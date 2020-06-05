【美國示威】觀察站：美國騷亂會延續中國的戰略機遇期嗎？

美國白人警察暴力執法致黑人男子喬治·弗洛伊德（ George Floyd）死亡事件持續發酵，美國爆發了幾十年來少見的大規模示威騷亂。

包括紐約、洛杉磯、邁阿密、芝加哥、西雅圖、費城等全美超過40座城市實施了宵禁，並有28個州及首都華盛頓特區調用了國民警衛隊馳援。這是自1968年馬丁·路德金（Martin Luther King）遇刺以來，全美首次出現大規模宵禁令，形勢可謂嚴峻。

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在很多中國人眼中，就如同香港修例風波在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是「一道美麗的風景線」一樣，美國的街頭騷亂也成為中國社交網絡輿論聲浪中「一道美麗的風景線」。

在中美關係劍拔弩張的背景下，美國的街頭騷亂自然被認為有利於減輕美國對中國的壓力，認為美國因此無暇西顧，對中國而言是一個喘息的機會，甚至有利於「中國戰略機遇期」的延續。

那麼，美國騷亂會成為延續「中國戰略機遇」期的「黑天鵝」事件嗎？如同當年的「9·11」事件。如果，不足以構成，那麼加上新冠肺炎疫情影響呢？

要回答這個問題，需要從中美關係歷史上的起起伏伏來尋找答案。

歷史上，中美關係的波動和美國受到外部威脅的嚴重程度，形成了較為明顯的聯動關係。每當美國受到外部威脅增大時，中美關係就趨於緩和，而當美國的外部威脅削弱時，中美關係就容易出現波動。

冷戰時期，中美關係在70年代初期出現的「破冰」，最為直接的原因為雙方試圖共同應對來自蘇聯方面的軍事威脅。這一時期，中美從政治對抗走向關係正常化。直至1979年中美正式建交，中美關係進入短暫的「蜜月期」。

蘇東劇變前後，美國最大的外部威脅因蘇聯的解體而消除，中美蜜月期在20世紀90年代前後結束，美國對中國步步緊逼。具體較大的事件有：1993年的「銀河號」事件，1996年的「台海危機」，1999年的「炸館事件」，以及2001年的「南海撞機」事件。

「銀河號事件」、「炸館事件」和「南海撞機」事件，共同成為中國人心中的難以磨滅屈辱，也鞭策着中國在軍事上、經濟上走向自強。

2000年的時候，當時美國小布殊（George Walker Bush）政府已經把中國當成打擊對象。當時的國防部長、美國著名的鷹派代表人物拉姆斯菲爾德（Donald Henry Rumsfeld）提出的方針是：同時打贏兩場戰爭，一場在大西洋，一場在太平洋。

小布殊在上台前的競選中談對華政策時強調中國不是「戰略夥伴」而是「戰略競爭者」，小布殊上台後改變了克林頓（William Jefferson Clinton）政府相對積極的對華政策。在民主黨總統克林頓時代，中美提出致力於建立兩國間的「建設性戰略夥伴關係」。

當時克林頓政府已經形成「接觸加防範」的對華政策總體框架，其基本內容是：在合作和摩擦中，影響和改變中國的內外政策，力圖將中國融入以美國為首的西方世界，防止中國對美國的「世界領導地位」形成挑戰。克林頓政府與中國當然也有摩擦，但由於中美入世談判的最終成功，中美兩國經濟的進一步交融，中美兩國領導人頻繁接觸以及建立了相當不錯的私人關係，中美之間的合作在多個領域有着良好的進展。

2002年2月21日，中國國家主席江澤民（右）在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統小布殊訪華。（AFP）

進入小布殊政府時期，美國的對華政策發生了重大轉變。小布殊政府將中國重新定位為政治上的「戰略性競爭對手」和經濟上的「建設性合作夥伴關係」，將中美兩國的戰略關係，分割為政治和經濟兩個不同層面處理。在政治上遏制中國，而在經濟上要從中國的發展中獲得好處。

特別是2001年4月1日，發生了中美撞機事件，以此為契機，小布殊政府在中美關係的眾多問題上步步緊逼，導致中美關係大幅度倒退。「9·11」 事件之前，小布殊政府的對華的強硬政策已基本成型。

而當時，中國剛從20世紀90年代的政治轉型陣痛中緩過氣來。應該說，美國的步步緊逼，讓當時的中國，處在了改革開放以來國際政治環境最險惡的時候。

不過，隨着2001年爆發的「9·11」事件的發生，恐怖主義成為了美國國家安全的最大威脅。「9·11」事件是慘痛的，沒有人願意看到這樣的悲劇降臨。但「9·11」事件的發生，客觀上促使中美戰略關係的轉變，客觀上有利於中國21世紀初戰略機遇期的形成和進一步的延續。

「9·11」事件促使美國對華政策進行重大調整：從「戰略對手」到「利益攸關者」，再到「建設相互尊重、互利共贏的合作夥伴關係」，三個階段的調整時段正好是21世紀的第一個10年。

當時，中國領導層對中美關係的基本判斷是，應該抓住美國投身於「全球反恐戰爭」，無暇顧及亞太局勢的機遇。2002年中共十六大報吿指出：「綜觀全局，二十一世紀頭二十年……是一個必須緊緊抓住並且可以大有作為的重要戰略機遇期」。

回顧「9·11」事件爆發後的10年，中美關係穩步推進，中國多邊合作成效顯著，中國經濟飛速發展。中國的GDP從2000年的9萬億人民幣，增加到2010年的近40萬億人民幣，首次超過日本，成為世界第二大經濟體。

在2010年後，隨着反恐戰爭不斷淡化，美國外部威脅的逐漸解除，中美關係又一次進入了「考驗期」。為了壓制中國的崛起勢頭，2011年，奧巴馬（Barack Obama）政府正式出台了「亞太再平衡」戰略，最重要的考慮之一是應對「崛起的中國」。但中美關係並未出現斷崖式的改變。

2020年5月19日，在華盛頓白宮東廳舉行的內閣會議上，特朗普發表講話。(AP )

進入特朗普（Donald Trump）時代，中美關係跌入20年來的最低谷。中美貿易戰已經持續兩年時間，美國總統特朗普最近甚至警吿說，他可能切斷與中國的所有關係。中美兩國關係雖然沒有惡化到全面脱鉤的地步，但事實上，中美的全面對抗已經是既成事實。當然，美國是主動出擊的一方。

2017年中共十九大報吿明確指出，「當前，國內外形勢正在發生深刻複雜變化，我國發展仍處於重要戰略機遇期」，這是對中國當前和未來發展大勢的戰略判斷。

眾多觀察家認為，美國爆發的示威遊行，是美國社會不滿情緒的一次集中爆發，但隨着非洲裔的民權領袖發聲呼籲和平抗議，同時美國國民警衛隊介入，多地實施宵禁，局勢可能會因此逐漸平息。

當然，於中國而言，至少讓中國社會看到美國在香港修例風波問題上的雙標，打破了很多中國人長久以來對美國的美好政治想象。

中國的崛起，很大程度上取決於中國能否在遭遇美國的壓力同時，還能迎頭趕上，超越美國。如何在美國全面打壓之下下，維護和延長重要戰略機遇期，考驗中國領導人的政治智慧。