【觀察】只求站上一壘　蔡英文不再對香港議題揮大棒

如果將2019年伊始的香港情勢，比喻為一場棒球比賽，蔡英文站上打擊區，在第一局中順利為民進黨延續執政揮出一記「全壘打」，場邊的綠營支持者與香港內部反中民眾歡天喜地，台人在反中激昂下，順勢幫助蔡英文衝高817萬張選票，順利連任。蔡英文在場內跑了一圈，享受英雄式的歡呼，但球賽仍在進行中，再次站上打擊區的蔡英文，第二局卻打了一個界外球，稱中共若強推「港版國安法」，則台灣現行《香港澳門關係條例》第60條規定，可停止適用該條例一部分或全部，對於港人的協助則模糊帶過，不但港人對蔡英文失望，在野黨也加大火力猛攻，指責蔡英文「割席」。

自2019年開始，香港情勢發展每每成為國際注目焦點。(HK01)

顯然蔡英文於5月24日的上場打擊，沒有達到她想要的效果，也沒有救援到香港，終於在台灣在野黨與社會的噓聲中，於5月27日重整態勢，改以少談《港澳條例》第60條，多着重在對港的「人道救援行動方案」，強調「照顧港人的決心不變」，對於港人的居留、安置、照顧將進行完整規劃，包括預算的匡定以及協助機制的明確化等等。

與「港版國安法」消息一出後的首次回應相較，蔡英文決定不再打界外球，正面回應港人的期盼，但一方面她還是不揮大棒，無論是對於壹傳媒集團創辦人黎智英提出「是否考慮放寬移民法」，或者是要完備整個庇護機制、修《難民法》，蔡英文都四兩撥千金的搬出《港澳條例》第18條，稱現有法律規定已足夠因應。

沒動力繼續扮演辣台妹

連任後的蔡英文回應香港問題，其實很尷尬，若說蔡英文完全棄港人於不顧，卻已要求台陸委會提出「人道救援行動方案」，但要說蔡英文「撐香港」撐到底，似乎又沒有，因為對包括修法《移民法》、《難民法》，蔡英文其實已間接拒絕，因為這涉及到敏感的國家定義問題。

每當被問及是否修《難民法》等相關法律，蔡英文總是搬出《港澳條例》第18條，稱現有法律規定已足夠因應。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文在「港版國安法」這局賽局中，既然沒有得分的打算，打出界外球又不被接受，那就先敲支安打站上一壘，再視情況而定，這個決定跟蔡英文的行事風格、目前的兩岸局勢、時機點等多方面因素均有相當關係。

台灣政媒圈對蔡英文的評價，一向以「理性、務實」居多，不大會有出乎意料之外的舉措博人眼球，既然現已無選舉需求，輔以蔡英文在5‧20就職談話中，再次提出四年前說過的《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，不再脱口而出「武漢肺炎」，又呼籲兩岸雙方都有責任確保台海的和平穩定，那在「港版國安法」這一局中，蔡英文自然就不會有令人「意外」的舉措，主動攪起香港這一池春水。

除此之外，從蔡英文發跡至今的言論，大體來說只有2019年為了拚連任保政權，才化身「辣台妹」，戮力激起台灣內部的反中民粹，直到2020年1月11日大選結果出爐，蔡英文馬上就踩起剎車，對北京拋出「和平、對等、民主、對話」八字箴言，和平居首，不提主權，加上就職演說前，民進黨層峰將民進黨立委蔡易餘提出的「刪除《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例」國家統一字眼案」撤下，此一行動結合演說內容，都可看出至少在民進黨方，以為有向北京遞出橄欖枝的訊息。

蔡英文選戰化身辣台妹，凝聚高支持率。（Getty）

反觀在野的國民黨和民眾黨，由於沒有執政包袱、居立法院少數，在相對沒有責任，當然對香港就大鳴大放，加大對香港議題的火力。固然不能否認他們確實有「撐香港」的意願，但打香港議題對自己百利而無一害，且就算在野兩黨席次相加，在台灣立法院的席次也無法過半，法案的通過與否，仍要視掌握多數席次的民進黨是否力推一把，在這種狀況下，在野黨喊得越大聲，除了賺到台灣輿論支持外，如果民進黨也願意「相向而行」，自己更能博得「民主鬥士」的美名，還不用負責，何樂而不為？或許才是他們專攻香港的主要思維。

雖不能否認台灣這些在野政治人物，心中或多或少也有「撐香港」的意願，但顯然同民進黨一般，說得比做得多。針對近來的香港情勢，台灣手上握有的籌碼和策略本就不多，扣掉會激增區域緊張局勢的選項外，如果台灣不願意激怒北京、或激怒北京無一黨私利可圖，台灣朝野對香港所能做的幫助基本有限，這種狀況其實也凸顯了台灣一些學者所說的，「理想和現實總是有很大的差距」。

頭痛振興紓困 無道理另闢第二戰場

當全國人大5月28日通過「港版國安法」後，踩在一壘壘包的蔡英文，業已陷入自己造成的進退兩難，過於前進，將碰觸的北京底線，不僅吃力，自己也不討好；過於後退，掀了「口頭撐香港」的薄膜，當如何安撫台灣內部被刺激而起的反中民粹？儘管蔡英文近日拋出「人道救援行動方案」，暫時吸引了港台民眾的注目，但只要詳細內容尚未公開，未來台灣政府能給港人多少的支持，或者依然是「說得比做得多」，港台民眾都拭目以待。

台灣因應新冠肺炎，民眾注意的焦點已從防疫換成紓困與振興，台灣政府並全力處理嚴峻的經濟挑戰。（洪嘉徽／多維新聞）

至於蔡英文在第一回合耍弄的《港澳條例》第60條，透過連日來的黨政人士釋疑，以及她在5月27日親上火線說明，強調的都是呼籲北京「不要將香港中國化」，並非是要和港人「割席」。想來也屬合理，因為停用《港澳條例》，港資將變陸資，港人、港生、港資在台限制將會增多，以台灣和香港交流之密切，台港貿易額之高，加上蔡英文政府現正針對新冠肺炎疫情的紓困與振興，一個頭兩個大，處理不好，高民調馬上就跌落神壇，不大可能闢第二戰場。除非「總教練」的美國也對香港採取行動，如取消香港的特殊地位，並逼迫台灣跟進廢止《港澳條例》，否則眼下的蔡英文在主觀上，大概也不願台灣走到這一步。