【觀察】民進黨借民粹取勝「點燃台灣」　還不如韓國瑜點亮路燈

距離高雄市長韓國瑜在2018年年底掀起「韓流」，將民進黨吹得東倒西歪，時間已經過了1年半，這段時間說長不長，說短不短，但已足以令韓國瑜走盡春夏秋冬，飽覽政治百態。

當初韓國瑜銜命南下接掌國民黨高雄市黨部主委，走進人群、翻轉民進黨南霸天的版圖，令藍色種子重新在南台灣萌芽，是春。接着參選高雄市長，以一句「高雄發大財」不僅掀翻高雄綠地，也讓國民黨各地選情為之一振，橫掃15席縣市首長寶座，是盛夏。之後，眼見距離台灣政治之巔僅剩一步之遙，韓國瑜選擇放下高雄參選台灣總統，最後不僅落得大敗，連市長寶座也岌岌可危，不僅是深秋短暫，更是直步嚴冬。

時至今日，那個1年半前只憑一口氣也要「發大財」的「韓式」豪氣，早已不復見，論執政表現，也只剩下「路平、燈亮、水溝通」這種「基本功夫」，來應對來勢洶洶的罷免案。姑且不論韓國瑜罷免案是否會過關，單就韓國瑜所走盡的政治冷暖而言，無疑已成為談論當代台灣政治不可或缺的借鏡對象。

韓國瑜這段時間所走盡的政治冷暖，無疑已成為談論當代台灣政治不可或缺的借鏡對象，民進黨點燃台灣借民粹取勝，還不如韓國瑜點亮路燈。（中央社）

對於國民黨，韓國瑜就是一面「利慾薰心」的照妖鏡。回首國民黨在2020年總統大選的點將過程，包括黨內初選方式一變再變，一下子要納入黨員投票，一下子又變成全民調，一路走完看似是在找到所謂的「最強候選人」，事實上卻是當權者的私心作祟。選舉結果也證明，選民眼睛是雪亮的，過多的算計不僅討不到便宜，還多了「分贓」的負面質疑。

借鏡民進黨，韓國瑜這個闊別政壇17年的賣菜郎，竟能掀翻民進黨牢不可破的高雄堡壘，還獲得「深綠金孫」賴清德大讚為「難得一見的政治奇才」，這樣的成就看似難以重新複製，但事實上，韓國瑜當初之所以能當選高雄市長、成就「韓流」，靠的不是什麼江湖奇術或武功蓋世，不過是看準了眾生對生活現況感到不滿的「汽油」，進而擲下一根柴火點燃罷了。

如同當時傳頌千里的「貨出去，人進來，高雄發大財」，這些選舉金句所代表的，正是選民追求過好日子的基本訴求。假如民進黨2016年上台後，有依照蔡英文所承諾的做好「公平正義」，扭轉過去台灣經濟發展紅利分配不均的問題，不要把心思放在政治遴選台大校長、台北農產運銷公司（北農公司）總座權位爭奪，又怎麼會使「韓流」有竄升的機會？

蔡英文展開第二任期後，也重回民進黨主席職務，然而如何落實社會治理，依舊是蔡政府最大的難題。（中央社）

甚至，假如民進黨在掌握高雄市政資源20年的日子裏，確實將高雄基礎建設做得更好，沒讓高雄的馬路一遇上大雨，就冒出5000個坑洞，又怎麼會讓韓國瑜逮到機會，拿「路平、燈亮、水溝通」這種基礎到無以復加的簡單施政成績，當成自己反罷免的標語？

是故，以韓國瑜為鏡便可知，台灣政治並不難，百姓需求的，不過就是經濟發展紅利的合理分配，以及獲得保障的生活環境。縱然以意識形態點燃台灣民粹，在選舉時看來無往不利，但藉着「點燃台灣」上台的政府，在治理上若拿不出好表現，被選民唾棄也只是時間的問題。民進黨2014年、2016年兩場選舉大勝，卻於2018年跌落谷底，就是最好的範例。

說到底，若以韓國瑜走盡的春夏秋冬作為台灣藍綠兩黨的鏡子，從國民黨身上看到的，便是該黨2018年手握一盤好棋，最後卻如何把路走絕。國民黨與其責備外在的大環境對自己如何不利，不如誠心檢討選戰相關決策，如何被當權者私心拖累一錯再錯。至於對民進黨來說，放眼未來4年的執政，與其試圖借槍借炮欲點燃民粹，不如老老實實點亮百姓家門前的路燈。「以人為鏡，可以明得失」，以韓國瑜為鏡，政治仕途是冷是暖，取決於一黨是為私，或是為公。