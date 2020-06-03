後疫情時代考驗蔡英文　台灣關在區域整合門外該如何？

自由貿易協議（FTA）、區域貿易協議（RTA），又或是優惠貿易協議（PTA）的洽籤，在21世紀的今天蔚為風潮，吹起一陣區域整合之風。特別是在中美博弈、中美正打貿易戰的此際，區域整合似成一種可在兩強之間保有一定的彈性空間方式。

然而，經貿協議僅對洽籤的雙方或多方產生可能的幫助，對於非洽籤方卻可能造成排擠效果。隨着巨型的FTA（Mega-FTA）漸起，如《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）、《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP），參與的國家不僅多而廣，牽涉層面廣泛，且兩種巨型FTA的成員國重迭度高，讓貿易優惠變得「更優惠」，深化成員間的互惠關係。某種程度來講，又帶有一種在中美博弈之際，營造成同時押寶中美雙邊、政治結盟的味道。

RCEP：區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）於2012年11月在柬埔寨金邊提出，由東盟（ASEAN）發起，旨在加強其成員國與其他亞太地區國家的貿易合作。圖為2019年9月，曼谷舉行第​​7屆RCEP部長級會議。 （Getty Images）

FTA除了取消關税之外，亦會針對非關税措施施以便捷化，例如放寬檢驗標準、進口許可制等。FTA的風潮，看似在促成貿易自由化、便捷化，使人員、貨物、資金的往來更加暢通，卻不無可能變相形成如1930年代的「貿易壁壘」 （trade barriers）。只是差別在於1930年代時，貿易壁壘由各國的國內措施築成；這次則是因為FTA的洽籤，促成貿易自由化、便捷化後，造成了對非洽籤國的排擠作用。

台灣輿論擔心在一陣FTA風潮過後，特別是2020年，巨型FTA有可能上路，台灣在各國大力整合之間變成「貿易孤兒」，徹底被邊緣化。舉例來說，CPTPP已於2018年12月30日生效，目前計有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、新西蘭、加拿大、越南等七國完成國內批准程序；而CPTPP成員國GDP高達10.2兆美元，佔全球GDP的13.6%，與CPTPP成員的貿易總額佔台灣對外貿易總額之25.25%，此對台灣的影響是顯而立見的。

台灣目前的FTA覆蓋率──即出口產品受FTA之惠的比率，樂觀估計是13.6%，悲觀估計是9.7%。然而，不論是樂觀或悲觀的估計，《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單佔其中約8.1%，亦即台灣目前手頭上有的FTA或經濟合作協議（ECA），都無助於台灣脱離貿易邊緣化的危機。

李光耀曾表示，台星關係不能走在兩岸關係前面，點出兩岸關係會是台灣對外發展關係的重要課題。 （資料圖片）

至於即將上路的巨型FTA，中國大陸都直接或間接參與其中，美國亦是如此。儘管美國退出原來之TPP，但美國的重要戰略盟友如日本，仍在其中，且主導TPP的走向，改為CPTPP。屆時中美博弈以及「中國因素」，依舊是台灣不得不面對的問題。

回顧2008年5月6日新加坡前總理李光耀的談話，其表示「新加坡與台灣的關係不能快過台灣與中國大陸的關係，『這是新加坡的立場』，一旦兩岸關係改善，台星討論簽署FTA將不成問題」。李光耀更表示，「如果台灣能回到早年不對外宣傳的做法，台星的互動將會無聲無息，但會更有成果。」

蔡英文的第二任期將面對較第一任期嚴峻的國際情勢。新冠肺炎過後，後疫情時代的來臨，將會對政治、經濟、社會、文化、國際等層面造成什麼影響，目前仍猶未知，台灣首先面對的便是經貿上遭邊緣化的危機。 （中央社供圖）

李光耀所言，點出台灣務實外交及重視實質參與取得之成果，也表示就星國的立場來看，不論台灣願與不願，就國際現勢來講，兩岸關係的發展是台星關係是否能夠更為密切的指標，台灣與其他國家之關係發展亦然。

換言之，蔡英文的第二任期面對的不光是經新冠肺炎（COVID-19）洗禮的「後疫情時代」、台灣缺席區域整合，另有不可忽視的政治、經濟、社會、文化乃至國際層面的影響，抑或是未來的隱憂。更甚者是後疫情時代之下的區域整合變化，前述種種皆是蔡英文不得不面對的「後疫情問題」。