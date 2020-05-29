【港版國安法】觀察站：香港不是台灣

5月28日，「港版國安法」在全國人大獲通過，而在香港，示威者也再次走上街頭。而在5月27日，《國歌法》在香港立法會恢復二讀，現場示威者號召包圍立法會及發起「三罷」行動，以阻止《國歌法》兼抗議「港版國安法」，香港警方在多區拘捕逾360人。更早前的5月24日因反對北京在兩會上推出港版國安法，香港街頭再爆發示威運動，180人被捕。

無論是現在的幾場小規模示威，還是此後反對派稱將實施的抗議計劃，北京應已有預料。如果說一年前修例風波的演變讓北京始料不及的話，那麼一年後，局勢已經完全倒轉。現在，主動權在北京。

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5月21日晚中國人大新聞發佈會披露兩會將推出港版國安法，黃之鋒曾向媒體坦言，有點始料不及，需要些時間消化。不過，北京繞過香港立法會通過中國全國人大推出港版國安法所傳遞的信號，「黃之鋒們」未必沒有領會，只是他們不願面對，甚至仍然沉浸在政治幻想中。港版國安法推出後，黃之鋒接受德國媒體的採訪稱現在很明顯是中美角力，香港人一定是夾在中間，又表示「攬炒」就是利用香港國際地位的槓桿向北京施壓。他們預測未來國際社會的關注和反應一定會以幾何級數上升，如何增加抗爭、民主派的議價能力是最關鍵。

這是黃之鋒等人的政治理想。熟悉港澳話題的香港學者曾指出香港有一部分人以為中國怕美國，中國怕（香港）民意反彈，所以很多事情都要忍讓，或者對他們讓步。當然他們也知道，過去十多年中國政府絕不是在所有問題上都讓步，特別在政改方面。但他們始終有種幻想，覺得在美國壓力下，在他們對港府造成的政績壓力下，中央就算不退讓，也不會對他們「動手」。

但很可惜這不會是政治現實。試圖利用中美角力以期達致一定的政治目的，這其實就是港版的「台灣路線」。2016年絕口不提「九二共識」的民進黨代表蔡英文上台，幾年時間，其在民粹傾向的美國總統特朗普與中國的矛盾衝突中甘為美國棋子，一路撿槍拾炮，從表面上看這確實使其鞏固了自己在台灣的政治勢力，並一步步邁入「法理台獨」。但其實兩岸基礎正被逐漸掏空，台灣被推上一個沒有回頭路的處境。

5月28日，截至收盤，恒生指數跌168.6點，跌幅0.72%。（中通社）

但是台灣不同於香港。如果說美國會在中美矛盾激化下不惜在台海與中國動手，那麼在香港問題上，美國則不會有什麼實質性的動作。關於台灣的主權爭議，北京雖然一直堅持這是中國內政，但是美國在台海上扮演的角色以及蔡英文敢於對北京強硬，背後都是美國的力量，這是北京要承認的政治現實。

同樣，香港不同於台灣。從1997年香港回歸之時，雖然中國當時為了收歸主權，制定了「一國兩制」的妥協性方案，但是「一國」是北京的底線，任何觸碰這一底線的行為都將是北京所不能容忍的。當年的鄧小平不會，23年後的習近平更不可能會。中國不會因美國而在香港問題上妥協，這不僅是香港應該接受的，連英美等都需要明白。但是香港的示威者沒有看到這一點，他們只看到蔡英文今日的風光，沉浸在「國際路線」的幻想中。

5月27日晚，有示威者在旺角縱火。（資料圖片）

正是這種自我認識偏差，使得反對派在香港的政治空間日益收縮。5月28日港版國安法獲通過，這是北京向香港攤牌的信號。根據披露，港版國安法列明將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等作為打擊對象，而接下來中國人大將着手製定條文細節，預計最快8月可通過法例，並在本港直接實施。可以說，留給香港反對派的時間不多了。

但是過去北京不是沒有給機會，從香港前特首董建華下台，《香港基本法》第23條被荒廢至今，北京未有強力要求香港立法。及至修例風波將香港國安漏洞暴露無疑，不僅香港社會撕裂，連同北京都要面臨極大的國家安全挑戰。此次港版國安法的推出就是一個信號，包括香港的管治團隊在內，應該明白，已經沒有時間瞻前顧後，北京依法加強管治香港的新時期正在到來。