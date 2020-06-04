【中美博弈】制裁香港雷大雨小　施壓中國戰線漫長

當地時間5月25日，美國明尼阿蘇達州一名黑人被白人警察長時間壓制後窒息而死，隨即引發一場席捲全美的抗議浪潮，其間多有暴力打砸與傷人現象，風頭已然蓋過稍早前被美國政要掀入高潮的有關制裁中國的話題。

在中美博弈加劇之際，美國國內出現接連出現新冠疫情與示威浪潮，不僅會分散其打壓中國的精力，似乎也顯出這個超級大國的「帝國黃昏」之象。

美國大規模的抗議示威，已經從美國傳到世界各地。 (AP）

中國在國內疫情大體平息後召開的「全國兩會」通過了「港版國安法」，有望很快給香港2019年3月以來的「修例風波」劃上句號。對此，美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間5月21日曾宣稱「將對這個問題作出非常強烈的反應」，並且提出其反應期限在「本週末之前」。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則聲明該決定會成為香港的「高度自治的喪鐘」，將影響到美方對「一國兩制」和香港特別行政區地位的評估。

到了當地時間5月29日，特朗普在白宮玫瑰園的記者會又稱，「我今天宣布的決定將影響到我們與香港達成的全面協議，從引渡條約到出口管控和技術。我們將採取的行動，取消香港作為中國其他地區以外的一個單獨的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇。」另外，特朗普還稱將「制裁涉嫌侵害香港自由的中國和香港官員」。

然而，在特朗普約8分鐘長的講話中，沒有涉及任何涉及香港的制裁細節。白宮隨後公布的一項「制裁」措施是暫停向「與中國解放軍有聯繫」的中國籍人士的學生及訪問學者發放簽證。但這一舉措也與香港幾無關聯。另外，香港方面比較擔心的「獨立關税區」是否取消，目前也無明確信息。但已有分析認為，美國如果出此下策，將會是兩敗俱傷的結果，因此可行性還需觀察。

由於美方早前已經放出重話，這一結果難免會讓很多人的預期落空。那麼，美方就中國「港版國安法」的反應是到此為止，還是將在未來某個時間再予推出？答案尚有很多不確定性。不過可以確定的一點是，美國針對中國的系列議程與行動，已經受到當前國內如火如荼的暴力示威的干擾。

施壓中國戰線漫長

其實自進入21世紀第2個10年以來，美國對中國已經開闢了多個「戰場」，但如今美國國內正值「多事之秋」，如何兼顧內政與外交的輕重緩急，是美國各方正在面臨的一個難題。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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特朗普的前任奧巴馬（Barack Obama）的「亞太再平衡」與跨太平洋夥伴關係協定（TPP）已經無疾而終，直指中國的「貿易戰」延燒近兩年才按下「暫停鍵」，對中國企業華為公司的打壓卻輪番升級，對中國新疆反恐的輿論攻勢也吿一段落，對中國香港「修例風波」裏的中國與香港政府的指責甚囂塵上，不排除對示威運動有所介入。面對中美兩國先後遭遇的新冠肺炎疫情，美國政界與媒體也有不同的論調，甚至曾經要求中國向美賠償。此外，美國在中國的台灣問題上也有所動作，還有過將中國拉入美俄軍控協議的提議。

而且，美國製定了多個有關新疆、香港、台灣等議題的國內法案，在眾議院和參議院經常會得到全票通過，偶爾出現的反對票和棄權票，總計不會達到兩位數。美國總統也往往會立即將其簽署。

中國似乎已經是美國人最關注的一個對象。關注中國、討論中國、打壓中國，成為美國的一種集體性行為。有關中國的種種話題此起彼伏，令人目不暇接，確實能夠吸引美國政界、媒體和公眾的注意力。

但是不論如何，對美國而言，國內仍然應該是其根本所在。在中美博弈成為萬眾矚目的焦點的時候，美國的國內也正烽煙四起，在2020年美國總統大選的既定議程之外，意外迎來兩個不得不嚴正以待的大問題。一個是愈演愈烈的新冠肺炎疫情，另一個便是風頭更盛的示威浪潮。

這兩個問題，不論哪一個都需要整個國家集中注意力，調動全國的資源才能確保無虞。而今同時發作，更有總統大選攪在一起，難免心有顧此失彼。美國總統特朗普在5月下旬悄悄去打高爾夫尚且顯得有些遊刃有餘，而隨後爆發的示威浪潮已經迫使其躲進了白宮地下掩體。在這種情況下，還能分出多少精力用於打壓中國？

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

在美國的政治制度中，外交的分量很重。美國國務院的首長國務卿專職外交工作，相當於美國的外交部長，在聯邦政府體系裏的地位僅次於總統和副總統。美國能夠建立並維持一個以其為主導的全球性軍事、金融和外交體系，很大程度上正是得益於這種制度設計。針對中國的全方位施壓，也令中國難以招架。

然而，如今美國國內大選激戰正酣，卻又連生變故，在與中國的博弈過程中陣腳自亂。而中國本來就是一個大國，而且體量龐大、政局穩固，國力上升態勢已經維持了40餘年。即使美國已經形成共同意志，不惜代價打壓中國，如今可能也已有力不從心之感。

雖然「內政」與「外交」並非簡單的並列關係，「外交」更被視為「內政」的延伸，但在具體操作中「外交」被置於優先「內政」的位置的現象並不少見。美蘇冷戰期間，前蘇聯過於側重國防外交，忽視國民經濟，終至內部紛爭、國家解體。如今的美國似乎也正重複一些前蘇聯的錯誤，出現了某種危險徵兆，呈現「帝國黃昏」之象。