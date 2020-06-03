以「不必卑躬屈膝」之名　民進黨還要愚弄台灣人多久

在民進黨主動拾起「北京下一步可能是對台動武」話題，以及美國因為非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死而示威蜂起、後門失火之際，台灣總統蔡英文6月2日接連視察台灣海巡署第一艘4000噸級、可平戰轉換海巡艦「嘉義艦」下水典禮，並到台軍航空特戰指揮部傘兵訓練中心向進訓部隊精神講話，她表示「國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防」。

軍人以保家衛國為本，精進各項戰技務求臨戰求勝，蔡英文向部隊喊話以提升其精神戰力、榮譽感也屬必要。然而，她將「國家安全、區域和平穩定」簡化成「靠堅實的國防」就能達成，值得懷疑，而以綠營政治人物常用於「特定場域」的「不是靠（不必）卑躬屈膝」來「愚弄」台灣人民，轉移或推卸自身責任，更值得商榷。

蔡英文着迷彩盔視察台軍火炮射擊。（台灣總統府提供）

「不必卑躬屈膝」這句綠營政治人物的常用句通常用於「北京有極大影響力」的特定場域。

近期在台灣享有極高聲望防疫指揮官陳時中不久前就用了這一句，在台灣再次被排除參與世界衛生大會（WHA）之後，他在接受電台節目訪問時說，因為台灣防疫的好表現受到國際社會肯定，讓世衛（WHO）需要台灣的可能性愈來愈高，「WHO平台雖然很方便，但是台灣也不必卑躬屈膝的進去」；國民黨高雄市長韓國瑜2019年7月訪問香港及大陸南方城市，應邀進了中聯辦拜會，台灣行政院長蘇貞昌在Facebook發文評論「守護中華民國要靠真材實料……不必正襟危坐、對人卑躬屈膝」，甚至早在2016年4月蔡英文展開第一任總統任期前，綠營立委憂心北京可能以限縮陸客來台人數，要求應朝「新南向國家」開拓客源時，也沒忘加上一句「不必卑躬屈膝」。

簡言之，只要涉及兩岸關係，且可能危害民進黨的執政或「台灣價值」時，只要加上一句「不必卑躬屈膝」，「勇敢的台灣人」團結一致，就沒有什麼衝不破的難關、解決不了的困難，引申其意延伸至網絡，則變化成更為白話的「跪舔人民幣」，藉此搶佔道德高地，限縮台灣內部要求兩岸融合、統一言論及對民進黨不務實面對北京的各項質疑。

陳時中2017年4月曾率團赴日內瓦抗議不讓台灣參與WHA，如今他說不會卑躬屈膝加入WHO。（中央社）

「不必卑躬屈膝」實際上更是民進黨政治人物昧於國際現實，「愚弄台灣人民」的卸責之詞。舉台灣無法以觀察員身份參與WHA、加入WHO為例，陳時中所謂「不必卑躬屈膝」意指為何？很明顯的是指北京作梗。然而，若如他所言，國際社會普遍肯定台灣防疫成果，認可WHO需要台灣，那麼至少會有多於台灣友邦數量國家參與讓台灣參與WHA的提案提署，實際上陳時中所謂的「國際肯定」並沒有化為實際行動。

依照綠營政治人物或台灣鄉民慣有的思路，是否應該反向指責其他國家「卑躬屈膝」、「跪舔人民幣」？說句大實話，確實如此，其他國家確實想着中國龐大內需市場、便宜且高素質人力能夠創造的龐大經濟利益，只是他們不會認為自己是「跪舔人民幣」，而是以「國家利益」這個高度來思考這個簡單的問題。

換言之，所謂的「不必卑躬屈膝」號召「勇敢的台灣人」，只是為掩蓋民進黨政治人物為了自身政治利益及意識型態，選擇不務實面對北京，推卸執政應為人民謀求最大福祉責任的託辭而已。

回到蔡英文說的「國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防」，也是同理。軍人臨戰求勇，確實不應該卑躬屈膝，但兩岸真要走上戰爭這一步，蔡英文真的相信只靠台灣「堅實的國防」，就能保護台灣安全、區域穩定？再者，北京雖不放棄以「非和平手段」處理台灣問題，卻更加強調兩岸融和、和平統一及對等協商，蔡英文及綠營政治人物動輒以「不必卑躬屈膝」要求台灣人團結、勇敢，難道真的想為自身政治利益拉上所有台灣人民的身家性命？