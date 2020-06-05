中央動員力撐小販擺檔　「地攤經濟」能否抵抗疫情衝擊？

國務院總理李克強日前在記者會提到，內地有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣，下同），「在一個中等城市可能租房都困難」，政府亟需就此採取紓困政策。他更即場表示「地攤經濟」有效用，可以促進就業。

前線城管趕小販變撐小販

中國人均收入處於世界中游，貧富差距可觀，經濟增長動力插下降，這是講了很多年的老問題。時值新冠肺炎疫情重創全球經濟，李克強的講法就獲得了全新意義：內外大環境形勢更嚴峻，國民生計受威脅，無論是黨政機關和社會各界都需要迅速應變，「地攤經濟」是選項之一。

上海思南公館的高檔「地攤」。（資料圖片）

從政策動員一面看，「地攤經濟」的起承轉合十分常見，不外乎是形勢特殊之下，地方政府行使權宜之計，繼而中央看到拿得上手的成績，於是鼓勵各地仿效跟從。李克強便在記者會上不點名讚揚四川成都，引報道指其創造了10萬個職位，之後他更在山東考察其間，重申地攤經濟和小店經濟是就業崗位的重要來源。

由於總理踴躍鼓勵，黨政機關從上而下迅速響應，中央文明辦即表明，不再將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，之後各市隨之「拆牆鬆綁」，放鬆小販管理規則，額外劃撥攤位用地，以至往日驅趕攤販的城管，竟紛紛轉為支持擺攤，打電話通知小販到指定地點經營。

「地攤經濟」可以有不同形態

與以往有少許不同，官方和內媒都不諱言，「地攤經濟」在於政府開放社會資源，容讓失業或就業不足人口幫補收入。可是當我們講「地攤經濟」，講的又是哪一種「地攤」呢？講到最高檔的一種，可以是名牌商戶在市公園擺設亮麗攤檔；至於最低檔的一種，可以是簡單在貧民窟旁爛地各自鋪塊布就地擺貨。

🔑🔑吉林省長春市轄區被指圍封免費停車場，改造為收取「衛生費」的地攤區（微博圖片）🔑🔑

+ 5 + 4 + 3

換言之，李克強推銷「地攤經濟」，但採取哪一種形態就取決於地方官民互動和選擇。以成都為例，市政府的定位是「一體均沾」，上至大型商場可「臨時佔道促銷」，地鋪商戶也可以「越門經營」，當然亦會容許「流動商販在一定區域販賣經營」，「佔道攤點攤區和夜市」。

至於在另一極端，可能都是臨時劃一塊地出來，稱之為攤位區和夜市，其間難免流弊叢生。遼寧大連一夜市開放後，隨即出交通堵塞、衛生環境惡劣等情況，很快就停辦整改；吉林長春則傳出，官方圍封市集外免費停車場，劃撥為地攤用地，致使停車場的使用者一時間大為不便。

P2P和共享單車是前車之鑒

由此可見，基層政府的管理方式決定「地攤經濟」成敗，稍一不慎輕則影響居民生活，重則留下炒賣或貪污的灰色地帶。與此同時，作為權宜之計或長遠實驗都好，宏觀因素亦不能忽視，始終經濟運作自有規律，不是官方一聲令下就辦得到，地方靈活變動也有其極限。

🔑🔑河南省鄭州市傳出小販攤位被「坐地起價」（微博圖片）🔑🔑

首先尤其是在大城市，內地民眾近年習慣網購，收入上升亦鼓勵他們尋求優質消費，轉行人士臨時堆砌的簡陋地攤難以競爭。其次，即使地攤有客源，並且獲益於偏低固定開支，小販生意可能會變相影響「正規」商戶的收入。無論是哪一種情況，官方都需要小心衡量箇中經濟得失。

政策動員近年並不罕見，但不時流於無疾而終，甚至弄巧反拙，P2P和共享單車正是前車之鑒。