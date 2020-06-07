【港版國安法】學者伍俊飛：擺正央地關係成北京治港新主線

被稱為香港回歸中國以來最嚴峻危機的修例風波已過去將近一年。為了應對修例風波暴露出的空前管治危機，先是今年初北京委任封疆大吏出身的夏寶龍、駱惠寧分別執掌國務院港澳辦、香港中聯辦（簡稱「兩辦」），接着4月上旬以來，「兩辦」改變往日作風，密集表態。在剛閉幕不久的中國全國「兩會」上，北京為了填補香港國安漏洞，推出「港版國安法」，引發廣泛熱議。 怎麼看「港版國安法」？修例風波有哪些值得反思地方？未來香港將何去何從？帶着這些問題，《多維月刊》採訪了香港天大研究院副院長伍俊飛。伍俊飛先生是倫敦政治經濟學院博士，曾為哈佛大學燕京學者，長期關注和研究香港問題。以下為採訪實錄。此為第一篇（共三篇）。

全國人大表決通過修補香港國安漏洞的「港版國安法」。（美聯社）

多維：你怎麼看「港版國安法」？將產生何種影響？

伍俊飛：生存與安全是國家利益的核心，是一個國家持續發展最基本的前提條件。如果國家的生存與安全得不到保障，國家的政治、經濟、金融、文化等利益都無從談起。維護安全是古往今來任何國家的頭等大事，通過立法來促進國家安全是國際社會通行的做法。美國是最早進行國家安全立法的國家，相關法律已達20多部。

目前世界格局正在發生重大變化，中美關係朝着平行交叉的方向演變，雙方的對峙與攻防將持續多年。威脅中國國家安全的風險明顯增多，國家不容在安全方面繼續存在任何短板和漏洞。自去年6月以來，香港發生一系列嚴重侵害市民生命和財產安全、破壞社會秩序、危害國家安全的事件，境外勢力趁機介入，矛頭直指中國的合法政權。《基本法》第23條規定香港自行推動國家安全立法，但這項憲制任務一直沒有完成，因此港府應對社會騷亂顯得力不從心。現在北京出手制定「港版國安法」，屬於亡羊補牢，正是為了補上國家安全屏障在香港出現的短板。

多維：去年《逃犯條例》修訂在香港引發巨大震盪，最終港府在民意壓力下撤回修例。面對如此情勢，為何北京還要冒着引發大規模示威的風險，制定「港版國安法」？這會否重新激起香港社會的示威浪潮？倘若如此，治港部門怎麼應對？

伍俊飛：過去北京對香港反對派一直保持克制和容忍態度，但這不意味着北京沒有底線。香港修例風波發出了一個極其危險的信號，那就是一些本地財閥、政客、文人與境外敵對勢力相互聯合，試圖走上「完全自治」乃至「港獨」道路，香港幾乎處於無政府狀態。為了避免局面完全失控，給國民一個交代，北京不得不果斷出手，以法立威，遏制猖獗的反中浪潮。短期內香港社會中的部分人會強烈反彈，但這不會改變北京落實「港版國安法」、維護國家安全的決心和意志。北京也會堅持原則，讓反對派認清香港作為中國下轄一個地方政府的事實，服從中央權威。

相信港府會吸取修訂《逃犯條例》的教訓，認真做好港版國安法的宣傳和解說工作。港版國安法只涉及極少數與境外勢力勾結並參與暴力活動的商人、政客等，不涉及任何遵紀守法的普通市民。港府要頭腦清晰，解釋清楚，爭取市民的理解。

「香港各界撐國安法聯合陣線」公布日前進行的簽名活動收集到逾292萬個簽名，中聯辦主任駱惠寧出席簽名交接儀式。(點新聞影片截圖)

多維：從「兩辦」頻繁發聲到「港版國安法」，是否說明北京治港思維在發生轉變？

伍俊飛：香港與內地的經濟實力對比已經發生重大變化。香港在中國GDP的佔比已經從1993年的27%跌至2018年的2.7%，上海、北京、深圳的GDP均已超過香港，而且這一趨勢還在繼續發展。在某種意義上，可以說大陸是經濟全球化的最大受益者，而香港受益程度明顯偏小。在新的形勢下，如果北京繼續維持過去數十年推行的、以拉攏商界為重點的「許家屯路線」，那確實就有刻舟求劍之嫌。

從「兩辦」頻繁發聲到「港版國安法」可以看出，當前北京治港團隊的工作主線是樹立中央權威，擺正央地關係，擴大「一國兩制」在香港的社會和政治基礎，工作重心由上層轉向中產和基層，工作方式更加主動、硬朗和透明，更有膽識和魄力，更接地氣，這其實也符合選舉社會的需要。在北京治港新思路的指引下，「兩辦」會勇擔責任，不避艱難，着手儘快解決困擾香港經濟社會發展的深層次矛盾，為基層選民辦實事、辦好事，爭取他們的支持，扭轉建制派在選舉中的被動局面。