【觀察】解放軍戰機或已接觸台灣領空？

昨日（6月9日）中午時分，台灣國防部發布消息，指出中國大陸解放軍軍機Su-30型數架，接近台灣西南方空域，經台軍戰機驅離後離開。此事僅台灣國防部短短數語，且同時間稍早，又有美軍C-40C行政機在台灣空域「改航道」的事件，故一時之間各種陰謀論迸發，許多輿論認為美軍機南下，想對抗解放軍Su-30戰機群，整個故事看似可以如此順暢解讀，事實上在台灣國防部發布的短暫新聞稿中，已經可看出些許不對勁之處。

首先，一般處理解放軍軍機接近台灣空域，只要是防空識別區（ADIZ）空域內的戰機交會以及互相叫陣，通常台灣國防部會寫明，解放軍軍機進入台灣防空識別區。但是，6月9日的新聞稿，卻只寫出模糊的「空域」二字，且有些許媒體向台灣國防部求證，請其定義所謂「空域」是否是指防空識別區，台灣國防部拒絕回答，表示事涉機密，台灣空域受到台空軍完好保護，沒有問題。所以，台灣國防部罕見使用「空域」而不定義是否為防空識別區，則另一種可能，就是解放軍機已經接近或者進入台灣領空。如果此事屬實，則是解放軍機首次碰觸台灣領空，茲事體大。

解放軍是否出動殲16戰機機群，對台灣西南空域領空進行接近或者擦邊甚至「入侵」？（微博@沉默的山羊）

此外，是否為Su30戰機？也待解謎。觀察解放軍的軍機使用動態者皆知道，Su30在解放軍入列服役，幾乎超20年，早已經退出第一線戰力，轉為第二線輔助機種。不論是解放軍空軍的Su30MKK或者是海航的Su30MKII，都已經退入第二線，由中國大陸自制的殲16所替代。殲16外型與Su30差異不大，一般目視接觸很難分辨出來，只能由部份零組件以及機身編號識別出來，6月9日接近台灣「空域」者，是否為殲16戰機、而非台灣國防部所說Su30戰機，如今也成謎，因為相關問題，台灣國防部一律不回答。一方面是為了欺敵、誤導，或者不願意透露出台灣掌握的情資，另一方面可能是識別錯誤。

為何是殲16戰機的可能性高於Su30戰機？從近年來解放軍機艦繞台的頻率來看，解放軍使用的在空戰機，已經由初期繞台的進口戰機為主（Su27、Su30、Su35），在近期改成了自制的殲擊機。例如，2019年3月，解放軍自制的殲11穿越台海中線事件，解放軍已經改用自制殲擊機來展現軍力以及自信。而在今年2月9日、10日連續二天，殲11戰機不僅穿越台海中線挑戰，而且還用火控雷達鎖定台空軍F-16戰機，雙方纏鬥激烈，最後以F-16戰機脱離現場吿終，由此得知，從2019年開始，解放軍已經有自信，開始使用自制戰機來挑戰台灣空防。

解放軍從2019年初開始，已經全面採用國產戰機來對付台灣空軍，而非以往常用進口戰機。（微博@空騎兵雨人）

而接近台灣領空、或者是入侵台灣領空，目前台灣國防部內高深莫測，不願意證實，可能茲事體大，一切都是外界的各種傳言。不過，昨日解放軍軍機侵入台灣「空域」時，台灣空軍嘉義基地，就已經傳出，F-16戰機全掛彈警戒的消息，都是由非官方管道傳出，全掛彈警戒戰機不只1架，可見得情勢緊急。

目前所得知的情報綜合判斷，昨日是由廣東方面所出發、疑似海軍航空兵的殲16機群，護送數量不明的殲16D電偵戰機，對台灣進行參數蒐集、甚至試用攻擊性電戰裝置，也有可能。而以往在台灣海峽中線的台灣西南海域之防空識別區的爭奪戰，已經演進到接近台灣領空、甚至擦邊侵入台灣領空，則可能性不能排除，這從台灣國防部新聞稿的曖昧用語，可以推理而得。解放軍戰機逐漸從跨越海峽中線，直接挑戰台灣領空的這種「切香腸戰術」（Salami tactics），逐漸緊縮、包圍台灣空防區域、逼近台軍極限的挑戰，是符合目前解放軍的大戰略的。

美軍C-40行政專機飛越台灣領空，可能是觸發解放軍軍機接近台灣「空域」的因子，另外也可能因為氣候因素更改航道而引起飛越台灣領空事件。（U.S.A.F）

至於美軍行政專機使用台灣空域航路，則顯示出一些詭異的地方。台灣國防部智庫國安院官員認為，是因為氣候因素，導致C-40專機更改航道。一般來說，美軍軍機起飛經過台灣外圍，並不會提供台方其飛行計劃，因為台灣並非着陸地點。但是，6月9日台灣外圍空域的氣候，並未壞到需要美國空軍C-40更改航道，故其飛進台灣領空的動作，可能是整個殲16事件的引發點。

某些消息來源認為，美軍軍機的起降，在西太平洋地區，都在解放軍的監視中，或許因為當天解放軍驚覺美軍軍機竟然入境台灣領空，為了「主權宣示」，才有戰機機群接近甚至進入台灣領空的動作，主要是在提醒美國，台灣屬於中國的一部分，不可以任意飛越甚至降落？這是一種推測。而解放軍軍機與台軍機對峙時，美軍C-40專機剛好在台灣西南端領空目擊整個過程，也並非不可能。此外，C-40專機其飛行的終點站是泰國。

解放軍戰機逐漸緊縮、包夾台灣空軍迎擊的空域和時間，以雙發動機重型戰機，來挑戰台灣空軍僅有的單發動機中輕型戰機，其遊刃有餘的戰力，是不容忽視的，這也是美國方面在蔡英文第一任期上台之初，希望台灣採購一批擁有雙發動機的F-15C型重型空優戰機一樣，就是為了應付這樣的狀況。

但是蔡英文政府並未買單，反而改採購高價、且交機時程恐怕因為肺炎疫情而無限期延長的新造F-16V Blk70。如今，殲11、殲16等解放軍已經運用成熟的雙發動機重型戰機，將會成為挑戰台灣空域的主要戰機，台灣空軍在逐漸吃力的包夾圈內，是否擊落？或者任其飛越領空而悶聲不吭？都已經成為相當困難的政治選擇。