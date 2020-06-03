【觀察】跟着特朗普發夢　民進黨政府是愛太深或無路可退？

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐美國，已造成超過10萬人喪生。在疫情和選情交迫下，再加上非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）被警察壓制致死引發的全美抗議，5月29日特朗普（Donald Trump）召開了一場全長9分47秒且未接受媒體提問的記者會，再度把中國和世衛組織（WHO）搬出來作為擋箭牌，宣布「在今天終止美國與世衛組織的關係」（we will be today terminating our relationship with the World Health Organization）。

特朗普指責中國隱瞞疫情，並施壓世衛組織提供錯誤資訊，造成美國及全球的嚴重傷亡，且認為世衛組織改革不力，宣布「終止美國與世界衛生組織的關係」。（AP）

奉行單邊主義的特朗普，此前在國際組織「退群」成性，也早已放話將斷援WHO、屢屢劍指該組織「已完全被中國控制」，此刻大張旗鼓宣示「終止」美國與WHO的關係，並不為人感到意外。值得玩味之處在於，在今（2020）年世衛大會（WHA）召開前夕，台灣不斷高度宣稱有美國支持加入，如今特朗普出手斬斷美國與WHO的關係，台灣民進黨政府將如何反應？

台灣外交部態度保守低調，表示由於事關重大，已通過不同管道，「了解此行動的後續影響及其他國際友人的回應」，「在其他國際友人尚未回應之前，沒有評論」。相對於此，在此次台灣防控疫情過程中，被媒體和輿論推為「抗疫英雄」的台灣疫情指揮中心指揮官陳時中，卻表態附和特朗普，指未來若美國真的退出WHO，世界應該要建立一個新的平台，一旦有新興疾病可以儘速反應，台灣也會積極爭取加入新的平台。

陳時中這番發言，無疑給了亟欲爭取國際曝光的台灣民眾又一個希望：爭取加入WHO「雖敗猶榮」，至少還可以期待美國帶領枱灣「另起爐灶」。問題在於，台灣加入國際組織與否，關鍵是國際上其他主權國家所奉行的「一中原則」，而不僅是靠着美國撐腰以及台灣隔海呼應。更何況特朗普此次忘我的「退群」，與其說是美國找到一條應對疫情的新路，不如說是特朗普的「甩鍋」性格的又一次展現，就國際現實來看更像是在擺爛發夢，台灣的「抗疫英雄」卻要寄希望於此？

台衛福部長、指揮中心指揮官陳時中表示，美國要退出世衛組織還要再看美國進一步的說明，若美國真的退出世衛，希望未來世界可以建立一個新的平台，一旦有新興傳染病可以儘速反應。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

先談美國「終止」與WHO的關係，特朗普的說法看似強硬，其實是草草帶過。原因在於，包括美國在內的WHO成員國，根據WHO《組織法》規定，加入時須經過本國憲法程序簽訂或以其他方法接受。如同美國喬治城大學國際衛生法教授高斯汀（Lawrence Gostin）的說法，WHO《組織法》已經由美國國會通過，具有國內法地位，若真要終止成員身份應獲得國會批准，特朗普宣布退出「超出憲法賦予他的職權」。也就是說，美國「退群」WHO，並非特朗普說了算，而且美國內部兩黨議員和醫學專家，對於特朗普的決定還存在着相當程度的反彈和批評聲音。

其次，不妨進一步追問，倘若特朗普真的如陳時中所想的那樣「建立一個新平台」，世界其他國家會跟進嗎？今年3月下旬，美國要求聯合國安理會做出聲明決議，將「中國武漢」明確認定為「病毒起源」，但遭到了拒絕；蓬佩奧（Mike Pompeo）於3月26日G7外長會議上建議使用「武漢肺炎」也遭到封殺，最後連聯合宣言都未發佈。事實上，主要的國家都明白，美國頻頻拿中國或WHO開刀，很明顯是特朗普政府卸責和轉移焦點之舉，而且在當下疫情仍在擴散之際，包括開發中國家都仍需要WHO扮演溝通和協調的角色。台灣大學政治學系教授張登及曾分析，WHO等國際組織是維持有限度國際秩序的妥協和權宜之計，但若走到撤廢組織或另起爐灶這一步的話，恐怕沒有任何機構能再起到聯絡協調的作法，「先蒙其害而未蒙其利」。

美國是否能「退出」或「終止」與世衛組織的關係，恐怕並非特朗普能決定，還須經過美國國會同意。至於台灣官員期待跟隨美國加入新的世界公衛平台，也得迴歸到國際政治現實來討論。圖為第73屆世界衛生大會於當地時間5月18日在瑞士日內瓦世界衛生組織總部召開。（新華社）

總的來看，特朗普的「突發奇想」，無論在主觀或客觀上都窒礙難行，基本上將之視為政治操作的選舉語言即可，也體現出他在國際事務上不負責任的行事作風。但台灣的防疫指揮官，把這套話語當成國際現實，在台灣內部作為總會實現的期待加以傳播，這又是民進黨政府和政治人物不負責任的另一種展現。台灣的防疫成就備受肯定，這一點毋庸置疑，是政府同民眾共同努力的成果，但迴歸到更為現實的國際參與，仍有許多條件和困難需要面對。無論是WHO等聯合國機構的一中原則，還是特朗普試圖切斷與WHO的關係是否可行，民進黨政府的官員都應該負責任地向民眾說明清楚，才有可能摸索出一條行得通的道路。

在中美博弈和兩岸壓力的處境之下，民進黨政府在政治上選擇一面倒的「親美」，對台灣來說並非好事，但多少可以被理解。然而，不知是民進黨政府官員對美國「愛得太深」，還是已把台灣前途全然押寶在美國身上，致使當前的台灣已無路可退，才會出現不久前高度期待美國力挺台灣加入WHO、現在卻又主張跟着美國另開新局的前後矛盾。台灣的防疫成果和國際參與契機，可能就在政治語言與錯誤想象之中，一點一滴被消磨殆盡。