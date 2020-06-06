【觀察】防疫的「台灣模式」與逐漸「正常」的國際社會

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19,新冠肺炎）肆虐，台灣以有利防疫的海島地理環境及「抗中」政治操作，到6月5日為止，官方統計只有443人確診、7人死亡，交出一張漂亮的防疫成績單，也讓蔡英文政府有信心將這個防疫方式冠上「台灣模式」（Taiwan Model）名稱，拍攝影片正式向國際社會宣傳，擴大、加深「Taiwan can Help」、「Taiwan is Helping」國際形象。

陳建仁卸任台灣副總統後，順勢成為「台灣模式」國際宣傳大使。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文政府在這段期間向各國援贈不少醫療用口罩，「台灣模式」影片一出爐，確實有不少獲援贈國家民間團體感恩圖報、投桃報李，拍攝影片讚揚「台灣模式」幫了大忙，國際知名公衛學者、前台灣副總統陳建仁也順勢成為「台灣模式」國際宣傳大使，以視訊方式「出席」不少針對防治新冠肺炎疫情的國際論壇、研討會，更在6月3日英國下議院舉辦的聽證會中加碼，指若能讓台灣以觀察員身份參與世界衛生組織（WHO）運作，將創造台灣、WHO及國際社會三贏局面。

不過，「台灣模式」創造的好成績與援贈各國口罩獲得的名聲，在國際社會於疫情稍緩後，尋求解封、恢復正常生活之際，除了民間團體、機構代表拍攝視頻表達謝意，讓台灣人的自信心與榮譽感爆棚外，台灣人民似乎沒有其他實質收穫，甚至在各國為了重啟經濟，開始鬆綁嚴格的外國人入境疫調及隔離措施時，不少人還因此玻璃心碎。

舉例來說，包括日本、新西蘭、希臘及歐盟各國已開始放寬外國人入境旅遊管制規定，為兼顧外國人入境旅遊的可執行性並避免成為疫情升高的不可控變因，依照常理，交出一張漂亮防疫成績單的台灣，理應成為各國第一波開放的對象，實際上到目前為止，還沒有任何一個國家將台灣列入首波解封名單內，尤其台灣人境外旅遊指名度最高、親善度也最高的日本，讓台灣人的心碎指度最高。

蔡英文政府向國際援贈口罩，打造「Taiwan can Help」國際形象。（twitter@台灣外交部）

台灣外交部以「解封須平等互惠」理由解釋日本首波解封未納台灣，台灣日本關係協會則以「還沒定案，會積極爭取」搪塞，只有防疫指揮官、台灣衛福部長陳時中的回答最老實，他表示，各國解封一定會考慮對疫情的影響、平等互惠原則以及政治因素，「我認為最後一個（政治）因素可能都大於前面兩個因素」。

陳時中的答覆顯示他對「台灣模式」防疫成績單的「純度」有信心。在這個前提下，對日本來說，開放來自疫情平隱地區的台灣人到日本旅遊以提振日本經濟，多利少害，台灣有沒有平等開放日本人赴台旅遊，應該不在考慮之內，因此，只剩下「政治因素」這個原因。

台灣日本關係協會說「一中原則」應不是日本首波解封不納台灣的原因，也不算完全錯，更正確的說，是日本政府基於自身利益，避免成為助長蔡英文政府國際聲勢，成為北京指責「以疫謀獨」的「幫兇」，損及未完成的習近平赴日國是訪問及加速中的「中日韓自由貿易協議」的談判，對日本政府來說，台人赴日旅遊與中日韓深化經濟融合，孰輕孰重，其理甚明。

日本及世界各國遲早會對台灣解封，不過，若多數國家在對大陸解封的同時，甚至之後才對台灣解封，也不必太過意外。台灣人必須知道，「台灣模式」的確讓蔡英文政府交出一張漂亮的防疫成績單，但當疫情趨緩，國際社會開始逐步恢復正常之際，觀看台灣的視角回覆「正常」，也是很正常的事。