台灣，有其不切實際的難度。

此外，神盾雷達技術，對美國而言是重要戰略資產，僅提供給極端親密、且花大錢共同開發、升級的盟國，例如西班牙、日本、韓國等國家，台灣一直以來求售神盾雷達而不得法，除了台灣是否能夠擁有保護美國機敏軍事科技不外泄（例如，美方要求台灣修正《敏感科技保護法》相關條文，蔡英文政府卻冷淡以對），以及台灣的國防預算編列過低、人事比例過高（今年度人事預算還高達46%）以及預算成長率太慢太低（年增1.1%，遠較沒有外患的新加坡3.9％、澳洲2.1％等國低許多）等因素，引起美國質疑台灣政府防禦台灣的真正決心，故求售案一直無法拿到門票。

台灣軍方已經有聲音，希望向美國求售退役的神盾驅逐艦，來因應戰備急需，但環顧美國海軍目前缺艦的窘態，以及昂貴的操作成本，對台灣都是一向幾乎不可能達陣的難題。（Facebook @ The 7th Fleet）

上述提到，美國海軍體認到在後冷戰時代初期，因為911事件的發生，美軍整體戰略改成對付低度衝突的反恐特攻戰，故美國海軍的整體建軍方向也改變，投資所謂的沿岸戰鬥艦（LCS）以及全電子化的朱華特級全匿蹤驅逐艦（Zumwalt Class）等實驗性強、缺乏傳統海空戰力的水面艦，美軍投入巨資發展這些科技，還未等到這些水面艦科技成熟之前，反恐戰已經結束，世界局勢又回到新的冷戰局面。

美國海軍發現，其能力因為投資在反恐戰上面過多資源，反而在傳統海空戰領域，迅速被中國人民解放軍趕上，而且解放軍還發展出多樣化的非常規武器、專用於反介入/區域拒止（A2/AD）美軍介入西太平洋的戰術，使得美軍回過頭來，開始要迅速建立龐大、新一代的水面艦，希冀在水面艦作戰上面，能夠對解放軍維持相對優勢。

美軍投入過多資源，在未成熟的LCS沿岸戰鬥艦的技術上面，反而在傳統水面艦能力上，迅速被解放軍追趕超越。（Facebook @ The 7th Fleet）

由於美軍的需求相當緊急，必須在短期內達成。美軍審視海軍艦隊，發現僅有提康德羅加級（Ticonderoga Class）神盾巡洋艦以及勃克級神盾驅逐艦二型傳統水面艦，神盾巡洋艦僅22艘現役，而且年高德劭、已經到了汰換的邊緣，而計劃建造82艘的神盾驅逐艦，目前也僅服役67艘，美軍的預算編列，持續之下還有4艘在艦，此造艦速度之慢、以及汰舊換新的壓力，和解放軍的「下餃子」艦隊相比，簡直是無法置信。

故美國海軍在放棄巡防艦這種輔助型艦種多年之後，終於又開始重啟新式巡防艦計劃（FFG(X)），2017年初提出戰術需求，今年4月就已經選定得標廠商，首艦將迅速在2026年交艦，首批採購數量達到20艘，後續的製造成本將會逐步降低，美軍要求每艘新巡防艦的造價，要低於美金7.8億元。實際採購量，根據美國海軍評估，至2030年將達到70至75艘。

美國海軍在今年4月決目標FFG(X)計劃，採用FREMM歐洲通用多功能巡防艦的成熟艦體，加入美國自己的先進艦船傳統武力技術。（U.S.Navy）

美國海軍選中的，是由意大利與法國合作的「歐洲通用多用途巡防艦」（FRegatea Europea Multi-Missione, FREMM）為藍本，全新依照美軍需要打造。FREMM巡防艦已經在意大利、法國和摩洛哥、埃及海軍服役多時，性能穩定且改良空間相當大，排水量達到6,800噸左右，使得美軍在務實且必須要迅速獲得的需求上，選擇了歐洲的成熟產品，而未來每一艘美軍的新巡防艦，都將裝配美商雷神（Raytheon）公司為勃克級神盾驅逐艦地3批次（Flight III）所使用的SPY-6雷達的改良簡化型雷達，型號為AN/SPY-6(V)2/3，外界稱其為EASR雷達。

