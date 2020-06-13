【第二海軍】不容忽視的日韓海警實力

所謂「第二海軍」，意思是指在正規海軍兵力之外，各國的海上武力。本專題所指的，即是各國的「Coast Guard」，根據各國用法不同，有海警、海岸防衛隊、海上保安廳、海洋警察、海巡署等多種用法。本專題將以點兵方式，從軍事、政治角度，來剖析中、美、日、韓、台等地的海警實力，以「第二海軍」的角度，來分析各國擁有龐大海警力量，以及各外圍爭議海域島礁的對峙狀況。

日本海上保安廳（Japan Coast Guard, JCG）是目前西太平洋諸國中，船隻數量最多、飛行機最多，科技含量最高且值勤最有效率的一支海上警察部隊。由於日本與鄰近諸國有許多爭議性海域、島礁等衝突，故其海上保安廳一直以來都以及其迅速的姿態迅速發展，且運用最新的警監控制科技，和相當的輕型火力，組合成一支具備海陸空三棲值勤能力的特殊隊伍，堪稱是日本的「第二海軍」。

海上保安廳成立於1948年，當初命名為「海上安全局」，時間遠比1954年才成立的海上自衛隊（JMSDF）還要早，可說是二次世界大戰日本慘敗後，在一片廢墟中迅速成長的海上警備隊伍。海上保安廳並不隸屬於日本警察廳所管轄，也不隸屬於更上層的日本國家公安委員會，而是直接隸屬於日本政府內閣中的國土交通省管轄，這與一般人的認知有所差距。由於國土交通省的資源豐富且預算充足，海上保安廳的擴張速度得益於此，與日本警察廳、日本防衛省相比，其成長速度相對快速。

位於日本東京都千代田區霞關的海上保安廳總部，其實力為西太平洋最強大的海上警備力量。（擷取自維基百科圖片）

1948年成立之初，當時的海上安全局（Maritime Safety Agency, MSA），是作為日本交通省的一個外部站點，主要的任務是防止在二戰終戰後初期的一片混亂局勢中，來自朝鮮半島的人口以及貨品走私猖獗的現象，當時統治日本的盟軍總部（GHQ）要求美國海岸防衛隊（USCG）協助，依照美國的原型，幫助日本成立類似的海上警備組織，且無償提供給日本海上安全局大量的備役船隻，作為阻擋走私偷渡的警備力量。

除了要防範猖獗的走私活動外，成立初期的海上保安廳，還必須應付在二戰後，美軍在日本外圍水域所遺留下來的大量攻擊性水雷，故清除水雷的工作，也是成立初期的海上安全局之主要業務，屬於海上安全局內的「沿海安全部隊」，這支部隊後來獨立出來，成為海上自衛隊的前身。韓戰爆發之後，作為協助盟軍除雷任務工作派遣，日本海上安全局沿海安全部隊，也派出掃雷艦，協助美軍在朝鮮半島的戰事。

1954年，海上安全局沿海安全部隊，獨立出來改稱為海上自衛隊後，其除雷、海上哨戒巡邏的能力，在西太平洋都是第一強大的，至今日本海上自衛隊的除雷能力也是世界一流，得利於當年海上安全局的除雷經驗。

韓戰時代，協助盟軍排除水雷的早期日本海上安全局船隻。（MINE SWEEPING BOAT DIVISION ONE FORMED IN KOREA）

日本海上保安廳，擁有全亞洲最龐大的艦隊陣容，至今根據統計，共有455艘各式不同艦艇，包括3,000噸級以下的巡邏艦121艘，600噸以下巡邏艇234艘，以及特種警備艇63艘，水文調查船13艘，以及各式輔助型、消防型艦艇等。其中，大型可搭載直升機的巡邏艦（PLH）超過20艘，其中最老的宗谷級大型直升機巡邏艦，可搭載1架直升機，滿載排水量達到4,089噸，目前一艘服役中。

