【何鴻燊逝世】近思錄：紅色資本家的「褪色」

曾經的「無冕澳督」、「賭王」何鴻燊5月26日逝世，留下了諸多傳奇和爭議。

內地官方媒體稱何鴻燊為「港澳愛國企業家」，而諸如德國之聲等外國媒體則以「紅色資本家」稱之。其實，無論何種稱謂，都只不過是暗示了他的特殊身份——他曾是1988年全國人大常委會澳門基本法起草委員會副主任，也是內地「參政議政機關」全國政協第九到第十一屆的常委，可以說雖是一方巨賈，但頗得中央的認可。

5月28日，香港中聯辦、澳門中聯辦更皆稱其為「港澳知名愛國企業家」，並給予相當高的評價。澳門中聯辦的唁電評價說，「何鴻燊先生一生忠心為國、樂善好施，積極推動『一國兩制』方針順利實施，關心支持國家改革開放和社會公益事業，為澳門順利迴歸和繁榮穩定，為國家富強和民族復興，作出了重要貢獻」。

香港中聯辦、澳門中聯辦給予何鴻燊相當高的評價。（資料圖片）

而香港中聯辦評價他，「一生心繫祖國、情牽港澳，自強不息、勤奮創業，積極參與祖國經濟建設，支持文化、科技、體育、慈善事業，為內地與港澳地區合作交流做出積極貢獻。擔任第九至第十一屆全國政協常委期間，積極參政議政、建言獻策。作為香港特別行政區基本法諮詢委員會委員，參與見證中英談判及香港迴歸祖國，目睹『一國兩制』『港人治港』高度自治方針的成功實踐，為保持港澳長期繁榮穩定貢獻良多。」

這番讚譽代表了中共的肯定。身為一名專事博彩業的資本家，死後得享榮寵，他或許也也該感到慶幸和欣慰，畢竟他近些年頻頻發表的政治見解已經為其惹了不少麻煩。

事實上，何鴻燊並不唯一，在近現代中國歷史上，何鴻燊並不算是最得中共重視的港澳企業家。儘管外界戲稱其家庭成員多「政協委員」，每每家庭會議仿若「政協會議」，但顯然，較之何鴻燊家族的政治地位更為顯赫的大有人在。

比如，澳門傳統意義上的「三大家族」何賢家族、馬萬祺家族和崔德祺家族，論與中共的「交情」或者政治地位，均遠在何鴻燊家族之上。澳門前特首何厚鏵、崔世安便分別出生於何賢家族和崔德祺家族。何厚鏵為何賢之子，而崔世安則是崔德祺的侄子（崔德勝之子）。現任澳門特首賀一誠亦為澳門資本家，但家族根底並不十分凸顯。

澳門前特首何厚鏵出生於何賢家族。（資料圖片）

何厚鏵、崔世安得到中共信任並委以重任，當然並非偶然。何厚鏵父親何賢金融出身，之所以「紅」，蓋因朝鮮戰爭後轉變態度，動用自己在澳門商界的關係和實力轉運物資供應志願軍，贏得北京的好感。1955年冬天，何賢應邀回內地觀光。在北京，毛澤東和周恩來都接見了他，一次宴會上，他被安排和毛及錢學森同桌。

何賢較何鴻燊為早，彼時黑白兩道通吃，又得華人社會和葡萄牙人看重，號稱「影子澳督」「澳門王」。何鴻燊此後從澳門賭場風雲際會，多得何賢的幫助和提攜。

再說崔世安的叔父崔德祺，與何賢大約同時，但是少了不少江湖氣，而是一名藝術家兼商人，從嶺南畫派代表人物高劍父再傳高徒，再到澳門建造商人，再到葡澳政府成員，角色多變。澳門基本法起草委員會當年成立，崔德祺也是其中一員。2007年其以96歲高齡辭世，中共評價其為「畢生熱愛祖國、熱愛澳門，為澳門順利迴歸作出巨大貢獻的傑出社會活動家、公益慈善家、建築實業家、書畫及曲藝界老前輩」。

要說馬萬祺，可能是這幾人中與中共接觸最早、仕途也是走得最遠的。馬萬祺先於何賢到澳門發展，在何賢剛到澳門時正是馬萬祺等人所經營的大豐銀號聘請他的。1930年代因肺病在港澳就醫的馬萬祺結識共產黨員柯麟，並逐漸認同中共，隨即引介何賢、崔德祺、陳道根等澳門商界大佬接觸，轉變了政治立場。後長期在廣東活躍的中共要人葉劍英與馬萬祺也開始接觸，並建立世交。像很多支援內地建設的華人資本家一樣，馬萬祺在商業活動上對中共幫助也不少，這進一步奠定了他在中共的地位。

1984年，時任國家領導人鄧小平（左）在北京人民大會堂接見馬萬祺（右）。（新華社）

馬萬祺在內地政壇也十分活躍，1990年代起連續數屆擔任牽過政協副主席。到2014年馬萬祺辭世，被冠以「著名愛國人士」和「中國共產黨的親密朋友」，其治喪規格與先於其逝世的全國政協原副主席霍英東持平。

不過，這一群體正在成為歷史。事實上，起初中共實力虛弱，多借助同情它的海外華人主要是商人群體的幫助，尤其是在港澳台地區，華人企業家歷來是其依賴和統戰的對象。這一群體掌握着大量的資金、人脈和在當地的社會影響力，一度成為中共落地管治的左膀右臂。隨着中共的管治越來越全面，未來是否還需要依靠家族勢力來維繫統治，恐怕要打問號。修例風波等政治事件已經在不斷提醒，港澳傳統的官商共治模式造就相當的管治和施政困難，中共與這些「紅色家族」的關係不再簡單而單純——李嘉誠就是其中一例。