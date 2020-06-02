【觀察】另一半的美國是甚麼　台灣不懂

很多時候不可否認，在近10年，甚至可以說是近5年中，世界發生了一些以前人們曾未曾想過的轉變——全球化不再是那個「給青年一代更多機會」的大樹，「民主燈塔」美國選出了一個種族且性別歧視的總統，英國投票脱歐。

以及，有一天，美國警車會衝入抗議人群，中國外交部發言人竟然還會出來呼籲「黑人也有人權」。

在中國大陸因為香港抗議、「警察暴力」被指責多時之時，美國的抗議越演越烈，而特朗普主導的政府對抗議人民毫不留情，一時之間大陸民意找到了回擊之力，台灣高舉「香港暴警」意見的人則有些尷尬。

2020年6月1日，特朗普從白宮穿過拉斐特公園前往華盛頓的聖約翰教堂，身後是示威語句。（AP）

拿香港抗議與此刻的美國對比其實沒有太大意思。2018年的法國、2019年的香港與2020年的美國，都有同樣的痛——高生活成本、基層薪資低成長、對於未來的悲觀和對政府的不信任。當這些「全球化後遺症」未被政府妥善處理，又逢中國崛起，一下子體制之爭浮上台面，也遮掩住了本質。

2019年智利抗議，出動軍隊鎮壓，許多台灣輿論解讀為「因為智利過去有過軍政府時代才會如此」——言下之意，智利並非那麼「民主」。

故而，此刻原先「港警暴力」之同一批人突然不知該用甚麼態度對待美國。警察代表的正是政府公權力，此前「支持香港民眾」之美國政府此刻失去道德高地，連帶着台灣支持西方的「覺醒青年」們此刻也只能有兩種態度應對。

其一，是大家一起五十步笑百步。大陸「小粉紅」嘲笑「看看民主美國如今的樣子」，台灣「覺醒青年」辯護「至少美國警察抓記者，1小時內就釋放了」。

其二，就是「只轉發不評論」，這也就是一些台灣輿論對美國所能展現的「最大的批評」了。不然能說甚麼呢？美國是最強大的民主國家，亦不是經歷過軍政府時期的智利，難不成承認「政府都是一個樣」？

反修例示威期間，警察與示威人士不斷爆發衝突。（資料圖片）

近期《環球時報》主編胡錫進的態度是，「你美國之前還說香港如何如何，現在比香港警察還暴力吧」，然而若明天香港再出事自然又換美國指責中國。此刻陷入一個詭異的循環，「集權國家才會這樣」和「民主燈塔也怎樣」輪番出現。

近日美國是怎樣一個情況？失業率4月為14.7%，5月上升至19.8%，整個5月的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）日新增病例都在1.6萬至3萬間徘徊。種族問題是長久內部矛盾，但亦僅是其中一個爆點，政府應對疫情的無措、經濟下行，一個個糾結成一團後爆發——沒有一個國家是完美的，中國有一堆問題，美國何嘗不是。

台灣對「美國警察如此暴力對人民」如此糾葛，是始終搞錯重點。國家機器面對激進示威時所採取的一些手段大同小異，其中政府能動用甚麼工具、警察是否違法、抗議民眾是否也過分了，當地法律各有規範。在其中，有更多深層次問題，更不是一句「民主／專制」可以解決的。把「民主國家」與「道德高地」畫上一起，自以為「與正義的一方站在一起」，創造一個想象的共同體，最終只會成為政客合理化自己無能的最好藉口。

此刻只能引用馬克思的一段話，當作結尾。「選舉的性質並不取決於這個名稱，而是取決於經濟基礎，取決於選民之間的經濟聯繫」。許多現實，從來不是一個想象的共同體可以解決。