後繼者輕津級大型直升機巡邏艦，滿載排水量4,037噸，可搭載1架Bell212型直升機，目前服役9艘，是海上保安廳的主力巡邏艦，具備遙控40mm和20mm機炮等輕武器火力。最新式的瑞穗級大型直升機巡邏艦，滿載排水量5,317噸，是海上保安廳第一種可以同時搭載2架直升機的大型艦隻，目前有2艘服役。而改良型的瑞穗級巡邏艦，至2023年財政年度預算，將有3艘服役。

同時，在中國海警的萬噸巡邏艦下水之前，海上保安廳擁有的秋津島型巡邏艦，是西太平洋最大的巡邏艦，滿載排水量達到9,350噸，可同時操作2架重型直升機，此艦目前是海上保安廳最新的主力艦種，直到財政年度2021年，共有4艘服役。此外，敷島級巡邏艦，滿載排水量高達7,175噸，也可同時操作2架重型的AS-332L超級美州豹或者Bell 212型直升機，目前有一艘在役。

滿載排水量高達9,000噸以上的秋津島級巡邏艦，是海上保安廳目前最大型的巡邏艦，可同時操作2價直升機，一般認為是針對韓國與中國海警的挑戰而建造。（Facebook @ 海上保安庁）

從最主要的大型噸位級距的巡邏艦陣容，可以看出日本海上保安廳龐大的軍容，能夠同時操作2架直升機的主力型巡邏艦，將近10艘，未來還將增加，是屬於直升機母艦型的海上保安廳巡邏艦，雖然配備僅有輕型機炮，但是其非致命性武器多樣化，噸位越大的巡邏艦，越能在距離遠、以及與對峙國家海警隊衝撞時，形成噸位優勢，這是世界各國海警隊，不斷下水大噸位型艦艇的原因。

日本海上保安廳，除了擁有龐大的艦隊陣容外，也有讓人咋舌的飛機隊伍。目前固定翼巡偵機有27架，直升機數量高達46架，幾乎是許多中型國家直升機隊的總數，數量驚人。主力直升機為歐洲直升機（Aerospatiale）出品的AS-332超級美洲獅（Super Puma）重型直升機，以及美製Bell 212型通用直升機等。除此之外，海上保安廳還保有3支特種部隊，包括特急救援隊（SRT）、國家防衛隊（NST, 機動防除隊）—專事應對石油泄漏和生化危害的應對小組，以及專門處理恐怖活動的特殊警備隊（SST）等。

日本海上保安廳的航空機隊陣容相當驚人，數量約等同於中型國家軍警用機隊的數倍。（Facebook @ 海上保安庁／多維新聞合成）

海上保安廳目前最大的挑戰，就是來自朝鮮半島，以及南西諸島爭議島礁等的挑戰，尤其是韓國海洋警察隊以及中國海警隊，對於爭議海洋區和島礁區的衝突。海上保安廳與中國海警的對峙，近年來相當引人關注，尤其是中國海警下水的2901/3901型海警艦，主要就是衝着海上保安廳的秋津島型9,000噸級海上巡邏艦而來，由於中國善於使用海上民兵、以及「灰色地帶衝突」（Grey-Zone Conflict）之類的戰術，以非傳統武裝方式，來衝擊海上保安廳的執法能耐與界線，尤其是艦艇衝撞已經是家常便飯，未來日本海上保安廳，將會逐漸面對中國海警撲面而來的強大攻擊力道。

陣容驚人的日本海上保安廳，其近期目的是為了處理多處與他國的爭議海域和島礁等領土衝突，尤其是與韓國和中國的衝突，近年來程度急遽上升。（Facebook @ 海上保安庁）

在成立之初，就以日本海上保安廳作為第一假想敵的韓國海岸防衛隊（KCG），其成立之後歷經了相當尷尬的轉型過程，時至今日仍在面臨困苦的轉型期。剛成立時隸屬於韓國國家警察廳（KNPA），是不折不扣的警察組織。在韓國民主化後，政府面對激烈的組織轉型，海岸防衛隊改隸屬於海事與漁業部管轄，不再隸屬海上警察。

