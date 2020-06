【觀察】跟着特朗普發夢　民進黨政府是愛太深或無路可退？

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐美國,已造成超過10萬人喪生。在疫情和選情交迫下,再加上非裔美國人弗洛伊德(George Floyd)被警察壓制致死引發的全美抗議,5月29日特朗普(Donald Trump)召開了一場全長9分47秒且未接受媒體提問的記者會,再度把中國和世衛組織(WHO)搬出來作為擋箭牌,宣布「在今天終止美國與世衛組織的關係」(we will be today terminating our relationship with the World Health Organization)。