釣魚島要「被改名」　裝睡的民進黨怎麼顧主權

日前，日本石垣市傳出消息，當地議會提案將釣魚島（台灣稱「釣魚台列嶼」，日本稱「尖閣諸島」）的地址改為「登野城尖閣」，然而，該地在台灣是劃歸於宜蘭縣所轄，因此引起宜蘭縣政界不分藍綠黨派的不滿，有議員甚至提案將該地正名為「頭城釣魚台」反擊。台灣政壇包括各保釣團體、國民黨等都對日方行動提出抗議，但執政的民進黨中央與蔡英文迄今仍「悶不吭聲」、沒有任何說明，令人不禁懷疑，民進黨不是號稱最顧主權的台灣政黨嗎？

針對日本石垣市議會研擬將釣魚台改名，台灣保釣團體在當地時間6月9日率眾赴日本台灣交流協會台北事務所抗議。圖為釣魚台教育協會理事詹澈。（洪嘉徽／多維新聞）

本次的改名風波起因於日本沖繩縣石垣市長中山義隆在市議會提案，欲將釣魚島行政區域地址由「登野城」改為「登野城尖閣」，預定於當地時間6月22日表決。因自民黨在該市議會佔多數，此案通過機率極高。

事實上，自1960年1月19日美國和日本在華盛頓簽訂《美日安保條約》以來，釣魚島的歸屬問題就一直延燒至今。1970年8月，美國片面決定將琉球「歸還」日本，其中就包括釣魚島；1972年5月15日，美國正式將琉球交還日本，並將釣魚島管轄權同步交給日本，使得1970年起在台灣、香港以及在美台灣留學生髮起的「保釣運動」更加如火如荼。

然而，也就是因為有美國當「靠山」，即便中國大陸、台灣官方都宣稱釣魚島「自古以來」就是各自的領土，但迴歸現實，釣魚島目前的確是在日本的勢力範圍之內。自19世紀以來，日本政府透過與民間的互相租借行動、二戰後美國亦加入這項租借行列，加上2012年日本政府正式付費「購買」釣魚島，將其「國有化」，似乎讓日本擁有釣魚島更具正當性。

日本沖繩縣石垣市議會6月9日提出更名案，意將釣魚島（日本稱為「尖閣諸島」，台灣稱「釣魚台列嶼」）行政區域地址由「登野城」改為「登野城尖閣」，預定6月22日表決。（資料圖片）

另一方面，2017年時特朗普（Donald Trump）與日相安倍晉三曾發表共同聲明，確認釣魚島適用《美日安保條約》。當時，台灣總統府發言人黃重諺曾回應，「釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變」。但近年來美日仍不斷強調並確認釣魚島適用該條約第5條，並「反對任何片面改變日本管轄的行為」。

對台灣來說，釣魚島自民進黨籍現任立法院長游錫堃擔任宜蘭縣長時，就已劃入該縣頭城鎮大溪裏轄下，土地所有權人為中華民國政府，該地相關海域也是宜蘭縣的重要漁場，因此，此次日本石垣市單方面提出改名議案引起台灣各界譁然，紛紛對此提出抗議。

如今，執政的民進黨一直以來都自許為最為保護台灣「主權」的政黨，但由過去一段時日的發展來看，民進黨的主權聲索似乎只囿限於對中國大陸的批判。其實，民進黨未執政時，蔡英文曾在2010年與日本首相安倍晉三時會面時表示釣魚島主權屬於台灣。2015年7月29日，身為民進黨總統候選人的蔡英文又表示釣魚島屬於台灣。2016年2月17日，甫當選總統的蔡英文還是強調釣魚島屬於台灣。

針對日本石垣市議會研擬將釣魚台改名，台灣保釣團體在當地時間6月9日率眾赴日本台灣交流協會台北事務所抗議。（洪嘉徽／多維新聞）

然而，執政後的蔡英文政府，由於一面倒向美國的對外戰略，因此無法與美國有太多扞格產生；再加上為了構築「反中」防護網，民進黨政府對外不斷宣稱台美與台日友誼穩固，因此釣魚島被日方片面改名這種「小事」，對雙方關係來說似乎是「無傷大雅」。

任內將釣魚島劃入宜蘭縣管轄的游錫堃，對外表示釣魚島主權存在爭議，「既然有爭議應該要擱置爭議，共同開發」，他仍強調「台日是左鄰右舍，最接近的國家，而且是友好國家，希望不要挑起爭端」。台灣駐日代表謝長廷則說，「希望不要因為地方事務影響台日的友好」。但是，對台灣來說，日本的動作除了在主權爭議再添一筆，攸關漁民生活的「漁權」問題其實更為重要，特別是台日漁業協議近年來爭議不斷，釣魚島改名會不會引發後續效應，是民進黨政府也該注意的課題。

台灣立法院長游錫堃稱台日雙方應擱置爭議，共同開發釣魚島。（譚英瑛／多維新聞）

蔡英文政府雖通過外交部「膝反應」式地表示釣魚島是台灣固有領土，毋庸置疑，也呼籲日本勿讓地方性的事務影響到台日全面友好夥伴關係。但日前美、加、英等國發表聲明譴責「港版國安法」時，日本卻沒在內，而當日本欲開放首波解禁國家地區，也沒有台灣，都顯見台日實際上並未如民進黨政府宣傳的「那麼好」，日本同樣也絕非唯美是從，而是希望在夾縫中博取最大利益。民進黨政府在反中抗中上訴諸國際，那麼面對日本的進逼，是否也應該有點動作或嚴正表態，而不是隻會裝睡呼嚨，縱使知道國際現實，但若一點實際作為都沒有，則豈不枉費「顧主權」的一貫主張。