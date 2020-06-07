【罷韓成功】罷韓投票高空飛過　台灣「親中派」是否泡沫化？

由於韓國瑜以相當難堪的高票數字，遭到高雄市民罷免成功，罷免票高於當年當選票許多，罷免票數的衝高，讓台灣政壇議論紛紛。今日包括日本、韓國媒體，都評論認為韓國瑜的失敗，代表台灣內部的「親中派」力量式微，甚至將泡沫化。未來與「親中」掛上關係的政治人物與政黨，都將被市場淘汰。事實是否如此？

罷韓案後，親近民進黨的名嘴、政客和媒體，皆把下一個針對的焦點，放在柯文哲身上。柯文哲與民眾黨的一舉一動，已經被放在顯微鏡底下檢驗。對於高雄市長可能來臨的補選案，柯文哲在6月7日上午已經表明，民眾黨不會推出市長候選人，破除外界民眾黨將不放過機會的傳聞。但是，柯文哲是否被視為下一個將被攻擊的「親中派」政治人物，可能會泡沫化？目前端看民進黨與柯文哲間的複雜關係，將如何理清？很有趣的是，柯文哲在罷韓之前，被媒體詢問如何看待韓國瑜此人？柯文哲刻意引用副總統賴清德曾經對韓國瑜的評價：「百年難得一見的政治奇才」來形容，引起一陣議論。事實上，柯文哲已經在處理所謂「親中」的政治帽子。

柯文哲將繼韓國瑜之後，成為民進黨全力打擊的對象。民進黨已經開始將「親中」標籤貼於其身上。而柯文哲則迅速提醒台灣社會，賴清德曾經說過同樣的話。（洪嘉徽／多維新聞）

眾所周知，曾經講過「親中」言論的民進黨黨內政治領袖，屈指一數相當的多，包括賴清德曾說過他是「親中愛台」，鄭文燦當時為了區別與賴清德的不同，說出他是「和中愛台」，而非新系的林佳龍，當年市長時代也提出「知中愛台」的說法，而這些與賴清德相互呼應的「親中」言論，當年也都獲得台灣總統府和民進黨中央的正式支持與響應。

2017年6月7日，時任民進黨副秘書長的徐佳青為賴清德突如其來的「親中愛台」爭議言論解套，認為賴清德「與黨的意見一致，『親中愛台』是黨的基本原則與信念，且無論中央或地方，皆沒有人有不同意見。」而當時的總統府發言人林鶴明也曾經同時為賴清德背書，強調「兩岸交流不應有任何政治前提，不應有『不當干擾』，才能真正互相理解、認識，並進一步促進雙方進行有意義的發展及合作。」

賴清德曾經強調自己「親中愛台」，且經過民進黨中央和總統府的全力護航解釋，此歷史僅3年而已。（中央社）

上述是民進黨血淋淋的「親中」歷史，政壇並沒有或忘，當時有意問鼎大位的政治諸侯，紛紛強調自己「親中、知中、和中甚至友中」，成為民進黨內當時的流行用語，似乎沒有搭上這班「親中」列車，就會被政治潮流淘汰一般。如今，局勢已經180度大轉變，「親中」變成票房毒藥，成為跟韓國瑜同隊的標籤、與北京交好的政治帽子，這些當年紛紛搶着發表親中言論的民進黨諸侯，如今都噤聲不語。柯文哲重提賴清德當年的言論，事實上是在提醒台灣社會輿論，所謂「親中」是一頂民進黨現今製造白色恐怖的言論箝制工具，想用「親中」來消滅所有反民進黨的政治勢力，卻已經忘記自己當年有多麼「親中」。

台灣的政治版圖，原本就分為統派、獨派和不統不獨派，此三派以不統不獨派為大宗，也是歷屆選戰中，每一個政黨和政治人物極力爭取的票源基礎。極端的統派、獨派幾乎沒有票房，這已經是這數十年以來台灣選舉結果的固定理論。如今，因為國際局勢、肺炎疫情、香港問題、中美對抗等天時、地利和人和，民進黨與蔡英文已經全部拿下台灣政治絕大多數的資源，成為幾乎可說是長久僵固執政的政黨，突然膨脹巨大化的民進黨，黨內鬥爭已經開始，而對黨外不同意見者的追殺，也已經啟動。

而「親中」此詞或許目前是台灣社會的票房毒藥，只要沾上邊的政治人物幾乎沒有存活空間，但是，回想看看當年民進黨內各大政治山頭紛紛表態「親中」的模樣，短短3年時間，宛若遺忘症一般，沒有人再敢提起「親中」，而在可見未來的大選，將對手抹紅、將「親中」帽子戴上對手頭上，看似民進黨就能贏定，事實上是否真如此？民進黨的中國政策，隨着政治舞台的燈光變化而毫無邏輯的轉變，政治幻術如何破解？與民進黨不同道的台灣政治勢力，如今正在集結，想着如何破解民進黨營造白色恐怖氣氛的政治戲碼，柯文哲已經開出第一槍，未來精彩可期。