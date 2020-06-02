【觀察】北京為何此刻重提「八二三炮戰」？

5月29日，在全國人大委員長栗戰書在《反分裂國家法》15周年座談會上強調，不放棄以「非和平手段」達成兩岸統一的目標，不過也有予以但書：這是針對「台獨」分子或外國勢力。當晚，央視馬上推出「一九五八炮擊金門」紀錄片，其中釋放的政治訊息有待細細解讀。

首先從時間點來看，有兩處「不合時宜」：北京的《反分裂國家法》公布和實施日是2005年3月14日，今年5月29日並非整十五週年的日子，不過這或可用疫情期間延期來做解釋；另外則是「一九五八炮擊金門」是發生在1958年8月23日，而今年亦非紀念「八二三」的重要紀念年份（非逢五、逢十），因此如果把這兩起事件和人大通過「港版國安法」連繫起來看才有連貫性，均是北京對於港台「一國兩制」的處理方式，而其背後喊話對象都是對準美國。

「一九五八炮擊金門」紀錄片在這個時間點播放，除了做為內宣之外，也具有四個政治意涵。首先，強調台灣問題是美國介入中國內戰的歷史遺留問題。其次，對美釋放中國對於「一中原則」所願付出的軍事代價。再者，嚴格來說，兩岸並未停止內戰狀態，這也是為之後潛藏的台海軍事衝突預留伏筆，例如近期十分受到關注的東沙群島兵推。最後，彰顯北京對於兩岸統一的決心。

從北京對於蔡英文「520」就職演說後的反應可知，北京認為台海局勢的談判對象已經可以略過台灣，直接跟美國進行各種層面的對話，連帶地台海變成中美博弈和交鋒的「戰場」。從「八二三」的歷史記憶可以清晰回溯，倘若沒有美國介入，大陸「定要解放台灣」早已成真。

而「八二三」炮戰也涉及到中共對於「一中原則」的堅持。根據長期關注金門議題的羅德水先生表示，毛澤東當時致信國防部長彭德懷，親自部署炮擊金門。信中寫到：「準備打金門，直接對蔣，間接對美」。毛澤東的信中包含了中共中央決定打金門而不打台灣的策略思想，反映出中國共產黨處理中美蔣三角關係的指導方針。

金門炮戰影響深遠。圖為台灣方面的美製八吋榴彈砲。（資料圖片）

簡而言之，連日攻打金門，不是要佔領金門，而是為了「一個中國」的口號而打。另外當時「中美共同防禦條約」內容僅有台灣本島，若解放軍直接攻打台灣，勢必受到國際制約，但金門等沿海小島就不同了，那裏沒有美軍駐防，如果美國出面干涉，只能在全世界面前暴露它介入中國內戰的侵略立場。

北京當時打的算盤，是藉由炮打金門測試底線，摸清美國人對當時國共內戰的態度，更警吿「一中一台」、「兩個中國」都是北京不允許的，因此毛澤東下達「打而不登、封而不死」、「只打蔣艦、不打美艦」的指令。換言之，目前北京重提「八二三」便是要向美突顯「一中原則」的決心和所願付出的軍事代價。

此外，大陸對內雖然強調和平統一，但「不放棄武力」仍然是和「境外敵對勢力」鬥爭的不二法門，而透過「八二三」的歷史記憶可以發現，雖然目前兩岸之間充斥和平交往和良善互動，但其實兩岸仍然處於「內戰」狀態。而這樣的說法，也讓大陸民眾更容易接受兩岸未來恐存在軍事衝突的情況。最後，對於大陸民眾來說，「八二三」紀錄片的播放，便是彰顯即便「美帝阻擾」也無損北京統一兩岸的決心，甚至此訊號一出，更有民眾認為，這表示「有生之年」能看到「台灣解放」、「祖國必然統一」的局面。

雖然「一九五八炮擊金門」紀錄片被認為是中共對於大陸民眾的宣傳，但對於台灣政府和民眾來說，其實也釋放出一定程度的政治訊號，也顯示隨着中美局勢的惡化，未來兩岸之間的軍事對峙和摩擦勢必將逐漸增加，而這可能並非台灣民眾所樂見的。