台擴編海巡署艦隊　海巡艦戰時可搭載導彈充「第二海軍」

台灣海岸巡防署6月2日上午揭幕海巡署史上最大的海巡艦「嘉義號」。此艦滿載排水量4,000噸，而若搭載武器後排水量最高可達4,600噸。 該艦平時巡護任務時，僅搭載機炮、水槍和恐嚇性火箭彈，一旦戰時，此型艦將充當「第二海軍」角色，直接裝上反艦導彈，進行作戰任務。 台船公司指出，未來起碼會有4艘基隆級海巡艦服役。

台灣海巡署，在前署長李仲威的「整軍」之下，一直朝向「第二海軍」的角色前進，根據台灣行政院海洋委員會的消息指出，目前加上4艘嘉義級海巡艦，海巡署目前一共有16艘同型艦，具有「平戰轉換」的功能，也就是說，和平時期使用不具殺傷力的驅離武器，戰時則轉變為軍艦，搭配雄風2型與雄風3型反艦導彈，進行攻擊任務。今年4月下水的雙船體型安平艦，也與台灣海軍共享艦體，可在戰時轉換為沱江級導彈巡邏艦。

台灣海巡署的安平艦，採用與台灣海軍沱江級導彈巡邏艦一樣的雙船體，具備高速巡邏攻擊的特性，在戰時可迅速裝上雄風反艦導彈進行海軍攻擊。（台灣海巡署提供）

根據海巡署的規劃，將在2018至2027年，籌建141艘海巡艦，迅速擴大整個海巡艦隊的實力，此造艦計劃遠較台灣海軍龐大，野心不小，可以算是台灣海上武力的另類挑戰。而4,000噸嘉義級海巡艦，當時還未列在造艦計劃中，而是考慮到近年來台灣海巡署的挑戰日益複雜，尤其南中國海局勢險惡，台灣扼守東沙島、太平島的戰備能量吃重，故才有大噸位的嘉義級海巡艦快速完工服役。

此外，台灣海巡署因為得到當道的重視，民進黨內關係良好，故編列預算不手軟，與台灣海軍瞻前顧後的態度不同，反而大膽提出各項建軍計劃，包括將要建立屬於自己的海巡署航空隊，目前都已經進入評估中，可望列入預算、迅速成軍。

台灣海巡署，已經計劃在2018年至2027年間，進行高達141艘新式海巡艦艇的造艦計劃，圖為2018年國防工業論壇中，由台美海商等團體提出的原始願景。（陳宗逸／多維新聞）

據指出，海巡署埋怨目前台灣警用、公務用航空機隊，都統一由行政院內政部空勤總隊統一管制，所謂的「國航空器一元化」政策多年不變，此仿效香港特區政府飛行服務隊的制度，無法應付海巡署必須在緊急時、迅速調派航空機臨空值勤的需求，而海巡署多年來並無自己的航空隊，除了依靠空勤總隊直升機擔負救難、反恐等任務外，其餘巡邏時間還是得租用台灣民間德安航空的德/日合制之BK117載客用直升機，進行沿岸巡邏工作，故專業的航空隊成立，對海巡署來說，刻不容緩。

台灣海巡署缺乏自己的航空隊，目前只能勉強運用台灣內政部空勤總隊直升機進行使用，未來可能會朝向自己建立航空隊的方向來進行。（台灣海巡署提供）

此外，除了旋翼機外，海巡署也迫切需要定翼機，進行遠距離、快速到達的偵巡與情報蒐集等任務，觀察日本海上保安廳、韓國海洋警察和中國大陸海警隊，都具有龐大的定翼機能量。日本海岸線長度為台灣的8倍，現役航空機就高達74架，其中定翼機就有27架，直升機48架，可見定翼機對於海岸巡防的重要。而比較海巡艦艇數量，日本海上保安廳高達454艘海巡艦艇，中國大陸海警隊雖然剛剛改革組織、新創單位，也還是擁有2艘萬噸級海巡艦，威力非凡。

台灣海巡署的建立，一開始即相當不健全，由於台灣海巡署是李登輝時代，為了執行裁軍，將隸屬於軍方、以往專事管制白色恐怖思想檢查的警備總部，直接移植至海巡署而來，既在賬面上完成了裁軍的目標，也在實際上成立了台灣所缺乏的海巡署，一舉兩得。但因為當年主導海巡署者，皆為白色恐怖時代的思想檢查軍官，對海洋法、洋務任務以及巡邏、救難、反恐等先進的技巧相當缺乏，故台灣海巡署曾經是幾乎毫無效能、只能擺譜的單位。

如今台灣面對日趨複雜的海洋局勢，台海、南海的情勢不明且危險，故不具備軍方角色的海巡署，其在第一線面對危機的機會，將比台灣海軍的機會來得多，尤其近日中方與台灣海巡署之間的衝突日益升高，蔡英文政府迅速加強海巡署角色，編列鉅額預算給予使用，也有其不得不的時代背景。