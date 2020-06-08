【觀察】罷韓過後　國民黨的多事之秋將至

罷免高雄市長投票於6月6日在高雄舉行，韓國瑜終以同意票93萬9,090票遭到罷免，遠超罷免門坎的57萬4,996票。幾家歡樂幾家愁，罷韓群眾無不歡欣鼓舞，挺韓群眾則黯然落淚、萬般惋惜。

伴隨韓國瑜被罷免的現實，國民黨的多事之秋隱約到來。罷韓一過，不僅代表國民黨於2020年遭逢第二次大敗，高雄市長補選亦被認為岌岌可危，同時國民黨主席暨立委江啟臣的領導權威性也遭逢重挫。

最令國民黨支持者擔憂的是，國民黨未來究竟該何去何從？目前國民黨正站在命運的十字路口。

高雄市長韓國瑜（前）6日下午5時20分率首長在四維行政中心中庭致意，發表兩個感謝、三個遺憾與一個祝福，感謝2018年市長選舉有89萬選民投票給他，讓他有機會服務高雄，也感謝有130多萬市民沒有出來投票罷韓。（中央社供圖）

國民黨危機 藍委們的擔憂

據台媒中央社6月7日報道，一名不願具名的國民黨籍立委表示，這次罷韓投票對江啟臣而言，是接任黨主席後的第一個考驗，結果顯然不讓人滿意，這對江啟臣來說算是小傷，也對領導威信有所傷害。

該名藍委話鋒一轉，帶到國民黨改革委員會的改革報吿，表示若未來國民黨改革委員會所提出的改革方案不夠亮眼，就會變成大傷，如果江啟臣明（2021）年想續任黨主席，將面臨很大難關。

另一名藍委則認為，罷韓的結果不能太苛責江啟臣，畢竟江啟臣擔任黨主席也才3個月，江啟臣這幾個月要走訪各執政縣市，又要處理黨務，已焦頭爛額，且韓國瑜這件事，本身就是以高雄市政府為主，大家能幫就幫。

儘管國民黨立委所言固有其着眼點，卻也有忽略的地方。在整場罷韓戰中，黨主席的角色本應於戰略上示現「積極主動」，然而事事遷就韓國瑜的意願，則是太過「被動」。罷韓不是只有韓國瑜一人之事，而是關乎國民黨的未來經營，故當國民黨反制罷韓的戰術打不出效果，或是根本沒有戰術可言，對於國民黨的現在當家則是重傷。

高雄市长韩国瑜罢免案6日结果揭晓，罢韩确定成功。国民党主席江启臣（前左3）傍晚现身高雄市党部，率党内同仁出面发表谈话。（中央社）

此刻的韓國瑜支持者一方面於網絡上控訴民進黨動員國家機器「全國罷國瑜」，另一方面即將劍指江啟臣，何以在罷韓及高雄市議長許崑源過世後，仍舊不見組織攻勢的態勢？質疑之聲由此而出。這種質疑會隨着江啟臣的作為無法滿足藍營選民，滾雪球式的擴大，反而供給國民黨內某些人「起兵叛亂」的藉口，屆時不無可能開啟新一波的黨內大亂鬥──特別是在高雄市長補選也遭逢失敗的時候。

國民黨秘書長李乾龍已公開表示過，國民黨的方向是希望找在地的年輕人，年紀在40歲上下，目前已有一些人選，仍在徵詢中。李乾龍說這話的同時，也留了一個伏筆，「不排斥與他黨合作，有好人選當然沒問題，但仍是希望以國民黨自己為優先」。

李乾龍貴為黨的秘書長，說話自然動輒得咎，是否也表示國民黨決策核心某方面也有自覺，罷韓一過，國民黨的候選人往後難在高雄施展拳腳，不得不跟其他政黨妥協合作？

2024年，侯友宜（中）倘要角逐總統大位，侯友宜今日無奈之下選擇不針對罷韓有所作為，未來會不會反成藍營選民、韓國瑜支持者大做文章的籌碼？ （中央社供圖）

國民黨的明日之星需要韓國瑜？

罷韓通過，韓國瑜中箭落馬，等同宣吿「韓流」終結。這卻不意味着國民黨可以完全吿別韓國瑜。

曹魏大臣裴潛曾給予劉備評價，「使居中國，能亂人，不能為治。若乘邊守險，足為一方之主。」這樣的敘述，或也可借代形容韓國瑜。

依照韓國瑜在2020年總統大選中，依舊可拿552萬票的經驗，韓國瑜未來縱不能當家作主，也能起到號召支持群眾的作用，甚至可說，當韓國瑜離開政治職位給予他的身分，他能展現的號召力可能將不受「身分」的束縛。

一般認為，國民黨未來的明日之星是現任新北市長侯友宜，而在這場罷韓之戰中，侯友宜幾乎未曾吭聲，2018年曾現「禿子、漢子、燕子」三人同台炒高藍營全台選舉氣勢的場景，仍然歷歷在目。倘2024年侯友宜果真有意一搏總統大位，侯友宜萬般無奈下選擇面對罷韓的「不作為」是否將成「侯韓情結」？甚至，倘若國民黨2024年與「他黨」妥協合作，是否能繞過韓國瑜？

一場罷韓，代表的不只是投票結果，那是高雄市民對韓國瑜的「仇恨體現」，也象徵着國民黨將迎來多事之秋，政治鬥爭恐更將白熱化。