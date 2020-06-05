舉起「罷韓」大旗　民進黨摑「民主」一個大巴掌

「這是一句好話，再試一下，一試再試做不成，再試一下…」，這是台灣一首兒歌《再試一下》的歌詞，旨在鼓勵小朋友不要害怕失敗，跌倒了再站起來。這首兒歌歌詞中形容的場景，與蔡英文、民進黨中央不避嫌通過「罷韓」聲明後的景況有若合符節之處，雖然打着「民主」之名，實則大大打了「民主」一個耳光，甚至政府官員、側翼為了合理化其協助「罷韓」舉動，各式各樣的「巧言」曲解，幾乎已經「鮮矣仁」猶面不改色，令人歎為觀止。

包括蔡英文、台灣副總統賴清德及台灣行政院長蘇貞昌藉着31年前「六四事件」，大肆嘲諷大陸沒有民主、「祝福香港」及呼籲台灣人珍惜民主制度之際，「主流民意」盡其所能的藉題發揮，台灣輿論卻少有人討論民進黨中央於6月3日、蔡英文裁示通過，打着民主旗幟的《罷韓聲明》，實際上是賞了台灣民主一個大耳光。

高雄市長韓國瑜。（資料圖片）

簡述《罷韓聲明》內容，聲明指出「民主選舉是台灣的驕傲…高雄市民實現台灣民主史上第一次縣市長罷免投票，是台灣民主里程碑…罷免是人民的基本權利，投票是公民權的最佳展現，國民黨號召不投票、只監票打壓民主政治發展，提供最負面示範，民進黨讉責這種反民主行為…民進黨強烈呼籲高雄市民踴躍參與6月6日罷免投票」。

《罷韓聲明》內容除了將國民黨的「正當防禦」扣上「反民主」帽子較有問題外，實際上並沒有太大可議。問題在於，正如《罷韓聲明》中所說的，罷免韓國瑜是高雄市民的權利，2018年九合一選舉時，是人民的選擇讓韓國瑜得以翻轉民進黨在高雄市超過20年的執政，簡言之，民進黨失敗了，如今推出敗軍之將的民進黨中央無異議的通過《罷韓聲明》，這跟在擂台上打輸的選手，不接受失敗，舉起手來說「這次不算，再打一次」的耍賴有何兩樣？

「罷韓」民間團體曾發動遊行，呼籲高雄市民「覺醒」。（譚英瑛／多維新聞）

蔡英文其實是知道這個道理的。她在以817萬票順利連任後，2020年1 月21日接受電視政論節目專訪時，就被問到「罷韓」這個問題，她當時表示「罷韓運動是民間團體發起的，民進黨可不可以強制介入說不要再搞了？民進黨沒有這樣的權利」。

眾所皆知，蔡英文口中所謂的「罷韓民間團體」，實際上都是前高雄市長陳菊體制下的政務官、子弟兵，她說話的本意在於「不停止罷韓」，台灣人雖然心知肚明，但畢竟推動者也都是「高雄市民」，符合「罷免」遊戲規則，蔡英文一番「人民最大」的談話，也算是謹守份際，同時也看到民進黨對於「罷韓」成功的氣定神閒、舉重若輕。

而今，蔡英文在民進黨中央裁示通過《罷韓宣言》，推翻早前那番「僅限高雄市民、不容他人說嘴」、「人民最大」的發言，甚至許多「非高雄市民」的民進黨政治明星，近期紛紛南下宣傳「罷韓」之必要，出門投票之必要，譴責國民黨鼓勵不投票是「反民主」。難道蔡英文與民進黨人不知道，「不投票」也是民主選舉制度的一種表態方式嗎？

更別說民進黨政府官員及大眾運輸體系許多對「罷韓團體」行徑的刻意維護及主動支持，如罷韓團體擅自將台灣法務部徽用於罷韓文宣上的「違法」之舉，法務部長蔡清祥第一時間響應竟是「可以原諒」；台灣高鐵公司祭出給大學生專屬的「快閃優惠」，台灣交通大學學生聯合會「返鄉陪媽媽」專車，何其巧合與「罷韓」投票日撞期？卻又說着因為不能左右乘車學生的「投票意向」，所以沒有支持「罷韓」的問題。

孔夫子所說的「巧言令色」，如此「巧辯」，應該不中亦不遠矣。

理性來說，「罷韓」是高雄市民的權利，發動者雖與民進黨陳菊系統關係緊密，但終究已回歸民間，蔡英文所謂「民進黨沒有權利介入」的「設限」，是其是以言語設下不容其他政治勢力干預的「結界」，也顯現她在連任大勝後對收復「失土」的信心；不過，她在「罷韓」投票前，不顧臉面的裁示通過《罷韓聲明》，變身成擂台上那個要求「再打一次」的賴皮選手，其實也透露「民意有變」的訊息。

不過，無論如何，蔡英文與民進黨主動舉起「罷韓」旗幟後，其實已立下一個「負面示範」，耳邊不禁響起《再試一下》旋律，反正只要能掌握25%票數及讓動員50%合格選民去投罷免票，選輸了沒關係，只要罷免過了，可以再試一下，補選沒贏，四年任期到了，還可以再試一下……。

台灣人若沒有對此有任何感悟，毋寧是台灣民主的悲哀。