台灣國防部：自製導彈無法應付戰備需求，將購美製「魚叉」導彈

台灣國防部5月28日於立法院中首度承認，決定向美國採購陸射機動型魚叉（Harpoon RGM-84）導彈。台軍軍方私底下透露，由於台灣自製導彈，無法分享美規的衛星定位導引訊號，僅能分享商規衛星定位系統的溢波，精準度有限制。 另有消息指出，台自製導彈的產能有限，且性能不如預期，因此，在蔡英文宣示國防改革三大重點之一的「發展不對稱武力」的政策指導下，將緊急向美國求購陸射魚叉導彈。這些導彈將於2023年左右抵台，目前擬採購數量不明。

台軍一向以雄風2型反艦導彈、雄風2E型巡航導彈和雄風3型超音速反艦陸攻導彈為傲，認為是台灣國家中山科學研究院（簡稱：台灣中科院）的傲人之作，甚至自佯為「航母殺手」，如今在台中科院人事巨幅度改組之後，真相終於浮上台面。也就是台軍自製導彈雖然在輿論包裝上相當成功，但是實際戰力堪慮。

台灣國防部證實，將向美國求購陸射型魚叉導彈，來補足自制導彈的不足，消息引起台灣軍事圈強烈震撼。（Boeing Defense）

據稱，美方從《2016財政年度國防授權法》（2016 NDAA）中的附帶決議文，就曾經要求美國軍方，「應繼續支持台灣整合創新與不對稱戰力的努力，以因應中華人民共和國日增的軍事能力，這些項目包括快速攻擊艦艇、岸防巡航導彈、快速跑道修理系統、攻擊性水雷以及潛艇。」但是，在蔡英文政府第一任期內，並未依照美方的指導，積極籌建不對稱武力，反而大肆求購價格昂貴的主戰武器，包括F-16V和M1A2T以及M109A6自走炮等昂貴裝備，消耗掉了台灣相當有限、年增率僅1.1％的國防預算，故引起美方與台方之間，對於建軍改造的摩擦和相互不信任。

此外，中科院雖然自力研發多種陸射導彈，但是據知由於許多技術皆是山寨後號稱自製，且關鍵零組件還是要靠零星的進口來補足，故雄風系列導彈的生產進度、產能與良率，無法滿足美方所謂不對稱戰力的期程。根據美方逐年透露的訊息顯示，台灣究竟擁有多少陸射型陸攻導彈，雖是台灣最高國防機密，但是每年產量頂多數十枚，跟中科院所號稱，台灣是滿布各式導彈的所謂「刺蝟島」宣傳，相差甚遠。尤其考慮到導彈的保存期限，汰舊換新的速度等，台灣擁有的導彈能量，恐怕跟預期有所落差，故才有此次國防部出來自己打臉，承認以往宣傳有誤。

台灣國防部在立法院打臉自己以往的宣傳，承認雄風系列導彈的性能與產能不如預期，必須緊急向美國採購同級品。（陳宗逸／多維新聞）

雖然有多種聲音質疑，美製魚叉導彈的性能，與台製雄風導彈系列在伯仲之間，台灣是否有需要重複投資？對此聲音，改組後的中科院終於承認，台雄風導彈系列，無法獲得美方軍規衛星定位導引訊號的幫助，僅能用分享的方式，抓取商業衛星定位系統的溢波訊號，事實上對雄風導彈的精準度而言，是相當大的殺傷力。以往台軍、中科院皆強調雄風導彈系列的精準度和航程，尤其各式「增程型」導彈計劃不斷開出，支票一張張，卻幾乎無法兑現。美方軍火商消息來源早就指出，「根本看不到目標，射得遠有什麼用？」

也因為蔡政府在大力宣傳國造至上的政治語言，在初期已經吹牛吹過頭，在蔡政府第一任期將結束的2019年年中，蔡政府國安會高層，曾經在某些建議下，向美國求購較為先進的陸射型導彈，例如NSM海軍打擊導彈等匿蹤先進導彈，遭到美方一口回絕，使得場面尷尬。美方的理由在於，台灣政府多年來一直不願意修改《敏感科技保護法》相關條文，行政院科技部寧願被台商裹脅綁架，也不願意為了國家安全修法，反而大搞一些不切實際的《反滲透法》等新設條文，對美方輸台機敏性科技產品，並未有多少幫助，反而助長白色恐怖氣氛升起，這是台灣方面該負的責任。

由於台灣法規對於美國機敏性高科技軍武的保護性不足，故台方求購美軍最新服役的NSM海軍打擊導彈，遭到一口回絕。（Raytheon）

而蔡英文政府在第一任期，用盡吃奶的力量，求購F-16V戰機以及M1A2T主戰坦克等數項主戰裝備，僅為了拿來作為競選總統的國防政績，也引起美方質疑。尤其採購M1A2T是台灣方面積極主動，為了「士氣」原因而採購，美方則開出嚴苛條件，要台灣購買上千枚的現代化先進反坦克導彈，才願意包裹賣出主戰坦克。

而F-16V戰機的採購，也是如此的包裹，台軍阮囊羞澀的預算，根本養不起此種戰機，未來66架F-16V戰機抵台後，台軍將擁有400架左右的戰機，是英國皇家空軍的2倍，要如何滋養這批嬌貴的機隊、甚至飛行員缺員的問題如何解決，台軍方面似乎沒有遠程規劃，僅是且戰且走、得過且過而已，因為政治宣傳目的已經達到，這種軍備投資態度，也和美國近年來的相關國防授權法案規定不符合，美國與台灣之間枱面下的軍事摩擦日益嚴重，就是一個證明。

如今，台軍終於承認，自製導彈能力不夠，需要用美製品補足戰力空缺，自己承認評估錯誤，事實上是一種好事。台軍長期以來不斷神話中科院，認為其研發能力天下無敵，這樣的政治文宣，也終於到了下台的時刻。而拉下臉來採購魚叉飛彈，是這場戲碼下戲之後，將修補蔡政府與美方軍事看法上摩擦的開始。