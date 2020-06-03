【觀察】中英中德中韓都通了　民進黨何時才願打開兩岸死結？

新冠肺炎疫情爆發以來已逾半年，台灣因防疫得當，已連續50天以上沒有增加本土案例。而疫情初始爆發的中國大陸，大部分地區的疫情控制也相對完善，因此也逐步展開下一階段的經濟復甦工程。然而，相對於中英、中德、中韓之間，甚至大陸與新加坡都已朝向對商務人士解禁之際，經濟發展倚賴大陸至深的台灣卻未能掌握先機，疫情非但未能消弭兩岸歧異，台灣反而還將彼此的心結拉得更緊。

疫情期間，滯留武漢的台商與台人經過重重阻礙才得以返回台灣（中央社）

上月（5月）底北京就已允許近500名來自德國的商務界人士與其親屬乘包機返抵中國大陸。第一班飛機是5月29日從德國法蘭克福飛往天津，第二班飛機則預定是6月3日飛抵上海。

更早時，大陸即有限恢復與韓國之間的商務旅行，開闢雙方的「快捷通道」，並針對英國開放商務人員快捷通道，方便英資企業讓員工返回工作崗位，不過英國尚未對大陸商務人士對等開放便利措施。最新消息則是，北京與新加坡間也敲定了類似安排，將於近日啟動雙邊「快捷通道」，逐步恢復中新經貿往來。

中韓、中德、中英乃至於中新之間重新開放商務往來的舉措，其重要性在於，北京希望藉此協助其內部經濟復甦之任務，同時也在反全球化呼聲高漲的時刻，表明其繼續融入全球經濟的態度；而相關國家同樣着眼於疫後重振經濟的需要，因此必須從「現實」出發，更有可能因此搶得復甦的先機。

韓國仁川機場，韓企員工登機赴華前接受體溫檢查。（中新社）

然而，台灣呢？明明兩岸在地緣上是如此地靠近，為什麼連英國、德國、新加坡都重啟與大陸的經貿往來時，台灣依舊死守大門？其實，據瞭解，大陸為便利台商赴陸，已計劃於6月下旬前採取局部試點、單方面開放台商快速通道，屆時台商一旦通過核酸和抗體兩項檢測後，抵陸後就不用隔離14天。

相關措施對於許多在陸有投資並擁有企業工廠的台商、及在大陸上班的台幹來說，具有着指標性作用，對他們來說，終於可以逐步恢復疫情前的正常生活。當然，從另一個角度出發，大陸此舉亦是考慮本身的復工復產工作，仍少不了台商的協助，因此，對大陸振作其內部經濟、對台商台幹而言，可說是雙方都能接受之舉。

但對於民進黨政府來說，這不啻於又是一個燙手山芋，畢竟，台灣迄今依舊維持相當嚴格的境管措施，雖然台灣在控制疫情上的成績單看似完美，但對於何時可以開放境外人士至今都未有明確的答案。更何況，兩岸在疫情之下仍然持續着對彼此的攻訐，更不用說台灣上至官方、下至普羅大眾，許多人是戴上有色眼鏡看待大陸，不管是大陸人或在陸台人，在這些日子裏都受到台灣或多或少的「歧視」，即使他們都「沒病」。

5月29日，越南派專機飛抵台灣，載回越南民眾，300多名越南旅客擠爆機場。（中央社）

另一方面，許多境外生早已返回台灣繼續學業，但陸籍學生、甚至是陸配的子女卻遲遲無法入境台灣，即使這些人對外宣稱願意接受台灣相關的防疫規定，台灣從疫情指揮中心、陸委會到教育部等相關部會，卻只會互踢皮球，踢一踢時間又過了，「又沒事了」。

可以這麼說，民進黨政府對於究竟何時開啟兩岸互動仍沒有具體因應對策，一切都是「摸着石頭過河」、「滾動式因應」。大陸開放快捷通道絕對有自私的內在需求，但在中美博弈底下，似乎只要美國不答應，台灣就繼續拖，反正只要以「大陸疫情不明」為理由，就可以繼續下去。但其實，就連美國的緊密夥伴日本，據說也將在第二波邊境鬆綁時對大陸開放。

據瞭解，日本首波開放邊境的對象並未包含防疫表現搶眼的台灣，反而會在第二波向大陸開放。（AP）

如今，大陸即將單方面對台商務人士開放，民進黨政府要怎麼接招？要循往例先批判再說？還是實事求是給予相應尊重？冤家宜解不宜結，台海能否化解干戈，或仍待蔡英文與民進黨高層「轉念」之時。