【觀察】吹噓過頭的「台灣模式」　國際甩鍋不陪台灣演肥皂劇

新冠肺炎（COVID-19）疫情凍結全球的人員、經貿等各方面之往來，日媒《讀賣新聞》5月31日報道，日本政府正在研擬「解封」的事宜，首波研擬名單流出，包含泰國、越南、新西蘭、澳大利亞。台灣有聲音忿忿不平漏了日本官方乃至民間誇讚有加、防疫有成的台灣。此外，希臘、新西蘭、澳大利亞等各自釋出將可能鬆綁入境管制的消息，依舊不見鬆綁台灣旅客入境。

對比世界衛生大會（WHA）舉辦前後的「國際落差」，國際於WHA前大力稱讚台灣，台灣自身也跟着膨脹起來，稱自己民主防疫有成，並在台外交部的官方網站設立「因應『武漢肺炎』國際分享專區」，綴以「Health for All, Taiwan can help」的圖樣，專區內整理了台灣如何民主防疫有成、國際媒體大力稱讚台灣的新聞，自稱為「台灣模式」（Taiwan Model）。WHA後，國際不再陪台灣「演戲」，紛紛回到最根本的專業、科學的評估。

蔡英文及台立法院長游錫堃多次讚揚台灣民主防疫有成，台灣的民主制度是​​台灣防疫成功的原因。但是，國際紛紛開始研擬解封，卻獨漏國際同樣讚譽有加、防疫成功的台灣，國際是否陪台灣演了一出耍弄台灣社會的爛劇？ （台灣總統府供圖）

台外交部給出的說法是「解封是互惠互利的，不論是誰先解封誰，又或是因為誰不解封誰，國家間都應彼此尊重。台外交部的說法頗似「阿Q」，對實際發生的國際反差不予正面回應；至於防疫責任最重的台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月4日解釋，解封的考慮很多，「最主要還是政治因素」，引發台灣網友批判，「口罩白送了，用熱臉貼人家冷屁股」。

防疫過程配合度最高的兩大部會分別用各自的方式為己「解套」，一方用互惠互利、互相尊重，一方則用「政治因素」，暗示台灣的解封或受「一中原則」影響，無論何種理由，皆是在推卸應負的政治責任。

新冠肺炎疫情中，台灣外交部展開「口罩外交」。（資料圖片）

台灣專家都不挺的「台灣模式」

台灣前疾病管制局（現為台疾病管制署）局長蘇益仁6月4日接受台媒聯合新聞網採訪時表示，台灣之所以無法得到國際的信任而解封，原因出在「缺少科學成績單，這是過不去的坎」，台灣迄今僅檢驗確診個案接觸者等高風險者，這讓外國難以掌握台灣社區中無症狀感染者比率，自然無法放心，台灣採檢對象為確診接觸者等高風險者，因台灣的疫調精準，有本錢不漏接感染者，但這種採檢模式是「無法證實台灣社區完全沒有無症狀感染者」。

據瞭解，也有多位台灣的公共衛生專家多次向台灣流行疫情指揮中心建議，當台灣開始出現「感染源不明的確診病患」時，就應該往社區感染的方向「超前部署」，並審慎思考台灣是否應該要進行普篩，可惜未被採納。

事實上，台灣早在2月20日即被美國疾病管制與預防中心（CDC）認定「明顯出現新型冠狀病毒的社區傳播」，台灣方面不滿之餘，第一時間的回應僅是以台灣自己認定的科學證據反駁，力道不足以服人，後再循外交管道抗議。儘管美國CDC後來將台灣自社區傳播的名單欄刪除，但CDC網站在個別國家旅遊信息頁面，台灣仍被提及有社區傳播的現象，而根據美國CDC的定義，確診案例的感染源不明即符合美國認定的「社區傳播」標準（community spread）。台灣至今仍被列為美國旅遊的最高警戒「三級警戒」（Warning - Level 3, Avoid Nonessential Travel），「提醒避免不必要的旅遊」。

