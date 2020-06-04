【罷免韓國瑜】圍攻光明頂　泛綠最後衝刺造勢

距離罷免高雄市長韓國瑜投票（6月6日）倒數兩天，民進黨發出聲明「強烈呼籲」高雄人投票、時代力量推出罷韓宣傳片、台灣基進黨發起罷韓車隊掃街活動，甚至多家大專院校的學生會，還規劃「高雄學子返鄉專車」，眾多勢力匯聚，宛如金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的「圍攻光明頂」，只不過眾人圍攻的，是金身被破的韓國瑜。

許多民眾高舉黃絲帶，表達對罷韓的支持。（台灣基進黨）

猶記韓國瑜2018年號召庶民揭竿而起，挾帶百萬韓粉衝擊南台灣的震撼，彼時的賴清德評其為「百年難得一見的政治奇才」，更以韓國瑜奪下高雄後兵強馬壯，下一步恐怕讓台灣全面綠地變藍天，向黨內的掌舵者蔡英文逼宮，對外喊話「只有他可以打敗韓國瑜」，要蔡英文乖乖讓位。沒想到民意如流水，中美對抗格局加劇，香港議題讓蔡英文「出口轉內銷」，加上韓國瑜上任高雄市長3個月即揮軍北上遭質疑欠缺正當性，導致韓國瑜金身被破，「政治奇才」的評語，很快的變成「奇怪的奇」，賴清德也自甘居於蔡英文之下，努力扮演一位稱職的「副總統」，冀盼到2024年的台灣政壇還有他表演的空間。

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機。（中央社）

韓國瑜金身被破 藍營無人當救世主

被破金身的韓國瑜，就像是沒有「九陽神功」的張無忌，而國民黨仍然是那個持續紛亂，無人能統領各個派系山頭的明教一般，最新的政黨支持度甚至快被台北市長柯文哲領軍的新興政黨「台灣民眾黨」超車，在藍營無人能當救世主的情況下，2018年受到「韓流」重挫的泛綠勢力，紛紛捲土而來，以民主價值為口號，力求將韓國瑜滅頂。

回到2020年的現下，一眾罷韓勢力，除了在2020年大選期間，即全力推動罷免行動、菊系（前高雄市長陳菊）色彩濃厚的台灣基進黨之外，時代力量、綠黨，甚至是掌握執政資源的民進黨等泛綠勢力全都傾巢而出，包括警政署驚爆「黑道監票」、法務部說「30元不是賄選標準」、高鐵票推出優惠方案、教育部決定考生放假等，每個舉動都「欲蓋彌彰」，再加上「民間力量」的助拳，例如台灣交通大學學生會公吿推出「返鄉陪媽媽專車」，限設籍高雄的學子搭乘，台灣大學和台師大學生會也都紛紛表態，呼籲北漂族返鄉支持民主，各方勢力劍指「高雄光頭」，和《倚天屠龍記》六大門派圍攻光明頂的橋段，「撒鹽空中差可擬」。

高雄市選舉委員會5月30日舉辦公辦電視罷免說明會，高雄市長韓國瑜（左2）缺席，前往察看農民受災情況。（中央社）

綜觀罷韓的「第一大派」當屬民進黨，民進黨表態雖晚，其考量是不想塑造「政治介入」過深的印象，拉低中間選民的投票意願，先前成立「關注小組」的目的，也強調是要密切注意民意的趨向，並沒有要介入，向外界傳達自己的超然地位，但從整個罷免行動來看，不但行政部門早已提供諸多暗助，活動現場更每每看見民進黨的黨公職人員穿梭其中，就可看出民進黨對罷韓的「真心」，最後關頭決定不演了，下達催票令，奪回原屬於自己的大本營，可說是一點都不讓人意外。而台灣基進黨、時代力量、綠黨這些罷韓第二、三、四大門派，則是將韓國瑜當作的政治提款機，頻繁打韓投支持者所好，積極參與罷韓活動，準備將之轉化成下一場選戰的養分。

北漂族投票率 罷韓通過關鍵

另外，民進黨在推動罷韓的過程中還買了保險，民進黨青年部在臉書積極鼓吹年輕人返鄉投票，呼籲青年回去高雄「守護民主」，甚至還公布8個網美景點，增加年輕人返鄉誘因，畢竟罷韓投票要過關，需要近58萬張同意票，綠營派出的陳其邁在2018年市長選舉中，拿下了74萬張選票，等於2018年投給陳其邁的高雄市民，必須接近8成出來反韓國瑜才能過關；2020年蔡英文在高雄拿下109萬張選票，也要有超過5成投給蔡英文的民眾，再站出來罷免韓國瑜，民進黨才能將韓國瑜趕出高雄。然而，罷免投票跟選舉的動力不同，一般預期投票率會降低很多，因此數十萬張北漂選票，被民進黨認為是罷韓通過與否的關鍵。而在民進黨提出呼籲後，馬上就有多所大專院校學生會響應，至此，罷韓六大門派合攏，劍指方從選舉退下、市長椅子才剛坐熱的韓國瑜。

罷韓團體推出許多選舉小物，用盡方法讓罷韓兩字走進市民眼中。（台灣基進黨）

面對高漲的罷免危機，韓國瑜在不願動員避免拉高罷免投票率的情況下，能動用的手段不多，冷回罷韓議題，缺席公辦電視說明會，發起行政訴訟聲請停止罷免案，奈何抗辯雙方在法庭折衝兩輪，最後法庭仍駁回韓國瑜的抗吿，韓國瑜不但金身被破，連「乾坤大挪移」也施展無效，只能以上任短短一年多來的政績，平常民眾最能感受到的鋪馬路、挖水溝，來爭取高雄市民的信任。只不過高雄民眾對韓國瑜「落跑」、「草包」的既定印象已成，加上多家民調在法定封關日前顯示，罷韓支持度幾乎都超過五成，韓國瑜「高機率」去職，就算成功守住，年紀因素和刻板印象，韓國瑜的政治生涯大概也就到此為止，難再有下一個春天。