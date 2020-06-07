【觀察】罷韓成功後　民進黨內卡位戰開打

高雄市長韓國瑜以相當難堪的罷免票數字下台，預估將在一周之後解職。國民黨在罷韓案結束之後，下一階段的挑戰，就是即將迎面而來的高雄市長補選。 這個補選，一般預估國民黨甚至藍營幾乎沒有機會，而民進黨內雖然主旋律是現任行政院副院長陳其邁重新披掛上陣，而陳其邁重新前進高雄、奪下民進黨的南部票倉，是否真的穩操勝券？

首先，陳其邁辭掉行政院副院長投入高雄市長選舉，第一個要面對的就是行政院內閣的「小改組」。誰來接替陳其邁？一般預估將會挑選財經專長的副院長，能夠協助院長蘇貞昌，解決即將來到的振興經濟問題。除了陳其邁之外，是否民進黨內另有梟雄躍躍欲試？目前民進黨內都在看新潮流系（新系）與海派的動作，作為新系指標的立法委員劉世芳，可能因為準備不夠而上陣機率小。而原本被新系支持、而後又跳到海派的立委趙天麟，近日的政治動作也不斷，甚至在新系中引發叫罵，可見得對於高雄市長補選此局幾乎唾手可得的大位，在民進黨內也掀起些許干戈。

高雄市長韓國瑜罷免案6日投票，行政院副院長陳其邁（前左）與兒子前往左營區新莊小學投票。（中央社）

而從高雄市長補選開始，其實民進黨內的縣市長競爭戰，已經悄悄開打。2022年的地方選舉，民進黨內樂觀認為，將會奪回2018年被國民黨搶奪而去的多半失土，國民黨很可能在2022年，完全沒有太多戰鬥力，包括人脈、錢脈、媒體、話語權都已經掌握在民進黨手上，令民進黨成為「黨國食物鏈」般的利益團體，故2022年此役，民進黨內將掀起腥風血雨。目前的指標縣市，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、基隆市、台中市和屏東縣，可能是民進黨內戰況最激烈、撕裂最大的指標縣市。

新北市方面，由於現任市長侯友宜的堅強實力，民進黨內並不看好能在2022年奪下。侯友宜除了高支持率、與韓國瑜刻意劃清界線以及在基層經營賣力，再加上連任優勢，幾乎可說是不動如山。除非情勢有變，民進黨在2022年將會派出犧牲打來應對，此犧牲打的目的即在「練兵」，行政院長蘇貞昌推出女兒蘇巧慧爭取新北市長的意志相當堅定，且布局已久，但是目標放在2026年侯友宜卸任之後，而非2022年。

新北市長侯友宜（中）。（洪嘉徽攝）

台北市的戰況將相當複雜，因為牽涉到柯文哲卸任、以及其意在2024總統大選、以及民眾黨是否能擴大基盤的關鍵因素，民進黨在台北市可能目前還缺乏強棒應對，聲浪相當高的前文化部長鄭麗君，可能性相當低，因為民進黨內已有共識，將讓鄭麗君直接以其他身份「養望」，由於鄭與民進黨內各派系都有好，將是2024相當優秀的副總統人選。

而民進黨新系和非新系會推誰競爭台北市長？此也要評估民眾黨現任市長柯文哲選擇誰「接班」？「接班」者實力如何？以及國民黨是否會和民眾黨合作？目前局勢相當複雜，民進黨內有聲音競逐台北市長者，包括立委吳思瑤、基隆市長林右昌甚至立委落選人吳怡農，都是目前浮上台面被討論的人物。

柯文哲的一舉一動，還是牽動罷韓案之後的政治版圖變動。（台北市政府）

最關鍵的是桃園市，市長鄭文燦一直是2024年競逐總統大位的熱門人選，在新冠肺炎疫情發生之前，政壇一般評估，鄭文燦在2021年市長任期過半之後，將會北上中央接任閣揆，開始「養望」，整合各派系力量。但是，由於疫情影響，原本被視為過渡性質的閣揆蘇貞昌，被蔡英文稱讚為「護國院長」，蘇貞昌的政治行情不斷看漲，甚至有聲音認為蘇開始「動念」2024年的大位，故鄭文燦在此布局下，變成尷尬的存在。而蘇貞昌在疫情期間對鄭文燦的不假辭色等政治表演，也可看出火藥味。鄭文燦是否能在2022年之前，在中央找到制高點，是他是否能夠前進一步的關鍵。

據知，由於桃園市長的選情詭譎，2022年的大選中，民進黨內目前並沒有在桃園市培養足夠聲望的鄭文燦接班人，甚至新系也沒有幫鄭文燦在桃園市布局，故在鄭文燦個人意志之下，可能尋求非新系的市長黑馬人選，目前被傳出的是也即將卸任、風評不錯的新竹市長林智堅，這是鄭文燦公開與非新系的勢力結合，一旦非新系者在桃園市長一職順利接班，則鄭文燦的政治實力將會達到巔峰。其與賴清德之間在新系內部的競爭，鄭文燦還是有贏面。

後蔡英文時代來臨，鄭文燦的所有盤算，都讓人相當關注。（洪嘉徽攝）

此外，台中市市長盧秀燕的風評雖然不高，但是民進黨內目前並未有明確的台中市市長戰略佈局。一般認為立法院副院長蔡其昌，將挾着新系、台中海線的角頭實力，演出台中市長的「王子復仇記」，奪回當年被林佳龍搶得先機的市長競選門票。而交通部長林佳龍再戰台中市的機率相當低，由於其在台中市的執政風評不佳，林佳龍目前意在代表非新系勢力，奪取2024年的總統大位門票，但一般並不看好。

最複雜的就是屏東縣，由於有「小英的故鄉」之稱，也是政治明星的培養皿。現任縣長、新系要角潘孟安，並未有意將要接班給經營已久的立委鍾佳濱，這是屬於民進黨內新系的內鬨。潘孟安另有市議員的子弟兵想要接棒。而總統府秘書長蘇嘉全也是屏東地方之霸，其姪蘇震清在2019年黨內立委選戰中，與新系產生嚴重衝突，故蘇嘉全也可能趁着新系在屏東縣內鬨的狀況下，團結非新系勢力，拱蘇震清上位，但可以肯定的是，屏東縣長的民進黨內初選，將會腥風血雨。

罷韓案以對民進黨而言相當漂亮的結果落幕，民進黨目前在台灣已是一黨獨大、可能長期執政的大黨，在野黨目前幾乎沒有任何實力與民進黨對抗，而國民黨內已經有聲音，認為必須和柯文哲合作，否則沒有活路。而柯文哲本身是願意與國民黨合作，或是走出自己的第三條路，都將是未來半年至1年內政壇猛烈巨變的徵兆。從高雄市長補選開始的整個巨變，要一路到2024年總統大選才能告一段落。