台灣至今仍被列為美國旅遊的最高警戒。 （截自美國CDC）

簡言之，台灣自身的專家都不看好所謂的「台灣模式」，國際──例如史上關係最佳的美國，是以科學、專業評估，台灣事實上仍是疫情感染的高風險區，台灣卻嗤之以鼻，執政的蔡英文、蘇貞昌則趁機利用疫情，吹噓防疫有成，都是因為台灣是民主自由的國家，讓台灣政府的施政透明坦誠，得受人民監督，將毫無關聯跟脈絡可循的兩件事情綁在一起，形成虛幻的「民主防疫台灣模式」。

台灣該醒了 台灣的醫療資源很匱乏

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的統計，截至2017年，OECD的36個成員國平均每千人有8.8位護理人員、3.5位醫師。

對比台灣，截至2016年的統計，台灣平均每千人的護理人員2.74位、醫師2.0位，台灣平均每千人的護理人員略高於智利和中國大陸（皆為2.7位）。不考慮設備短缺與否，台灣的醫療人力嚴重不足，倘依OECD的評估標準，會被評為「醫師（醫病比）和護理人員（護病比）都偏低」的「雙低」。

另就台灣中央流行疫情指揮中心6月1日發佈解封的四大原則、四類風險分類，四大原則為：一是該國國內疫情規模，如每天增加確診人數或每百萬人的確診病例數；二是該國的監測和檢驗量能；三為該國的疫情透明度，是否每天更新疫情數字；四是雙邊互惠原則，若台灣對某一國家開放入境，對方也應對台灣開放，雙方對各自疫情監測採檢，均能互信，且有認證機制，才能開放。

國際以科學、專業評估，台灣事實上仍是疫情感染的高風險區。（中央社）

如同台灣會擬定解封的四大原則，即當地感染狀況、檢驗量能、信息透明度、雙邊互惠等，進行解封的判斷，其他國家也會有各自的評估，判斷台灣是否達到可以解封的標準。就台灣的醫療從業人員來講，數量不足以應付可能的大規模感染，台灣之所以還未如美國那般崩潰，一來因為台灣並未普篩，許多疑似的案例可能都被當成流感處理，故未突現確診案例急速上升的情況；二來則因為現在的確診病例少，台灣現有的醫療還算「可以應付」。假設日後第二波肺炎疫情來襲，台灣還能這麼安然無恙、台灣防疫「難波萬」（number one）的自吹自擂嗎？

總吵着要糖 不分給別人糖吃

目前台灣擬定的第一類國家包含新西蘭與帕勞，為可能病例發生數較少的地區，針對這些地區目前考慮採入境進行自主健康管理，但目前還未定案；第二類則是風險較低如越南、文萊，當地有發生病例但風險較低，這些地區若採取檢疫十四天對於商務來說可能比較不利，因此考慮檢疫五天並接受採檢為陰性可轉自主健康管理；第三類國家如日本、澳大利亞、韓國，會採取更嚴格的檢疫措施；第四類則是其他較高風險國家，會另有應對政策。

台灣方面衷心盼望日本、澳大利亞解封的首波名單出現台灣，諷刺的是台灣一邊口喊互惠互利原則，一邊默默將日本、澳大利亞納入次高風險分類，坐實台灣部分網友對台灣政府的批評，可謂「台灣總吵著要糖，卻不分給別人糖」。

國際不對台灣解封的態勢相當清楚的點出，整個國際社會──除了中國，都陪台灣演了一齣「抗中肥皂劇」，劇中的台灣被吹噓成防疫有成、國內能量足以應付嚴重疫情、全球效法「台灣模式」，從台灣想要重回WHA到參與世界衛生組織（WHO）完整體系跟活動，再到歐美對WHA支持台灣參與的提案「口惠而實不至」的那刻起，國際就已甩鍋，不再陪台灣演戲。

吹噓過頭的「台灣模式」，透出台灣人心理上的自卑，只得向外尋求由自卑構築而成的過頭驕傲感。