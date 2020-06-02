【美國示威．觀察】特朗普成了「灰犀牛」　蔡英文尷尬了

一直以來，台灣政壇看待北京的視角，雖然藍、綠有別，普遍將中共當成「灰犀牛」（The Gray Rihino，指極可能發生、影響巨大，卻被忽視的威脅），依據政黨兩岸路線差異，視之為「挑戰」或「威脅」，所謂的「忽視」的背後，更多是「無法處理」的現實。

對多數台灣人來說，美國對台灣的影響力雖然巨大，但因同屬「民主陣營」，長期以來至多視其為「挑戰」，甚至特朗普（Donald Trump）為了自身對抗北京的需求，近幾年頻打「台灣牌」的「反常」舉動，還被認為是「黑天鵝」（The Black Swan，指幾乎不可能發生，但發生後會帶來極大衝擊的事件），引發台灣內部包括台美簽訂自由貿易協議（FTA）、制定新憲、重返國際阻織、接軌國際等等諸多想象。

特朗普（Donald Trump）退出WHO、揚言開槍鎮壓美國各地暴動不法劫掠，正在成為「民主陣營」的「灰犀牛」。（AP）

蔡英文在2020年台灣總統選舉中，將台灣人民對習近平「灰犀牛」的恐懼及特朗普親台「黑天鵝」的美好想象極大化，得以懸殊票數勝選；甚至在新冠肺炎在全球肆虐時，還能延續這樣的政治操作，讓她個人政治聲望得以居於高點不墜，無疑是最大受益者。不過，「黑天鵝」特朗普給台灣人民的美好想象不但沒有落實，反而逐漸變成「民主陣營」的「灰犀牛」，台灣人民反而身陷兩頭「灰犀牛」之中，更顯尷尬。

何以說特朗普正在變成「民主陣營」的「灰犀牛」？其一，特朗普為了「懲罰」中國人大通過授權人大常委會推動「港版國安法」立法決定，決定退出世界衛生組織（WHO）運作；其二，美國白人「暴警」以膝蓋壓制非洲裔美國人致死，引爆美國各地抗議、暴動，多達30個城市宣布宵禁，特朗普不但沒有出面降温，反而提油救火，並不滿足警察以橡膠子彈、催淚瓦斯手段驅散抗議群眾，反而揚言將出動國民兵、憲兵接管局面，且不惜「開槍鎮壓」劫掠行為。

非裔漢疑因警方過度暴力執法而死，美國多處發生示威或騷亂。（AP）

眾所皆知，WHO創立的宗旨之一是「消弭或拉近全人類的健康權不平等」，「中華民國」不但是創始國之一，更是發起國，蔡英文政府要求以「觀察員」身份重回世界衛生大會（WHA），並得到不少國家枱面上、枱面下支持、聲援，所恃的就是「健康權不平等」問題，並寄希望於美國，結果特朗普卻無視自身的「大國責任」，反而成為新冠肺炎疫情中加劇世界健康權不平等中「影響巨大卻被忽視的威脅」。

對歷任美國領導人，甚至是對所有西方國家來說，「種族歧視」一直是應該要被處理卻始終被刻意「冷處理」的「灰犀牛」等級議題，就這方面來說，「正常演出」的特朗普扮演了「黑天鵝」，讓已被激怒的美國民意更加惱火，「不惜開槍鎮壓」以恢復秩序的「反民主」嘴臉，甚至甩鍋給「極左組織、境外勢力」，則揭去了特朗普在「香港騷亂」時，以「民主」之名攻擊責香港政府和警隊的「畫皮」。

蔡英文早早站隊美國，對於特朗普（Donald Trump）種種「出格」言行，只能尷尬不語，讓各項質疑唾面自乾。（多維新聞網）

實際上，「民主陣營」國家一直知道特朗普是「灰犀牛」等級的「威脅」，他從不掩蓋他的「白人優越感」，鼓吹「種族仇恨」事件歷歷可數已達罄竹難書境地。不過，礙於特朗普是經由「民主程序」選出的美國領導人，因為無法解決，選擇「刻意忽視」並敬而遠之，或是怕美國的種族暴動延燒而不妄加批評「自掃門前雪」，在「香港騷亂」正盛時，雖然西方世界對香港民間多抱持同情，但政府部門卻以「國家利益」為先，相關發言也均注意有無「干涉他國內政」。

相較於其他「民主陣營」為了維護「民主價值」，刻意與特朗普「保持距離」，蔡英文為了自身政治利益，反而打起「理念相同國家」旗幟，唯特朗普馬首是瞻，被美國推上美中對抗的風口浪尖上還沾沾自喜「美台關係史上最佳」，無視單邊押寶特朗普的「高風險」，不但以觀察員身分參加WHA的想望隨着特朗普宣布退出WHO無所依附，面對特朗普不惜槍口對內也要恢復秩序的宣示，相比香港「暴警」有過之而無不及的「暴行」，也無法義正詞嚴的「撐人權」、「撐普世價值」，因着特朗普「親台」擘畫而出種種「接軌國際」想象，也因為特朗普後門失火而顯得蒼白、虛無。

老子《道德經》有云「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，「黑天鵝」與「灰犀牛」也是一樣，經常相伴而生。對於特朗普成為「灰犀牛」，蔡英文雖然只能尷尬的對其「反人類健康平等權」、「反人權」行為及言論不語，若能因此透徹她「單邊押寶美國」，卻不想務實面對北京，才是真正被她忽視的「灰犀牛」，也不枉這一次的尷尬了。