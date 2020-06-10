【觀察】釣島爭議蔡英文軟腳　日本復歸台灣宗主國了？

釣魚島爭議近日隨着日本的地方議會片面提出改名案，重新浮上台面。日本沖繩縣石垣市議會6月9日提出更名案，意將釣魚島（日本稱為「尖閣諸島」，台灣稱「釣魚台列嶼」）行政區域地址由「登野城」改為「登野城尖閣」，預定6月22日表決。由於日本現任執政黨自民黨在市議會佔多數，議案通過機率高，且必然引發主張列島主權的中國大陸及台灣抗議。

針對日本石垣市議會研擬將釣魚台改名，台灣保釣團體在當地時間6月9日率眾赴日本台灣交流協會台北事務所抗議。（洪嘉徽／多維新聞）

石垣市長中山義隆在接受媒體訪問時表示，「石垣島的登野城和尖閣諸島的登野城曾經搞混，為了更明確而更名。由於已做好更名手續的準備，故向市議會提案，對於提案的時機，並沒有意圖。」

台灣方面於此同時的應對方式是，透過台灣外交部，同步從台北、東京，向日方表達「嚴正關切」，主張釣島的主權應屬台灣，毋庸置疑。台灣駐日代表謝長廷對外表示的內容，大體而言在呼應中山義隆的說法，僅簡單強調台灣的立場是釣魚島主權屬於台灣，立場不會改變，也不會因為他們變更地址而改變，而現在台灣、日本和中國三方均主張擁有主權，在主權上各自表述，反對變更現狀，台灣已向日方表達台灣的嚴正立場和關切。

謝長廷補充，「日本地方議會做的決議，並不是中央的決策，也不是現狀有很大的變化，台灣的立場也不會因此有改變。」

中國、日本及韓國領導人都同意加速推動FTA談判進程，深化經濟融合。日本一方面向中共示好，另一方面看準台灣需要日本製衡中共，藉機欲圖竊占釣島。 （新華社）

石垣市議員提交更名案的當天（6月9日），台灣的保釣團體來到日本台灣交流協會台北事務所抗議，高呼「保護漁權、保障主權」等口號警吿日方，並抨擊民進黨政府對日卑躬屈膝。

同是應對釣島爭議，2008年6月14日前行政院長劉兆玄面對國民黨立委的質詢，說出「為了保釣，不惜一戰」的豪語，儘管氣魄隨着當天晚間的官方新聞稿而散，總歸是做出了捍衛釣島主權的「勢」。6月15日，親民進黨的國際關係學者紛紛投書，炮轟馬英九政府是個好戰的政府，台灣閣揆竟讓國際看笑話等語云雲。對比12年後民進黨政府面對與日方的釣島爭議衝突，台灣的駐日代表基本論調與日方雷同，台灣外交部採取軟性回應，2008年怒轟馬英九政府的人不知如今又在何方？

2008年的馬英九與2020年的蔡英文，兩位台灣領導人面對釣島爭議的籌碼或有不同，2008年的馬英九尚有穩定的兩岸關係，與日方的領土角力尚有北京能做槓桿，讓中日台三方維持一種微妙的平衡；2020年的蔡英文，面對兩岸關係冰點，尚須親美攏日以制中，若在釣島爭議這盤棋下得過猛，蔡英文最好的區域夥伴便有可能就此離去，乃至日本挺台參與世界衛生大會（WHA）的台日友好公關形象，皆有可能一去不復返，故蔡英文只能軟、不能硬。

台灣前行政院長劉兆玄。（網絡圖片）

然而，爬梳釣島爭議的歷史，日方試圖片面竊占釣島的事迹層出不窮，如2010年石垣市宣布將1月14日訂定為尖閣諸島開拓日，以紀念日本政府於1895年1月14日時將釣島以及周圍島嶼編入日本領土；2012年四名石垣市議會議員登島逗留2小時。日方片面作為族繁不及備載。

蔡英文不願改善兩岸關係，實質影響的是台灣面對國際關係驟變到如釣島爭議此類的問題時，台灣只可能陷入被動，台灣的國際主動空間越小，歐美日等強權便越像是台灣的「宗主國」，特別是區域問題，台灣僅能依附在鄰近的日本。

台灣面對日本步步進逼，復又引發釣島爭議，軟腳立場透出台灣不妥善處理兩岸關係，台灣漸失主動的悲哀。