而2014年4月16日發生了世越號客船沉船慘劇，韓國海岸防衛隊無法在第一時間援救該船，並且有拖延、怠惰、失能等醜聞出現，逼使時任韓國總統朴槿惠宣布，解散韓國海岸防衛隊，並且新成立安全和公共管理部（MOSPA）的新組織，但是並未重建海岸防衛隊之前，朴槿惠已經因醜聞案而下台，新任總統文在寅在2017年7月26日，才正式宣布將已經解散的韓國海岸防衛隊，改組為韓國海洋警察隊。

與美國海岸防衛隊並肩航行的韓國海洋警察隊太平洋級3,000噸巡邏艦。（Facebook @ U.S.G.C）

由於歷經威權時代、民主化轉型以及世越號醜聞等多次事件，韓國海洋警察隊經過多次的政治拉鋸、改組和解編，從原本海上警察隊（類似台灣在戒嚴時代專門管制海岸的警備總部）與海上防衛隊不同隊伍平行值勤的尷尬階段，到世越號慘劇後的重新整編改組，目前韓國海洋警察隊，已經開始慢慢恢復元氣，並且展開大造艦計劃。

目前服役最大型艦為滿載排水量5,000噸級的參峰級（Sam Bong）巡邏艦，配備有20mm多管機炮和70倍徑的40mm機炮，還有威力強大的水龍炮。搭載一架法制AS565海豚式搜救直升機，日本方面認為，韓國製造參峰級巡邏艦，意在與日本處理獨島（日本稱竹島）的爭議。由於二國之間為了此島，幾乎兵戎相向，目前由韓國方面有效控制的該島，常常遭受日本海上保安廳、以及海上自衛隊航空機的騷擾，故韓國海洋警察隊目前的重點任務，即是維護獨島的有效控制，島上並有軍方的獨島防衛隊，約40名武裝軍人長期駐守，每年並會聯合韓國三軍及特種部隊，演練獨島奪還戰。

參峰級巡邏艦是目前韓國海洋警察隊的主力之一，某些艦已經配備有76mm快炮，火力等同軍用巡防艦。（Facebook @ KGC）

除了主力的參峰級巡邏艦（1+1艘）外，韓國海洋警察隊的主力為12艘太平洋級（Taepyeongyang class）3,000噸巡邏艦，以及1艘濟民級（Jaemin class）2,000噸巡邏艦。最新建造的李清好級巡邏艦，滿載排水量一樣是5,000噸以上，2016年入列服役，裝備76mm艦炮，是韓國海警隊，唯一一艘裝配軍用級艦炮的海巡艦，火力相當強大，已經是海軍巡防艦等級。至於航空隊的實力，目前共有固定翼巡邏機8架，以及18架各型直升機，數量最多的為俄羅斯當年為了償債而奉送韓國的Ka-32C直升機，總共有8架服役。與日本海上保安廳比較，韓國海洋警察隊的航空機群，並不構成威脅。

直觀日、韓二國的「第二海軍」隊伍，事實上其實力已經和正規海軍不相上下。日本海上保安廳由於歷史因素，其發展受到美國的強力拱衛，在冷戰時代成為西太平洋一支相當龐大的專業艦隊，而且掃雷、反走私的能力皆為一流。但是海上保安廳礙於日本憲法等因素，無法「平戰轉換」成為在戰時海上自衛隊的一部分，無法發揮軍事火力。

反觀韓國海洋警察隊的發展，由於不受任何限制，雖然歷經複雜的分裂改組和重整等歷程，但是韓國海洋警察隊已經開始將軍用火力，使用在海巡艦艇上面，使得其大噸位級的海巡艦，具有海軍巡防艦的軍事攻擊能力，其首要對手是日本海上保安廳，未來日韓之間的海洋衝突，被視為是西太平洋未來頗具威脅性的火藥庫之一。