與勃克級的SPY-6雷達不同的是，EASR雷達為三個陣面，由相同的RMA單元構成，RMA的數量多寡決定了雷達陣面的孔徑、發射功率與性能。勃克級神盾驅逐艦Flight 3採用的SPY-6，陣面由37個RMA構成，EASR雷達，陣面僅有9個RMA，可算是簡化版。

美國海軍的FFG(X)先進巡防艦，將全面採用雷神公司研發的SPY-6相位陣列雷達的簡化版EASR雷達。（Raytheon）

不論如何，美國海軍新式巡防艦全面「神盾化」已經是趨勢，這個和日本海上自衛隊今年也緊急開始建造，年產2艘的「平成30年度多機能護衛艦」（30FFM）一樣，使用日本自制的簡配OPY-2多功能相位陣列雷達一樣。日本海上自衛隊急速擴軍的邏輯，和美國海軍一樣，也是要在短時間，迅速增強水面艦的傳統武力陣容。

而上述不論是美國海軍或日本海上自衛隊，未來的巡防艦，滿載噸位都會來到6,000噸以上，最大可能到7,000噸，排水量大雖然造價較高，但是其未來改良的空間也大，隨時可因應科技的進展，而改良其艦載武器系統、接戰系統甚至反潛偵測武器，都有很多空間可以改良。這也是目前歐洲各國的所謂「小神盾」巡防艦，噸位都來到5,000至6,000噸左右，巡防艦的神盾化，已經是未來趨勢。

日本海上自衛隊急速擴軍、年造2艘的30FFM計劃，與美國海軍的戰略憂慮相同。（防衛裝備庁）

而台灣海軍目前在自制面對的挑戰，就是台軍方不改變其獲得的巡防艦，噸位限制在4,600噸以下，如此緊緻狹小的船身，雖然可以減省製造經費，但是其作戰效能、以及後續改良升級的空間，都相當有限。台灣海軍的思維，還停留在後冷戰時代，傳統型巡防艦的排水量思考上，冷戰後期的歐美傳統巡防艦，排水量都維持在3,000至4,000噸左右，作為大洋麪輔助戰鬥艦只，已經足夠。但是，近年來不僅相位陣列雷達必須安裝在巡防艦上，更多的垂直導彈發射系統、重型魚雷、聲納數組等大型作戰裝置，都必須要安裝在巡防艦上，故巡防艦的排水量直往上升，是世界趨勢。

環顧目前世界各國的先進巡防艦，解放軍的054B型（江凱級）巡防艦排水量，都已經達到5,000噸左右，此型艦並未配備相位陣列雷達。而西班牙的巴贊級（Alvaro de Bazan Class. F100）排水量為6,300噸、荷蘭七省級（De Zeven Provincien Class）為6,050噸，英國未來的26型巡防艦則為6,900噸，與美國未來巡防艦不相上下，都屬於噸位接近傳統驅逐艦的巨艦，德國F125巡防艦更來到7,200噸的噸位。

台灣海軍死守4,600噸的中型巡防艦，事實上在現實科技能力、以及造艦願景上來看，都是一個相當荒謬的堅持，目前蔡英文政府第二任期依然堅持國艦國造，雖然對IDS自制潛艇抱持極端樂觀態度，但是已經少有人提國造新進巡防艦、甚至後續的神盾主力艦等艦隻的製造，這些困難，恐怕還須台灣當局政治解決，才可能有改變的一天，不然直到蔡英文第二任期結束，此造艦計劃，依舊還會在原地踏步而未有進展。