「國家機密」與「國際疫情」：陸生赴台就學的兩大枷鎖

自2020年1月26日台灣暫緩陸生入境以來，至今已有137天；而自4月9日大陸教育部宣布暫停陸生赴台以來，陸生赴台升讀暫停也有63天，兩方就學阻隔政策背後雖然受到疫情與兩岸關係影響，但實際承受苦果的卻是上萬名陸生，尤其孕育這個苦果的枝幹竟是不着邊際的理由。

關於陸生無法回台（或新申請赴台），近日有陸生分別詢問了兩岸主管單位台灣陸委會與大陸教育部，面對陸生籲請陸委會讓境外生中的所有應屆畢業生優先返台，並已經代為策畫具體防疫步驟，陸委會仍不置可否，表示已將要求轉達給台灣教育部，甚至解釋說是因為「國際疫情」仍然嚴峻，政府對於陸港澳生的各項管理措施，是基於整體防疫考慮的「不得已作法」。

6月4日，陸委會公布例行民調，指台灣77.5%民眾不認同「中共近期表示將堅持一國兩制、一個中國原則的九二共識，及反對台獨等立場」。（楊家鑫／多維新聞）

而面對學生提交的信息公開申請，詢問大陸暫停陸生赴台升學的理由時，大陸教育部卻回應，暫停陸生赴台升讀的理由涉及「國家機密」，不能說明；至於大陸何時開放學生陸台就讀，以及「暫停陸生赴台就讀」和「維護陸生返台就讀正當權益」的關聯性，則是以4月7日大陸教育部港澳台辦負責人受訪的內容回應，但內容多是批判台灣政府對陸生無動於衷。

就理由來看，台灣陸委會所謂「國際疫情說」其實說服力並不強，首先是目前兩岸各自疫情都已受控，有14億人口的大陸近日新增確診皆不到5例，且為境外輸入，舉凡北京連續55天沒有確診病例、江西更是連續103天零確診；而台灣則是已經連續9天沒有新增確診，兩岸顯然稱不上「疫情嚴峻」。換個角度來說，目前大陸疫情，難道比台灣3月19日封鎖歐美人士入境之前的歐美要來得嚴重？除非台灣政府拿出具體門坎標準說明何謂「疫情嚴峻」，否則光以「國際疫情」為由阻絕陸生的「必要性」其實相當薄弱。

4月9日，大陸教育部發通報稱，考慮到當前的疫情防控及兩岸關係，決定暫停2020年陸生赴台就學。（教育部網站截圖）

再者，目前各國因應社會經濟復原，多有解除交通禁令的舉措，如日本計劃鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、新西蘭；中國大陸也勤於聯繫各國領導人訂定「中外快捷通道」（縮短檢疫時間），目前達成日本、韓國、新加坡、英國、德國、法國、意大利、瑞士等8國。對於各國解禁，尤其是日本首波開放名單沒有台灣，台灣社會與政府不無怨言，殷切期望日本開放台灣入境，可是目前日本每日新增確診數都還在20至50例，幾乎是大陸的十倍！

至於大陸政府所用的「國家機密說」，同樣也讓人摸不着邊際，如果2011年開始的陸生赴台就讀會涉及國家機密，為何遲至2020年4月才中斷？更何況暫停陸生赴台升讀，絕對會危及已經申請赴台就讀陸生的權益，實在不宜以一句「國家機密」就輕輕打發，對於高喊希望台灣保護陸生正當權益的大陸政府來說，面對自己可能侵害陸生正當權益時，也應該將理由與決策考慮說明白。

既然兩岸政府所用理由都很牽強，甚至是不攻自破，那麼阻礙陸生來台就讀的真正原因是什麼？答案顯然是政治，陸生因為政治而無法赴台、就像是因為政治，台灣政府在「國際疫情嚴峻」時，仍積極研擬港人來台政治庇護方案，且即將付諸實踐一般。

2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，代表台教育部出面接下陳情書的教育部主任秘書朱楠賢表示已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規劃，但會議初步討論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台。（許陳品／多維新聞）

政治因素的核心是兩岸關係。2016年以來，兩岸執政黨民進黨與共產黨沒辦法取得任何互信，導致一邊越來越激烈批判「中國」、一邊則是痛斥「台獨」，這個情勢在2019年更為明確，尤其民進黨為了挽救2016年至2018年施政不彰釀致的低迷支持度，除了將炮火對準大陸、制定一系列「民主防護網」外，更搭着香港反修例的順風車大肆在台宣傳「抗中保台」形象，這在在讓大陸感到不悦，因而台灣禁止海峽論壇、大陸就禁止陸客自由行，雙方的行政禁令此起彼落。

但是在疫情推波助瀾下，兩岸關係降到波段低點，處在兩岸惡劣政治環境下，陸生與陸配、陸配子女面臨第一線的台灣輿論圍剿或阻斷，又是何其無辜？往年赴台陸生累積已有20餘萬，未來若沒有陸生繼續赴台，以及台灣若也禁止台生赴陸升學，那新一代兩岸年輕人的交流中斷，反而彼此會更加不瞭解，這絕非兩岸人民之福。

雖然「國家秘密」與「國際疫情」兩個理由都阻礙了陸生，目前「返台」問題卡關主要在台灣政府，而各地境外生已在臉書（Facebook）成立多個粉絲專頁如「陸生返台推動組」、「香港僑生返台關注小組」以及「境外生權益小組」等，面對這些迫切的需求，台灣政府應該放下語焉不詳的官腔、拋開政治矜持，具體回應這些學生要求、甚至參考陸生代為擬定的防疫措施，才能挽救已被越來越多質疑所弱化的政府公信。